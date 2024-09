Seks grunde til, at du aldrig skal blive kæreste med en DJ

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Thump

Er du interesseret i at bevare din værdighed ude i offentligheden? Vil du gerne have en velfungerende lever? Har du lyst til at begynde at hade alle de sange, du normalt ville danse for sygt til? Er en sund døgnrytme en af dine målsætninger i livet? Så siger jeg det, som det er: Bliv aldrig nogensinde kærester med en DJ.

Jeg vil gerne indrømme, at man let kan føle sig draget af romantikken omkring det. Det er da lidt fedt at være den udvalgte, der står ved siden af ham (eller hende) bag pladespillerne, mens han tilfredsstiller et begejstret publikum, og I skåler i vodka/red bull, indtil I vælter tilbage til det hotelværelse, han har til rådighed, og virkelig sætter gang i efterfesten. Men alt det er en fantasi. Der er så nederen at være en DJ’s faste kæreste, at du skal være døv og blind overfor realiteterne, hvis dit navn på gæstelister hver weekend er nok til at kompensere for alt det lort, du skal leve med.

Dit syn på fester kommer til at ændre sig pludseligt – og for altid

De fleste kærestepar bruger deres kvalitetstid på at putte på sofaen, hænge ud med venner eller flå tøjet af hinanden, men I skal tilbringe jeres tid sammen på forskellige klubber. Du står bare dér og føler dig ligegyldig, mens han sætter sit gear til. Det vil gå op for dig, at dit almindelige arbejde til almindelige arbejdstider er grunden til, at du er så træt. Og hvad værre er, så ser du slet ikke smart nok ud. Det sker præcis én gang, indtil du begynder at gå så meget op i dit tøj, at det ligner, du er covergirl for et blødt house-mixtape på YouTube. Når dig og din kæreste har “date night”, betyder det i virkeligheden, at du hænger ud omkring DJ-pulten, mens din kæreste gør sin ting, og du enten tolererer eller afviser irriterende mennesker og deres personlige musikønsker.

Overordnet set er du den mest ubrugelige person til stede, og du ved det godt. Du kan ikke gøre noget produktivt på nogen måde, og du kan heller ikke gå amok på dansegulvet, når din kæreste står lige der, men ikke er til rådighed. Det varer heller ikke længe, før du kan setlisten i hovedet. Selvfølgelig laver DJ’s justeringer og bytter rundt på tracks, men efter den tredje aften vil du indse, hvor repetitive hans sets egentlig er. Du kommer til at hade alle de sange endnu mere end jeres forhold.

Hyggesnak ved 100dB

Når man spilder sine weekender (og sit liv) på alle mulige fancy natklubber og sodavandsdiskoteker, er en del af fornøjelsen at møde diverse klubejere, bartendere og vagter. De gør alle sammen deres bedste for at tolerere, at du er der, men samtidig snakker de bare virkelig godt med din kæreste. Det er næsten garanteret, at du kommer til at hade 99% af dem, men det er dit job at skjule det. Selvom de er de mest arrogante, intetsigende mennesker, du nogensinde vil møde, kommer du aldrig til at forstå, hvorfor de har så meget selvtillid. Når du har endnu en aften med den slags mennesker i sigte, ender du nok med at drikke dig stiv med det samme og bestille drinks til hver hånd uden overhovedet at opfange bartenderens klodsede forsøg på at score dig.

Du befinder dig nu ved en skillevej. Du kan enten drikke dig plakatstiv og sige til alle røvhullerne, at de bare kan fucke af, eller du kan invitere en ven, så du har selskab. Men hvis du tager venner med til hans shows, ender du med at reducere ham til en mellemting mellem levende jukebox, stumtjener, kopholder og gøgler. Rent teoretisk respekterer du hans arbejde og hans talent, så det handler om at finde en mellemting mellem at være meget fuld og holde sin kæft.

DJ’s har groupies

Af en eller anden grund er DJ’s fuldstændig uimodståelige for pigerne på klubben. Det syntes du jo også selv engang, men nu er du blevet klogere. Udseende er ligegyldigt – han er DJ’en, og derfor lægger de mærke til ham. Aften efter aften ligger alle tøserne på lur i deres nedringede kjoler og forsøger at smugle deres telefonnummer hen til din kæreste. Og som om det ikke var nok, vil horder af “gamle venner” røre ved ham, kramme ham og være i chok over, at han er i fast forhold. Hvilket han formentlig også kun fortæller, fordi du står og stirrer intenst på ham. Lige meget hvor ubehageligt det er at udholde deres respektløse opførsel, så er det stadig dit job at være venlig mod dem og holde din kæft.

Hvis nogen spørger, om du kan hjælpe i døren, så se at komme væk!

Først tænker du, at du har fundet den ideelle løsning på mange af dine problemer, da en af de ansatte spørger, om du kan hjælpe med at tage imod billetter eller strege navne på gæstelisten. Først er du oppe at køre: Endelig har du en chance for at gøre noget, endelig kan du være produktiv! Men du finder hurtigt ud af, at du egentlig bare arbejder gratis, og at det er svært at balancere udregning af byttepenge og den promille, du har brug for at opretholde for ikke at blive sindssyg. Du sidder der og giver folk stempler, mens damerne sværmer om din kæreste indenfor. Desuden er der næsten garanti for, at en stiv fyr brækker sig ud over dig, eller at du kommer op at slås med en, der prøver at stjæle fra kassen.

Der er altid en fest mere

Når du har udholdt alle de frygtelige nætter i et stykke tid, beslutter du dig for at sætte en stopper for ydmygelsen og bliver hjemme. Tro mig, det ændrer intet. Alle de nederen mennesker, du er lykkelig over ikke at se på, invaderer dit hjem sammen med din kæreste, som nu endelig har fri fra sit “job”, for at suge kokain og holde morgenfest med endnu mere lortemusik.

Facebook, røvhullet af alle sociale medier

Bare ignorer din kærestes aktiviteter på Facebook, for det er ret forstyrrende at læse ting som “din kæreste er nu venner med Bambi, Anastacia og Go-go-Gia”. Hold op med at se på de billeder, der bliver taget på klubberne, mens du ligger derhjemme og sover. Du vil gerne støtte ham og være glad over, at han kan tjene penge på at gøre det, han elsker. Hvis du ikke er i stand til at stå op kl. 16 om søndagen og spise kolde burgere til morgenmad med et smil, så er det nok bedre, at du finder en bankmand, der arbejder fra 9-5.