Sexede billeder af kedelige hverdagsting

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Har du nogensinde været så betaget af en almindelig hverdagsgenstand, at du var på kanten af objektofili, tilstanden hvor man følelsesmæssigt og seksuelt tiltrækkes af ubesjælede genstande? Har du for eksempel nogensinde stirret på en række frugt og grønt i supermarkedet i lidt for lang tid? Det er ikke just forkert som sådan, det er bare, ja, af alle de ting, der kunne ophidse dig – kroppe, udvalgte kropsdele, forskellige lege – vælger du at tage hjem med en støddæmper fra isenkræmmeren, fordi du er nysgerrig efter at finde ud af, hvordan den vil føles på dine kønsdele. Det er ikke helt det, Ken Laveys billedserie Perfect Odd Thing er, men næsten; den er vovet og ledende – og synes at være skabt til at ophidse.

Laveys billeder handler om transformering og seksualitet, stigma og udskejelser. Du troede nok ikke, at man kunne få alt det ud af nogle støvsugerdele, men der kan du bare se – Lavey tvinger anskueren til at blive opmærksom på noget, der aldrig har fanget dit øje, måske fordi det var forbudt, eller måske fordi du bare aldrig havde overvejet det.

At være i Laveys fotoatelier er lidt ligesom at være i en isenkramforretning, der er ved at blive revet ned. Alt er nænsomt placeret, og der er kamerastativer overalt. Tingene er ekstremt præcist stillet op. Jeg får et chok, da Lavey fortæller, at han aldrig rigtigt har overvejet at gå i en sexbutik før. Men hvem skulle også behøve det, med et atelier som det her?

Ken Lavey er kunstner og fotograf med base i New York. Du kan tjekke mere af hans arbejde ud her.