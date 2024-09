Sexarbejdere fortæller hvorfor de elsker deres yndlingskunder

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Som dominatrix er der især ét spørgsmål, som jeg er træt af at få: hvem er dine yndlingskunder? Jeg forstår det godt. Folk håber på at høre spændende historier om mærkelige fetiches, kendte mennesker og politikere. Vi er fascinerede af forholdet mellem sexarbejder og kunde, fordi det er tabuiseret – men sexarbejde er sexarbejde, og mine yndlingskunder er de samme som en forfatters eller en blikenslagers: dem der behandler mig med respekt.

Derfor er det vigtigt at afmystificere sexarbejde. Organisationer som Amnesty International og FN’s World Health Organization har vist, at sexarbejdere verden over er genstand for systematisk vold og sundhedsmæssige risici – ikke på grund af arbejdet i sig selv, men fordi det bliver stigmatiseret og er ulovligt. Fordi sexarbejde generelt er kriminaliseret, så kan vi som regel ikke regne med politiets støtte, hvis vi bliver overfaldet eller voldtaget. Sorte sexarbejdere, transkvinder, immigranter og handicappede mennesker er endnu mere udsatte, og det samme gælder sexarbejdende forældre og sexarbejdere, der går på gaden.

Vi bliver stadig betragtet som sociale udskud. Derfor er vores yndlingskunder dem, der respekterer vores screening-proces, betaler os, ikke taler grimt til os, stalker os eller udsætter os for racistiske bemærkninger.

Mine favoritkunder læser min hjemmeside ordentligt, har styr på mine arbejdstider, priser, services, og hvordan jeg foretrækker at blive kontaktet. De klynker ikke, hvis jeg beder om et depositum, og de beder ikke om services, jeg ikke tilbyder. De respekterer min tid. De ringer ikke med pikken i hånden for at få en gratis, sexet snak eller møder op for tidligt for at se mig, mens jeg stadig er ved at binde mit korset.

Mine yndlingskunder er gode til at kommunikere, og så kommer de igen. Jo længere tid, jeg har set nogen, jo sjovere har vi det. En af mine kunder er kommet hos mig i tre år, og hun kan godt lide stærk smerte. Hun er en af mine yndlings, fordi vi sammen har udviklet nye måder at give hende den oplevelse, hun søger, under sikre forhold. Jeg spurgte nogle andre sexarbejdere, hvilke parametre de måler deres kunder på:

Britney*

25 år

Midtvesten, USA

Mine bedste kunder er som regel ældre mænd (65+). Det er måske fordi, de er i en ny fase af deres liv, hvor de føler sig ensomme. Samtidig forstår de grænserne ved relationen mellem kunde of serviceudbyder, og de udfordrer ikke deres position i den. Den slags kunder kommer tilbage igen og igen.

Neil er 96, virkelig sød og virkelig gammel. Vi har aldrig gjort mere end at nusse, hvor han kysser min krop, mens vi begge har underbukser på. Han respekterer mine grænser. Det er vildt forfriskende at vide, at min sikkerhed, min sundhed og mit privatliv ikke er udsat, når jeg er sammen med ham! Det virker måske som en ret snerpet måde at lave aftaler på, men vores møder er faktisk ret intime, fordi vi deler detaljer fra vores liv med hinanden.

Så er der Terry. Han er sidst i tresserne, en dygtig advokat og elsker latex og stilletter med pigge. Han er dog blevet lidt mindre rap i replikken de sidste tre år. Selvom han er en eventyrlysten mand og meget kreativ i soveværelset, så bliver hans syn langsomt dårligere, og han har helt sikkert brug for sin hjertemonitor, når vi er sammen. Vores møder er fysisk krævende, men han er meget gavmild i form af gaver og drikkepenge. Vores relation hviler på et solidt fundament af tillid.

Alicia*

19 år

Sydvestlige Storbritannien

N blev meget draget af min ærlighed og mine udtalte holdninger. I modsætning til de værste af mine klienter er han hverken nedladende over for mit uddannelsesniveau eller min alder. Vores professionelle forhold minder ret meget om et venskab med helt klare linjer. Han er en af mine favoritter, fordi jeg gennem mit arbejde med ham har lært, at jeg gerne vil markedsføre mig selv baseret på personlighed såvel som udseende. Nu gør jeg eksplicit opmærksom på, at jeg ikke vil have, at kunderne booker mig, fordi jeg er en fræk teenager, men i stedet fordi jeg er en fræk teenager “og mere til”.

K – en anden favorit – kan godt lide at styre slagets gang, når vi har sex, hvilket jeg har det fint med, fordi jeg nogle gange kan blive lidt selvbevist, når jeg skal tage initiativet. Med tiden er jeg blevet tryg ved at foreslå nye ting, vi kan lave sammen. Med K føles det som et voksende professionelt forhold rent seksuelt, men også som et venskab.

Mine bedste bookinger har altid været med den type kunder, som lader til at nyde deres tid sammen med mig – ikke kun på grund af den service, jeg tilbyder, eller hvordan jeg ser ud, men også fordi de oprigtigt kan lide mig som person. Jeg sætter altid pris på kunder, der er rene, kommer til tiden, respekterer mine personlige og professionelle grænser og betaler mig godt – men en kunde bliver først en favorit, når vi rent faktisk også kan lide hinanden som mennesker.

Cordelia

26 år

London

Mine yndlingskunder er hverken de yngste eller de flotteste. De er dem, som overbeviser mig om, at de mener det, når de fortæller mig, at jeg ser skøn ud, selvom jeg dukker op med strømpebukser, der løber, en knækket negl eller sko, som de har set før. De sender mig billeder af deres kæledyr – ikke deres pikke – og vi respekterer hinandens privatliv.

Mine yndlingskunder forstår, at når jeg aflyser, så skyldes det, at jeg er et menneske: ligesom alle bliver jeg også syg, tager ud at rejse eller oplever dødsfald i familien. De opfører sig aldrig, som om de ejer min tid – hverken på nettet eller ansigt til ansigt. De betaler mit fulde gebyr, når de aflyser med kort varsel, fordi de forstår, at jeg regner med den indkomst, og fordi jeg som forretningsdrivende har udgifter, der skal betales, uanset om aftalen finder sted eller ej. Mine yndlingskunder er legesyge, rene, gavmilde og respektfulde.

De udsætter mig ikke for transfobiske kommentarer eller racisme, og de forstår, at vores transaktion er usædvanlig, fordi den delvist er muliggjort af marginalisering og undertrykkelse i vores samfund.

Nogle af mine yndlingskunder introducerer mig for deres partner og giver en aftale med mig som gave for at gøre både mig og deres partner glad. I mine øjne er det en meget feministisk handling: det signalerer, at en kvinde fortjener den samme nydelse, som mænd regelmæssigt betaler for. Det er vigtigt for mig at understrege, at den kønslige diversitet af mine klienter ikke begrænser sig til mænd med kvindelige partnere.

*Navne er blevet ændret for at beskytte kildernes identitet.

