Seruminstitut smider salmonella-advarsel midt på julebordet

Hvis du troede at hovedpine, skam og forstoppelse var de værste bivirkninger efter en julefrokost, er der foruroligende nyt fra Statens Serum Institut: Et udbrud af en specifik type af salmonella, der formentlig stammer fra svinekød, har ramt danskernes maver.

Det skriver DR, som har snakket med en epidemiolog fra instituttet. Siden midten af oktober er 28 udbrud af salmonella blevet rapporteret, og de ramte er både børn og voksne landet over. Ifølge Statens Serum Institut har 18 af de ramte været indlagt på hospitalet.

Salmonella kan resultere i diarre og opkast, og i slemme tilfælde kan patienten også få feber, kvalme, hovedpine og muskel- og ledsmerter.

Normalt er der mellem 10 og 20 tilfælde af salmonella om året, oplyser epidemiolog ved Statens Serum Institut Luise Müller til Ritzau, så i et dansk perspektiv udgør 28 tilfælde et regulært udbrud.

“Vi arbejder på at finde ud af, hvad der er skyld i udbruddet,” siger hun. “Vi ved, at det er en type af salmonella, som vi normalt ser i svinekød.”

Sidste udbrud af samme kaliber ramte Danmark i 2014, hvor der blev fundet 25 tilfælde af salmonella-typen monofasisk Typhimurium. Den samme slags, der nu raserer, skriver DR.

Inden du smider fars, medister og flæskesteg i skraldespanden for at hellige dig en vegansk jul, er der hjælp at hente. Statens Serum Institut minder om, at det er vigtigt at stege og koge kødet ordentligt, hvis du vil undgå udbrud af salmonella ved julebordet. Det er essentielt at holde det rå svinekød væk fra andre fødevarer – og husk nu at vaske dine hænder, inden du laver den der kålsalat med brændte appelsinskiver.

Det er uvist præcis hvor mange danskere, der er ramt af udbruddet, da ikke alle søger lægehjælp, men Statens Serum Institut advarer, at salmonellaen stadig er i omløb. At danskerne først nu har fået besked om udbruddet skyldes, “at der har været så stor en ophobning af det, at vi er nødt til at gå ud og advare,” siger Luise Müller til DR.

“En af grundene til, at vi advarer nu, er, at vi står overfor en masse julefrokostborde, hvor der bliver serveret meget svinekød.”