Seks julefilm, du kan streame, hvor kvinder snakker om andet end mænd

Julen har meldt sin ankomst, og det har julefilmene på de digitale sendeflader også – i år kalder Netflix vitterlig sin kavalkade for ”It’s Beginning to Look a Lot Like Netflix”, og filmene på streaminggigantens liste er cirka lige så platte som titlen. Der er selvfølgelig enkelte perler i julefilmsgenren som Love Actually og Mickey’s Once Upon a Christmas. Desværre er julefilm berygtede for ikke at leve op til Bechdel-testen, og de to ovennævnte er ikke undtagelser.

Men hvad er det nu Bechdel-testen er? I 1985 udgav tegneserietegneren Alison Bechdel en stribe med titlen ”Reglen” (se den herunder) i sin tegneserie Dykes To Watch Out For, i hvilken en kvinde forklarer, at hun udelukkende ser film, der lever op til tre kriterier:

1. Der skal mindst være to kvinder på rollelisten.

2. De skal have en samtale med hinanden.

3. Emnet for samtalen skal handle om andet end mænd.

Og med et var Bechdel-testen født. Alison Bechdel har senere udtalt, at hun fik ideen fra sin ven Liz Wallace, og derfor kaldes den ofte ”Bechdel-Wallace-testen”.

Prøvekriterierne er selvfølgelig lidt arbitrære, og man kan heller ikke vurdere, om en film er feministisk eller ej ud fra dem, men hvis vi ser film, hvor man ikke engang har gjort sig den ulejlighed at inkludere to kvinder, der taler om bogstaveligt alt andet mellem himmel og jord end mænd, så lader vi filmskabere slippe af sted med at gøre deres publikum en bjørnetjeneste.

Her er en liste over julefilm, som du kan finde på forskellige streamingtjenester, der alle klarer Bechdel-testen.

Grinchen – Julen er stjålet

I Grinchen – Julen er stjålet møder vi Grinchen, et vrantent væsen, som hader jul og bor alene på en bjergtop højt over byen Whoville. Cindy Lou Who, en lille pige fra Whoville, er fastbesluttet på, at Grinchen skal deltage ved julefestivitassen i år og derved minde alle byens borgere om, at julen handler om andet end gaver og pynt. Filmen klarer akkurat Bechdel-testen, fordi der er en scene med Betty Lou Who og Martha May Whovier, hvor de to kvinder taler om julepynt, men det er trods alt en klassiker, som kan lejes hos Blockbuster, så derfor skal den selvfølgelig på listen.

Julekalenderen

Julekalenderen er en ny Netflix-film, der har Kat Graham i hovedrollen som fotografen Abby Sutton, der kommer i besiddelse af en magisk adventskalender, der kan forudse fremtiden. Abby hader sit job og venter på en chance for at udleve sin fotografdrøm, som hendes forældre ikke støtter hende i, da hendes liv tager en uventet drejning. Den romantiske komedie klarer Bechdel-testen, fordi der er flere samtaler mellem Abby, hendes mor og hendes søster.

White Christmas

I White Christmas slår to krigsveteraner, som er blevet Broadway-entertainere, pjalterne sammen med to syngende søstre for at optræde på en kro i Vermont og vende lykken under en snefri vinter. Musicalklassikeren fra 1954, der byder på Bing Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney og Vera-Ellen i hovedrollerne, klarer overraskende nok Bechdel-testen ved flere lejligheder.

Prinsessen og dobbeltgængeren

Kritikere siger, at Netflix’ nye film Prinsessen og dobbeltgængeren virker, som om den er skrevet af en algoritme. Og når man tager i betragtning, at plottet låner med arme og ben fra Forældrefælden, Iron Chef, The Princess Diaries og andre, så er det faktisk meget muligt. Stacy DeNovo, en ung bager, og Lady Margaret Delacourt, hertuginden af Montenaro – begge roller er spillet af Vanessa Hudgens – møder hinanden ved et tilfælde og beslutter sig for at bytte identitet. Prinsessen og dobbeltgængeren er en Netflix-romcom, som er helt perfekt, hvis du er ude efter en omgang forudsigelig og tandløs juleunderholdning.

A Christmas Prince 1 & 2

I den her film fra Netflix spiller Rose McIver journalisten Amber, som sendes til det fiktive land Aldovia for at dække en pressekonference med landets kronprins Richard. Da Amber dukker op forveksles hun for prinsessens privatlærer og ser straks en mulighed for at gå undercover og få indblik i kongehusets hverdag. Det er vel knap nok en spoiler at sige, at Amber ender med at forelske sig i prinsen. Samtalerne mellem Amber, hendes chef, hendes kolleger og andre kvindelige karakterer gør, at filmen faktisk klarer Bechdel-testen. Hvis du kan lide den, findes der allerede en toer, A Christmas Prince: The Royal Wedding. Hurra.