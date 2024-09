Ser du et knæ på The Strokes’ ‘Is This It’-cover? Årh, hvor er du sød

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK

Har du nogensinde hørt det der højrøvede citat fra Sunday Times-boganmelderen, der skrev, at “den engelsktalende verden kan inddeles i to kategorier: de, som har læst Ringenes Herre, og de, som har tænkt sig at gøre det”? Det er superfint – men glem det. Lad i dag være dagen, hvor den musiklyttende verden definitivt bliver inddelt i to kategorier: de, der med rette ser en røv på coveret af The Strokes’ debutalbum, Is This It, og de, som tror, det er en hånd på… et knæ.

I onsdags kørte The Guardian et interview med Colin Lane, som tog det iøjnefaldende sort/hvid-billede af en kvinde, der på det tidspunkt var hans kæreste. Som Lane selv siger: “Min kæreste hoppede ud af badet, og jeg sad og legede med et Big Shot Polaroid-kamera, sådan en stor plastikkasse af et kamera, som jeg havde fundet på mine forældres loft.” Kæresten tog en Chanel-handske på, som Lane havde liggende i lejligheden, placerede hånden på sin bagdel, som man har set tusind gange før i reklamer, lænede sig lidt forover, og så tog Lane billedet. Selv om Lane senere mødte The Strokes og tog en masse billeder af dem på hustage rundt omkring i New York og andre romantiske steder, så forelskede bandet sig i lige netop det billede, og sådan kom Lanes ekskæreste altså til at pryde coveret af deres debutalbum.

Lane endte med at tage på turné med The Strokes fra 2001 og 2006, på grund af det forhold han skabte til bandet gennem billedet. “Det er vildt at tænke på, at det billede endte som coveret af en af de mest ikoniske plader fra 00’erne,” siger han til The Guardian. Meeen ved du, hvad der også er ret vildt? At nogle af os faktisk har gået rundt og troet, at billedet forestillede en hånd på et knæ, der på forunderlig vis er roteret 90 grader i forhold til en naturlig stilling. En af kommentarerne under artiklen lyder: “Er det virkelig en kvindes bagdel?! Jeg læste for nogle år siden, at det var en hånd på et knæ, så det har jeg gået rundt og sagt til folk siden. Billedet på min CD er beskåret, så det virkede logisk nok. Sikke en skuffelse!” Efter at have foretaget en højst uvidenskabelig undersøgelse på kontoret viser det sig, at omkring 12 procent af alle mennesker inden for en radius af fire meter fra mit skrivebord mente, at det var et knæ på coveret. Her er, hvad den fordeling siger om folk.

DU MENER, DET ER EN RØV/HOFTE PÅ COVERET AF ‘THIS IS IT’:

Du har tiltrukket dig opmærksomhed fra andre, siden du var ni år gammel.

Du grinede af den her artikel om Big Dick Energy over sommeren og mumlede til dig selv: “Hvis der er nogen, der har det, så er det dig”.

Du er kun blevet droppet, fordi du var utro.

Du var enten begavet uden at gøre noget for det, eller også var du charmerende nok til at få gode karakterer i skolen alligevel.

Du har mistet noget vigtigt som et pas eller et Dankort uden at bekymre dig over det for så at få det afleveret på udramatisk vis, uden nogen har forsøgt at stjæle din identitet/lænse din konto.

Hvis du identificerer dig selv som kvinde, har du givet 90 procent af dine partnere (desuagtet køn) en orgasme. Hvis du er heteroseksuel mand, ligger tallet på 60 procent, men det er helt fint. Hvis du er homoseksuel mand, ligger det på 96 procent.

Konklusion: Du er en spiller. Opsøg venligst terapi for alt det andet, hvis du ikke allerede har gjort det.

DU MENER, DET ER ET KNÆ PÅ COVERET TIL ‘IS THIS IT’:

Dine bedste minder fra teenageårene omhandler at bage, gå ture i skoven eller at skrive digte, som du aldrig har turde vise nogen.

Du har aldrig slået lyden fra på nogens Insta-stories.

Ej, det var bare for sjov, sociale medier betyder ikke noget for dig, hvis det da ikke lige er tweets om rigtig god journalistik eller Den Store Bagedyst.

Du er stadig vildt god til at bage. Du er 27 år gammel.

Du tolker skiltet om ingen drikkevare i busser og tog som en ordre og ikke et forslag.

Du siger ting som: “Jeg har ikke festet de sidste par måneder, og det var den bedste beslutning nogensinde.”

Du ejer din egen bolig eller har tusindvis af kroner sparet sammen med det formål at købe din egen bolig.

Du aldrig set et knæ helt tæt på før???

Konklusion: Du er u-spiller. Til gengæld er du sund og hviler i dig selv.