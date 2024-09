Kom med til Saarland – et mekka for Tysklands sexindustri

I 2002 indførte Tyskland en af de mest liberale prostitutionslovgivninger i Europa med det formål at forbedre de juridiske og sociale vilkår for sexarbejdere. Men eftersom Tysklands grænser ikke er beskyttet af et hegn, og fordi flere af nabolandenes lovgivning er mere restriktiv, har det reelt set forvandlet Tyskland til et paradis for sexkunder fra Danmark, Luxembourg og Frankrig. Lovgivningen har også ført til en stigning i tvungen prostitution, rufferi og menneskehandel.

VICE Tyskland har talt med sexarbejdere, bordelejere, politibetjente og regeringsrepræsentanter for at undersøge, hvordan den her velmenende lovgivning er endt med at føre til præcis det modsatte af, hvad den forsøgte at opnå.