Make America Hairless Again: Sensuelle billeder af unge fyre til ære for Trump

2016 er året for trillioner af modstridende begivenheder. Keith Richards har overlevet David Bowie og Prince, og nårh ja, så har Republikanerne valgt en dobbelt-fraskilt realitystjerne som deres præsidentkandidat. Intet giver mening længere, så det var helt naturligt for fotografen Lucian Wintrich at åbne et “Twinks for Trump”-galleri ved Republikanernes partikonvent i sommer.

Wintrich skød alle billederne i sin lejlighed i East Village, New York, hvor han arbejder i reklamebranchen. “Jeg har for vane at diskutere politik, mens jeg skyder de her flotte fyre,” fortæller han. “Hvis de får stiv pik undervejs, er det bare dobbelt bonus.”

Hvis du er er til unge, hårløse fyre (twinks) har du måske svært ved at se det politiske budskab i billederne, men Wintrich insisterer på, at twinks passer helt naturligt til den konservative kultur, og bliver vred, når folk kalder hans kunst for performativ. “Jeg synes da klart, at bøsser bør være konservative, for republikanerne har historisk set være partiet, der har kæmpet for frihed, lige fra at frigøre slaverne…” – han stammer og forsøger at komme i tanker om et nyere eksempel på republikanernes kamp for individets frihed udover retten til at eje våben – “…til at frigøre slaverne.”

Se billederne af de glinsende twinks og døm selv.

