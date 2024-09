Selvfølgelig skal du se Erykah Badus fantastiske Tiny Desk Concert

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Der findes ingen som Erykah Badu, “dronningen af neo-soul”, som abdicerede fra tronen, en sand filosof med en stemme af røg, den eneste person på den her – eller nogen anden – planet, som kan tage et remix af “Hotline Bling” og transformere det til en 36 minutter lang “suite” om fremmedgørelse. Hun spiller en trylledriksbryggende spåkone i What Men Want, et kønskritisk take på Mel Gibsons romcom fra 2000, bare fordi hun kan. Og i morges uploadede NPR hendes nye Tiny Desk Concert, der (selvfølgelig) er helt fantastisk. Badu åbner med “Rimshot” fra sin klassiker Baduizm fra 1997, men nummeret viser sig at være ren opvarmning. Forestillingens hovedret er nemlig “Green Eyes”, den jazzede, hjerteskærende albumlukker fra Mama’s Gun fra 2000. Akkompagneret af et fuldt orkester strækker Badu sit musikalske stof ud, improviserer vokallinjer og opfører hver eneste lille detalje, som om det er første gang.

Det er fremragende, og du kan se det hele ovre hos NPR.