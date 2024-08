Sex på offentlige toiletter er forfærdeligt – bortset fra når det er fantastisk

Denne artikel er oprindeligt udgivet af BROADLY USA

Nu hvor jeg er blevet gammel og desillusioneret, aktiverer jeg kun min Tinder-profil, når jeg er ude og rejse og mangler restaurantanbefalinger, men tilbage i 2014, da jeg boede i East Harlem, linede jeg tre dates op om ugen på bro-agtige Upper East Side-barer, hvor jeg vidste, de serverede nachos. Engang, efter min date og jeg havde drukket tre fadøl og udtømt de sædvanlige samtaleemner for at undgå at flirte, rejste jeg mig og gik på badeværelset. Lige før jeg nåede trapperne, vendte jeg mig om, og så stod han bare der. Han kyssede mig, og det føltes godt. Han fulgte efter mig ned af trapperne. Hmm? “Jeg skal ned og tisse!” råbte jeg. Han kyssede mig, lige som jeg skubbede døren til dametoilettet op. Så gik det pludselig op for mig, at han ville knalde inde på toilettet.

“Jeg kommer med ind,” sagde han.

“Øh, nej,” svarede jeg.

Som en, der skriver åbent og ærligt om sex og så sent som i morges modtog en besked på min telefon, i hvilken mine kønsdele blev refereret til som “en svingdør, der er åben for offentligheden og sikkert foret med fentanyl,” så bliver jeg sjældent forarget over ting. Men det må jeg alligevel sige: Jeg var forarget over, at denne mand ville knalde mig på et offentligt toilet. Der var, for mig, absolut intet sexet ved det tilbud. Det handlede om hygiejne, men også om min allerstørste frygt i livet: Nemlig at få ballade. Og jeg var heller ikke sikker på, at jeg ville i seng med ham endnu. Tidligere på aftenen havde han kaldt sig selv en “junkie efter klassisk musik.”

Selvom jeg ikke var klar til det, så er sex på et offentligt toilet noget, der fascinerer folk, også selvom det er en forholdsvis lille procentdel af befolkningen, der rent faktisk kaster sig ud i det. Under OKCupids første årlige “Daters’ Choice Awards” i år foretog firmaet en brugerundersøgelse, der konkluderede, at baren Home Sweet Home i New York har byens bedste toiletfaciliteter, når det kommer til sex. Det må jo betyde, at det rent faktisk er noget, folk gør. (I Chicago er Slipper Spot det bedste hookup-sted, og i L.A. er det toilettet på Good Times at Davey Wayne’s). Toiletknaldet er også en grundpille i popkulturen – alle har vist hørt Kanye West synge: “Come and meet me in the bathroom stallll”.

Da jeg spurgte, om nogle af mine venner havde haft sex på et offentligt toilet, lød der et gjaldende “nej.” Det tætteste, jeg kom, var: “Udover sex i bruseren, som aldrig er så godt, som folk tror, har jeg også prøvet at have sex på badeværelset, og det var ukomfortabelt og bare generelt en dum ide,” fortalte en af mine venner mig. “Og det var et badeværelse i en lejlighed, ikke et beskidt, offentligt toilet.”

Men jo flere folk jeg talte med, jo flere historier fik jeg om superhotte sexoplevelser på ulækre bartoiletter. En kvinde fortalte mig, at hun gik på toilettet kort tid efter at have danset med en fyr. “Pludselig står vi og gramser på hinanden, og så trækker jeg ham med ind i en bås på badeværelset og bøjer mig indover toilettet, mens der er folk, der tisser, tager stoffer og råber, vi skal skynde os, på den anden side af skillevæggen,” fortalte hun. “Klubscenen i starten af 00’erne var helt vild. Det var sjovt. Det var helt sikkert en 12-ud-af-10 oplevelse, men jeg ville ikke gøre det igen. Jeg er heller ikke 20 længere.”

Carmen Ali, en London-baseret standupper og sexblogger, fortalte mig, at hendes toiletsexoplevelse var sjov og ophidsende, men den var ikke super tilfredsstillende. Der var hverken tid eller plads til at fyre op under forspillet.

“Min ekskæreste tog mig med til et møde hos Scientology for sjov,” sagde hun. “Vi gik ind, men der var ikke kommet nogen endnu, så i stedet gik vi ud på toilettet og havde sex i en af båsene. Det var sjovt, og det var rigtig frækt – mit eneste problem med et hurtigt knald i de rammer er, at det ikke er særligt tilfredsstillende, og jeg plejer ikke at komme – for at komme bliver jeg nødt til at ligge ned og bruge en vibrator.”

Ligesom mange andre fortalte en kvinde mig, at det var hot at hooke op på et toilet, fordi det slet ikke lignede hende at gøre den slags.

“Det var hot, med også lidt ad! Herretoilettet på en natklub er ret klamt.”

“Jeg var på en berømt ‘ruinbar‘ i Budapest og dubstepdansede rundt mellem lokalerne,” fortalte hun. “Jeg begyndte at snakke med en rigtig sød tyrkisk pige, og snart stod vi og snavede op ad muren. Så gik vi ud på toilettet og fortsatte i en af båsene. Jeg havde hænderne begravet i hendes bukser, da en af sikkerhedsvagterne kom ind og bad os om at smutte – der stod en lang kø af piger og ventede på at bruge toilettet. Vi løb ud og fniste, ‘Security! Der er lesbiske piger på toilettet!’”

En anden kvinde, jeg talte med, delte en lignende historie: “Vi kendte ikke hinanden, men mødtes på en natklub. Efter vi havde kysset lidt, førte han mig ud på herretoilettet, og så havde vi sex stående i en af båsene. Jeg tror, nogen kiggede indover døren. Det var hot, med også lidt ad! Herretoilettet på en natklub er ret klamt.”

De mænd, jeg talte med, sagde også, at det bedste ved at have sex på et offentligt toilet er, at det er lidt frækt og anderledes. Ingen af dem havde lyst til at gøre det regelmæssigt og mange var tilfredse med en enkelt oplevelse.

Megan Fleming, der er klinisk psykolog og sexterapeut, siger, at toiletsex er tillokkende, fordi “der er et erotisk element i det, at man bryder reglerne.” Det pirrer også ved fantasier om voyeurisme og ekshibitionisme, men man skal alligevel huske på et par ting, forklarer hun:

“Der er stor forskel på fantasi, og hvad man rent faktisk tænder på,” siger Megan Fleming. “Jeg har for eksempel en fantasi om at røve en bank og aldrig bekymre mig om penge igen. Men det er jo ikke noget, jeg har tænkt mig at gøre i virkeligheden. Jeg siger til klienter, der har et ønske om at udleve deres fantasier, at de skal starte med at stikke en metaforisk tå i vandet, før de hopper ud i den dybe ende.”

Med andre ord så kan man ikke vide, om noget, man fantaserer om – som for eksempel at blive presset op af en mur i en toiletbås, mens tissetrængende folk står og banker på døren udenfor – er lige så ophidsende, som man forestiller sig, det er. “I en fantasi har man selv kontrol over alle variablerne, og sådan er det ikke i virkeligheden,” siger hun.

“Man overvejer jo for eksempel ikke, hvor lille en toiletbås kan være, hvordan der lugter, eller om der er rigtig beskidt. Måske bliver man opdaget. Er man klar til at blive smidt ud fra et sted, hvor man ellers morede sig godt? Det er bare nogle få af de ting, man bør overveje, inden man udlever sådan en sexet fantasi i virkeligheden.”

Så inden du kaster dig ud i hed toiletsex, så vær helt sikker på, at dine forventninger er realistiske, og så husk at tage et langt bad bagefter. Og du skal kun prøve det et sted, hvor du ikke har noget problem med at få karantæne, det vil sige: Ikke på toilettet på McDonald’s. Det ville jo være en katastrofe.