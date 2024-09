Sex + Food: Kongeboa

Tag med Felix Fang når hun besøger kokken Lupe Liang på en restaurant i Los Angeles’ Chinatown, hvor hun får serveret en otte-retters kongeboamenu, der har ry for at sætte gang i libidoen. Den to-en-halv-meter lange kongeboa ender som et otte-retters måltid, og ikke en centimeter af dyret går til spilde. Felix og gæsterne skal gennem alt fra friteret slangeskind og krydret slangebov til en højst potent vin tilsat kongeboaens galdeblære.

Det er et kulinarisk eventyr, der har til formål at undersøge det tykke bæsts evner som elskovsmiddel. Kan dette livlige måltid sætte gang i andet end fordøjelsessystemet?

Få svaret i første afsnit af Sex+Food.