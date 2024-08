Selvkørende biler er begyndt at levere pizza

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.

Det bedste øjeblik i pizzaens historie – altså siden nogen fandt på at smide små kødskiver oven på ost – var nok da man endelig kunne bestille pizza på mobilen. Man behøvede ikke længere at ringe og lade som om, man var flov over at bestille pizza til morgenmad. Igen. Nu forsøger Domino’s og Ford at gøre processen endnu mere automatiseret (og anonymiseret) ved at lade pizzaen blive leveret af en selvkørende bil, så der slet ikker er behov for nogen menneskelig interaktion. Sådan da.

En specialbygget Ford Fusion Hybrid (den model der hedder Mondeo på vores kanter) kører for tiden alene rundt i byen Ann Arbor i Michigan og leverer til døren, og testperioden handler mindre om bilen og mere om, hvordan vi mennesker vil interagere med den. Når pizzaen ankommer, skal kunden gå udenfor til bilen og skrive en personlig kode på en touchpad, der sidder på passagervinduet. Når kunden har trykket de rigtige numre, åbner bagdøren, og man kan tage pizzaen fra bilens konstant opvarmede pizzabeholder.

“Vi gider ikke vente til de selvkørende biler er fuldstændig færdigudviklede, før vi begynder at forstå, hvordan man laver den slags forretning, så vi gør det hele parallelt,” siger Sherif Marakby, der er leder af Fords afdeling for selvkørende og elektriske biler, til Wired.

“Størstedelen af vores spørgsmål går på de sidste 20 meter af oplevelsen. Hvordan vil kunderne for eksempel reagere på at skulle gå udenfor for at hente maden?”

Det lyder jo fremragende futuristisk, så længe man ikke kigger ind ad bilens tonede forruder. Der sidder nemlig en menneskelig chauffør, der gør alt, hvad han eller hun kan, for at gå i et med indtrækket og opretholde illusionen om, at ja, bilen er et teknologisk vidunder, der nærmest har teleporteret sig ind i din indkørsel.

Fordi selvkørende biler ikke er helt fejlfrie endnu, er chaufføren med for at sikre, at bilen opfører sig ordentligt, kører det rigtige sted hen og ikke sætter i gang igen, før kunden er i sikkerhed. Det hjælper også Ford til at fokusere på det, de virkelig gerne vil vide, nemlig hvordan folk reagerer overfor en selvkørende bil, også selv om det ikke helt er den ægte vare.

“Vi er meget interesserede i at vide, hvad folk synes om den slags udbringning,” siger Domino’s direktør Russell Weiner. “Størstedelen af vores spørgsmål går på de sidste 20 meter af oplevelsen. Hvordan vil kunden for eksempel reagere på at skulle gå udenfor for at hente maden? Vi vil rigtig gerne vide, om kundeoplevelsen er anderledes, hvis bilen holder i indkørslen eller ude ved vejen. Alt vores forskning er fokuseret på at gøre den selvkørende udbringning så gnidningsfrit og brugervenlig som muligt.”



Alle erfaringer bliver brugt til at finpudse køretøjet, designet og softwaren, inden Ford lancerer den fuldkommen selvkørende bil, uden rat og pedaler, i 2021.

Det er ikke første gang Domino’s forsøger med automatiseret udbringning. I marts testede de den seks-hjulede robot Starship i Tyskland og Holland. De har også testet en anden pizza-robot, DRU, i visse dele af Australien, og de har endda testfløjet en pizza-drone i New Zealand.

Men vi er faktisk ligeglade med, hvordan pizzaen kommer frem – bare den kommer frem.