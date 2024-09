Send os billeder af din by til vores “Paradise” serie

Foto af Lousy Auber, fra Copenhagen is a Paradise serien.

For længe, længe siden startede vi en billedserie ved navn “Your town is a paradise.” Her samlede vi billeder af al den skønhed, snavs og fordærv, der er unik for diverse europæiske byer, og bragte dem frem i lyset, så verden kunne se med. Der var billeder af slåskampe i Berlin, hipstere i Oslo, skud af drankere i Glasgow, en bekymrende mængde upskirt-billeder i Brighton, og pics af folk, der sniffer uendelige mængder poppers i Rotterdam.

Men fordi vi i bund og grund er ligeglade med folk i Rotterdam, har vi besluttet os for at udforske resten af byerne i vores danske rige, og vi har brug for jeres hjælp.

Send os billeder af jeres gyder, jeres værtshuse, jeres fulde-selfies, billeder af venner, der leder efter et afsondret sted at pisse, send os hvilke som helst billeder, der bedst fanger, hvor storartet og fucked up din by er.

Send jeres billeder til mads.schmidt@vice.com og så udvælger vi de bedste til “Your town is a paradise”-serien. Vi glæder os til at se, hvilke modbydelige og afskyelige handlinger, du har fanget på kamera.