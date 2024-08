Selvfølgelig har kogerkongerne Sleep udgivet deres første album i over ti år på 4/20

En version af denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Canada og bringes her med bidrag fra Noisey Danmark

Sidste gang ryger-metallens koryfæer Sleep udgav en plade, var det i form af den legendariske Dopesmoker, et timelangt track, der er så monolitisk i sin guitarforvrængede tilbedelse af nedstemte riff og cannabis, at bandets oprindelige pladeselskab nægtede at udgive den, da den lå færdig i midten af 90’erne. Albummet, i al sin tilrøgede storhed, blev først tilgængeligt i 2003, men på det tidspunkt var bandets medlemmer – herunder riffkejseren Matt Pike – allerede rykket videre til andre projekter som High on Fire og OM. Henover de sidste ti år har bandet spillet en håndfuld genforeningskoncerter, men nu har vi altså fået et spritnyt album, der kommer som et lyn fra en tåget himmel i anledning af 4/20 og er proppet med guitarriffs, der udvider dit head-high på en kosmisk skala.

Pladen har titlen The Sciences, er ude på Jack Whites Third Man Records og byder på sange som ”Marijuanaut’s Theme”, ”Sonic Titan” og ”Giza Butler” (ingen stonerplade uden en Black Sabbath-reference). Det kan godt lyde som et besynderligt partnerskab, men husk på, Jack White er vild med fuzz-pedaler, og hvis der er noget, Sleep er leveringsdygtige i, så er det ud-fuzzede guitarer. Det er nærmest helt poetisk, at det kvintessentielle stoner-metal band smider deres første plade i over ti år (teknisk set er det over tyve år siden sidst) på den internationale cannabisdag. Så spænd din rygermaske på og //drop out of life with bong in hand / follow the smoke to the riff filled land //.