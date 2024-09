Sexarbejdere beskriver øjeblikket, hvor de fortalte deres venner og familier om deres arbejde

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien/NZ



Det er forståeligt nok, at sexarbejdere ofte vælger at holde deres arbejde hemmeligt – den stigma, der omgiver deres profession, gør det svært at fortælle venner, familie eller elskere, hvad det er, de laver til hverdag, også selvom de elsker deres arbejde. Derfor har vi her taget fat i nogle sexarbejdere for at snakke med dem om det øjeblik, de valgte at tale ud om deres erhverv. De fortæller om afvisning og accept, både fra dem selv og andre.

Sarah, sexarbejder

Jeg begyndte som sexarbejder af flere årsager, men mest fordi jeg godt kunne lide den følelse af selvstændighed, som det gav mig. Jeg fik komplimenter. Jeg følte mig smuk. Jeg følte mig stærk, og følte mig som et menneske. Jeg undlod at fortælle min familie det, fordi de var ekstremt følelsesmæssigt krænkende gennem hele min barndom.

En aften kom min mor hen til mig med tårer i øjnene. Min første tanke var, at der var nogen, der var død, men så sagde hun: “Jeg skal spørge dig om noget alvorligt.” Jeg gik helt i panik, og så sagde hun: “Har du arbejdet som sexarbejder?” Jeg kiggede roligt på hende og svarede: “Ja, det har jeg,” og spurgte hende, hvorfor hun var så bekymret. Jeg har ingen ide om, hvordan hun fandt ud af det, men hun sagde til mig, at jeg ikke fattede, hvor pinligt det var for hende, og hvad fuck jeg dog tænkte på.

Jeg sagde bare: “For det første er det her noget, jeg har besluttet mig for at gøre, og det får mig til at føle mig magtfuld og smuk.” Så påpegede jeg, at hun, af alle mennesker, da måtte forstå, hvor stor en sejr, det var for mig, eftersom jeg har kæmpet med spiseforstyrrelser, siden jeg var 12. Jeg har truffet beslutningen selv, med min egen frie vilje, og så græd hun og sagde, at hun godt kunne forstå, at jeg havde det godt med mig selv, men at hun ville ønske, at jeg havde fundet en bedre måde at udtrykke det på.

I sidste ende er hun ikke glad for det, men hun har accepteret det, i en vis grad. Resten af min familie har besluttet, at jeg nu er familiens luder. Jeg er ret sikker på, at min far også ville være virkelig vred og skuffet, hvis han nogensinde fandt ud af det. Men jeg tror i bund og grund, at det handler om en generationskløft. Det er ideen om, at hvis en kvinde tager sit tøj af og tilbyder sin krop til andre, så er det slutty og forkert og uselvstændigt. Men jeg kunne ikke være mere uenig.

Nina, stripper

Jeg har altid haft nemmest ved at fortælle det til mine venner, men jeg er stadig ekstremt forsigtig med, hvem jeg fortæller det til. Jeg foretrækker at holde det nogenlunde fortroligt. Hvis jeg kan skjule det, så gør jeg det, men hvis en person står mig nær, og jeg gerne vil dele mine historier og mit liv med den, så fortæller jeg personen det. Med mine elskere plejer jeg at vente til tredje date. På det tidspunkt kan jeg normalt mærke, om jeg har lyst til at fortsætte med et mere intimt forhold til personen. Jeg har aldrig haft en dårlig oplevelse med at fortælle det til en elsker, selvom jeg har datet nogle fyre, der endte med at få et anstrengt forhold til mit arbejde. Jeg begyndte faktisk at strippe, mens jeg var sammen med en fyr, som jeg havde været sammen med i et stykke tid. Til at begynde med lod han, som om han var okay med det, men det kom hurtigt imellem os. Jeg valgte jobbet.

Jeg fortalte min mor det, fordi jeg ikke kunne holde ud at lyve længere. Vi har et meget ærligt forhold. Hun var ikke overrasket; hun har i længere tid vidst, at jeg før har arbejdet i topløse- og lingerie-barer, men vi taler ikke om mit arbejde.

Jeg kan godt lide at klæde mig ud, rollespille, og opfinde karakterer på mit arbejde. Jeg bruger mine penge på at rejse og opleve ting – på grund af mit job har jeg kunnet tage på ferie i mange år nu! Jeg kan også godt lide, hvor sexet jeg føler mig på mit arbejde. Jeg får hele tiden komplimenter – ikke bare på mit udseende, men også på min personlighed. Jeg bliver ofte betalt for bare at sidde sammen med kunder og snakke, med en drink. Jeg får det så godt af at tale med kunder, og det elsker jeg. Det er vildt bekræftende.

Alex, sexarbejder

Jeg var så bange for at fortælle det til min familie og venner, for jeg vidste bare, at de ville dømme mig. Der er så meget generel diskrimination mod sexarbejdere i samfundet, og jeg havde forventet det samme af min familie og venner. Som mandlig sexarbejder tror jeg især, at stigmaet kan være dobbelt så slemt. Det er svært nok at springe ud som homoseksuel – for slet ikke at tale om som homoseksuel sexarbejder. Nogle mænd i branchen er så bange for at blive set ned på, at de ikke engang tør at søge lægehjælp.

Det er, som om samfundet generelt har den her ide om, at folk bare går ind i sexindustrien for at tjene hurtige, nemme penge. Men der er stor forskel på at sutte pik for at tjene nogle hurtige penge og seksuelle aktiviteter med betalende kunder, som man faktisk nyder. Jeg levede helt seriøst i frygt for at fortælle mine forældre det, men jeg var bare så træt af alle de hvide løgne og uærligheden, så til sidst fortalte jeg min mor og far, hvad mit arbejde gik ud på. Den umiddelbare respons var ikke, hvad jeg havde ønsket mig, men meget som jeg havde forestillet mig den. Mor græd, da jeg fortalte hende det, og sagde, at mine valg var hendes skyld på grund af den måde, hun havde opdraget mig på. Hun følte, at sexarbejde grundlæggende var forkert, og at det var hendes skyld. Hun følte ikke, at hun havde opdraget mig til at træffe de rigtige beslutninger.

Det var hjerteskærende at se, hvor skuffet hun var over mig. Men da jeg først havde fortalt hende, hvor fantastisk og mangfoldigt mit arbejde er, hvor selvstændig jeg føler mig på grund af det, og at det for alvor har gjort mig tilpas med at være den, jeg er, begyndte hun at se industrien i et nyt lys. Jeg fortalte hende, hvor støttende og tæt på hinanden man er med den her slags arbejde, og da hun begyndte at kunne forstå det alt sammen, gjorde det mig virkelig lykkelig og gav mig et kæmpe selvtillidsboost. Men jeg frygter fortsat folks fordomme og vil altid føle en mangel på accept.

Ingrid, eskortpige

Jeg havde det ret fint med at fortælle min mor og mine venner, at jeg arbejder som eskortpige. Øjeblikket efter jeg, fortalte min mor, at jeg gik på dates med mænd for penge, var det en kæmpe lettelse. Hun accepterede det, men ville også have, at jeg skulle være opmærksom på, at folk, der bruger eskorter, kan være farlige. Hun tager ikke fejl.

Engang var der en af mine andre eskortvenner, der var på en date, og så bad hun mig om at komme og mødes med hende, fordi der var tre mænd, der betalte for aftenen. Alt var fint til at begynde med, men efter aftensmaden var jeg pludselig helt rundt på gulvet ud af ingenting – jeg er ret sikker på, at de havde kommet noget i vores drinks. Vi tog hen til en anden bar, og da vi skulle til at smutte, gik min ven hen for at sige farvel, og så var der en af mændene, der tog hende ned i den her kælder. Jeg syntes, at det hele føltes virkelig skummelt, så jeg fulgte efter dem. Han var helt nøgen, og hun var halvt afklædt, så jeg rev bare fat i hende, og så skred vi med det samme.

Hvis bare man er forsigtig, så føler jeg virkelig ikke, at der er nogen grund til at skamme sig over at fortælle det til venner og familie, lige meget hvilket job man har i sexindustrien. Jeg ved, at jeg har respekt og kærlighed for mig selv. Da jeg fortalte folk det, var størstedelen af dem ret åbne omkring det, men man kunne altid fornemme det, hvis der var en lille snert af fordom.

Jeg føler mig helt klart mere selvstændig efter at have fortalt det til min mor. Jeg er i en position, hvor jeg kan bruge mig selv og min krop til at tjene penge, og det skammer jeg mig ikke over på nogen måde. Jeg ved, at jeg respekterer mig selv, og jeg er forsigtig.