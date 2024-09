Selvfølgelig har Nintendo efterladt en nuttet, lille besked til hackere dybt inde i koden på NES Classic

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Waypoint



Hvis du ikke allerede var klar over, at medarbejderne på Nintendo gør stort set, hvad der passer dem, når det passer dem, har de nu endnu engang bevist, at de er en gaming-institution, der skiller sig ud fra resten.



Nintendo Classic Edition, den ekstremt eftertragtede mikro-spillekonsol, der fås preloaded med 30 spil fra 1980’erne og 90’ernes NES-katalog, har været et populært mål for hackere, siden den blev udgivet tilbage i november. Det samme har Famicom Mini, som NES Classic hedder på det japanske marked. Hackernes motivation? At få klemt mere software ind i spillemaskinen.

Nu har de flittige retro-gaming entusiaster fundet en måde at tilføje yderligere (op til, men ikke mere end) 30 spil til konsollens pæne og nydelige brugergrænseflade, der uddybes i den her YouTube-video. Det er nok ikke ligefrem den letteste måde at få Batman: The Video Game op på dit HD-TV, men du ved, hvordan nogle mennesker er: de elsker at rode rundt inde i maskiner.

Nintendo havde set den her type ulovlige narrestreger komme, (men bare rolig, vi siger det ikke til nogen, hvis du sidder og finder skruetrækkeren frem) og – som man kunne læse på VG 24/7, Eurogamer og andre steder, via det oprindelige opslag på Reddit – havde de derfor efterladt en hemmelig besked dybt inde i Famicom Miniens (og formentligt også NES Classics) kode, som man kan se nedenfor.

Hvis du ikke kan læse, hvad der står på billedet, er den engelske tekst som følger:



“This is the hanafuda captain speaking. Launching emulation in 3…2…1. Many efforts, tears and countless hours have been put into this jewel. So, please keep this place tidied up and don’t break everything! Cheers, the hanafuda captain.”

“Hanafuda” er en reference til en type spillekort, der stadig produceres af Nintendo i det 21. århundrede – et produkt, som firmaet har haft sit navn på lige siden Nintendo blev stiftet tilbage i 1889. Faktisk blev hele firmaet stiftet for at producere netop de kort. De eneste buttede blikkenslagere, der huserede i Nintendos pre-digitale univers, var der for at reparere toiletterne.

Jeg ved ikke med dig, men jeg synes, at den her besked er vanvittigt nuttet. “Hold venligst det her sted rent og nydeligt, og lad være med at smadre det hele,” udover vores hjerter, har jeg ret? Jeg kan med sikkerhed sige: kun Nintendo. Nintendoes, om du vil (og hvis du overhovedet synes, at den reference giver mening).

En advarsel til alle, der lige nu sidder og piller det yderste plastikovertræk af deres NES Classic: Gizmodo og flere andre sider advarer om, at man med den her type pilleri rent faktisk kan risikere at ødelægge sin konsol fuldstændigt, og reducere den til en dyr, ubrugelig, grå plastikklump, der står fortabt tilbage på din hylde. (Jeg afholder mig fra at sige, at den ville blive til en dyr brevpresser, for den vejer næsten ingenting.)

Så måske burde du holde dig til de 30 spil og nyde Nintendos produkter, sådan som de er designet til at skulle nydes. Mario! Kirby! Zelda! Samus! De der dinosaurer, der spytter bobler! Men hey, det er ikke, fordi jeg er din far eller sådan noget. Det er dine penge og din bedårende mikrokonsol, der står på spil.