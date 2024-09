Ældre mennesker, der har knaldet i flere årtier, giver sextips til unge

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Ældre mennesker elsker at have sex, det gør de fleste mennesker faktisk. Det er ret sjovt, og det føles fantastisk, og det er godt for dine knogler og dit hjerte og din sjæl. Så det kom ikke som nogen overraskelse, da en undersøgelse for nylig fandt frem til, at 26 procent af folk over 60 i Storbritannien er utilfredse med livet, fordi de ikke har nok sex. Det viser sig faktisk, at en mangel på sex kan være mere lidelsesfuldt end at miste sin ægtefælle eller leve i relativ fattigdom.

En undersøgelse fra University of Manchester slog i 2015 fast, at 54 procent af mænd og 31 procent af kvinder over 70 er seksuelt aktive, men det må være frustrerende for de resterende procentdele at sidde inde med alle de års erfaring og så ikke kunne bruge det til noget. Så fordi, man aldrig kan vide for meget om ~kønsakten~, besluttede vi os for at bede en masse folk over (eller tæt på) de 60 om at øse ud af deres erfaring på området.

Sue, 67

Foto: Agnieszka Chabros for Catalogue Mag

Sent i 1960’ernes Storbritannien var det stadig mænd, der havde al magten, så de inviterede kvinder på dates, og så tog folk til bal og sådan nogle ting. Men så var der også en radikal hippiegruppe, der holdt orgier med cannabis og syre og sexede dansere.

Mændene var ikke specielt dygtige i sengen, fordi det var svært at møde kvinder, der var mere seksuelt erfarne end dem selv. Og siden alle unge mennesker boede hjemme hos deres forældre, var engangsknald og uforpligtende sex mere vanskeligt. Forandringen begyndte midt i 60’erne med pop- og rockmusikken, der blev et billede på, hvad der havde ændret sig. Det var en mærkelig tid, fordi konservatismen samtidig gennemsyrede samfundet – det her var en tid, hvor kvinder stadig skrev kogebøger og strikkede. Men så var der lige pludselig en masse LSD over det hele, og det gav folk friheden til at sige, “Jeg vil ikke gifte mig, jeg vil ikke have børn, jeg vil ikke gro til i huslige pligter, i stedet vil jeg få mig et arbejde og flyve verden rundt.” I 70’erne boede min søster og jeg i en by ved stranden, og vi havde sex med en ny dreng hver aften i et år for at få noget erfaring. Folk gik fra at sidde derhjemme og spise foran fjernsynet til at danse og kneppe så meget de kunne.

Det bedste man kan gøre for at lære om sex er at gå ud og dyrke en masse sex. Jeg vil råde alle til at gå ud og score tilfældige mennesker. Folk bør også snakke om ting, fordi det findes der ingen erstatning for. Og så helt sikkert, helt sikkert øve sig i onani, fordi det er en god evne. Man er nødt til at vide, præcis hvad det er, man vil have, og man skal være klar over, hvad der sker med kroppen. Så hvis du er sammen med en partner, der ikke kan få det til at kilde helt nede i dine tåspidser, så er du sammen med den forkerte, og så er du nødt til at gå fra dem, fordi sex dikterer, hvordan jeres forhold kommer til at være. Du skal også elske din krop og udforske den på alle tænkelige måder. Selv toppen af dit hoved; alt. Du bør også være oplyst omkring sexlegetøj – alle burde tage til Amsterdam, for der finder man de allerbedste sexbutikker, og det er fantastisk! Det er også vigtigt at have sex med folk af samme køn – det burde alle prøve mindst en gang i deres liv, men sørg generelt for at have en masse one night stands. Endelig, så burde alle prøve bondagelege på et eller andet tidspunkt i deres liv. Med den rigtige partner kan det være helt forrygende. Og så burde alle optage en film af dem selv, mens de har sex. Er du ikke tændt på det, så lad være med at gøre det. Det er den eneste regel med sex.

Leo*, 59

Folk har altid haft sex – jeg tvivler stærkt på, at der er noget, folk gør i dag, som ikke også blev gjort af generationen før os, eller generationen før dem, eller den før dem, og så videre. Jeg tror heller ikke, at dating har ændret sig – folk tager stadig de samme slags steder hen, og roder sig ud i de samme narrestreger.

Men det at finde en date har virkelig ændret sig. Med apps som Tinder er det blevet muligt at finde en date, mens man sidder i sofaen, hvilket vel er en fin ting for de fleste, men det tager også på en måde morskaben ud af det. Jeg tror, at den bedste del af datinglivet er jagten, subtilt flirteri, og risikoen for, at hun måske allerede er i et forhold. Alt det går man glip af med Tinder. Hvor kedeligt!

Jeg har været ekstremt heldig i mit liv. Uden at lyde som et kæmpe røvhul så har jeg aldrig haft svært ved at få en date, og jeg har prøvet stort set alt, hvad man kan prøve, seksuelt. Hvis jeg skulle give nogle guldkorn videre til yngre mænd, så ville det være følgende: porno er ikke virkelighed. De kvinder, som du vil møde i dit liv, er ikke pornostjerner, og rigtig sex er ikke slet ikke, som det ser ud i pornofilm. Tag dig god tid sammen med din partner, og lad være med at være en nar.

Jo*, 60

Da vi fik vores seks-uger-lange sommerferie i skoletiden sent i 60’erne, tog mine venner og jeg og rundt i forskellige parker for at mødes med drenge og kysse med dem i buskene. Vi mødte som regel drengene på ungdomsklubben, og så var vi sammen bagefter, og nogle gange kunne vi komme ind på diskoteker, hvis de ikke tjekkede, hvor gamle vi var. Så tog vi tidligt derhen og blev der langt over midnat ved at lægge mopper med parykker på i vores senge, så vores forældre ikke opdagede det, fordi de var kristne og ville have blevet stiktossede. Men alle drengene plejede at følge os hjem. Vi var aldrig bekymrede for, at de ville gøre os noget slemt, fordi sådan var det bare ikke. Lige meget hvor langt der var, fulgte de os altid hjem.

Alt var anderledes dengang; jeg blev gravid med mit første barn, da jeg var 16, så vi startede unge, selvom vores forældre ikke ville have det. Det hele handlede om at bryde reglerne og gøre det, som vi havde lyst til at gøre på det tidspunkt. Jeg tog min pæneste kjole på, makeup og så var det afsted! Det var tider – alt var nemmere dengang, og der var ikke nogen, der var bange for, hvad der potentielt kunne ske, fordi det var meget usandsynligt, at der ville ske noget. Vi havde sgu nogle gode tider dengang, mand. Men det hele er så anderledes nu. Jeg hører så mange skrækhistorier nu til dags, at jeg bare har lyst til at sige til alle mine børnebørn, at de ikke skal tage ud med fremmede og gøre, som jeg gjorde, fordi det kan man bare ikke længere.

Hvis du finder en, som du er glad for, og I kan godt sammen, og gnisten er der, så sørg for at bruge beskyttelse! Eller p-piller, hvis I har været sammen i en længere periode og ved, hvor den anden person har været. Og fortæl hinanden, hvad I kan lide, og ikke kan lide – det er så vigtigt. Da jeg blev gravid, havde jeg kun haft sex et par gange, og kunne ikke engang særligt godt lide det dengang. Så lad være med at blive ved med noget, hvis du ikke nyder det, eller ikke føler, at det er det helt store, og lad være med at droppe dine venner for nogen som helst. Det er de vigtigste ting! Det var ikke noget, jeg selv tænkte på, da jeg var ung og vild, fordi der var ingen, der snakkede om det, men værsgo.

Ron*, 59

Det er helt klart blevet nemmere for folk at finde sex i dag. Dating har altid været der, men det var svært at komme til at dyrke sex, uden at der var en eller anden forventning om et parforhold bagefter. I dag har jeg fundet ud af, at det egentlig er lige meget, om folk har sex uden at være i et forhold. Det handler nok mere om kødeligt begær eller bare at overbevise sig selv om, at der er en fysisk kompatibilitet.

Internettet har også gjort tingene anderledes for rigtig mange mennesker. I dag har det aldrig været lettere at få sex, hvadenten man betaler for det eller ej. På en måde har det fjernet noget af magien. Mere er ikke altid bedre, hvis du spørger mig.

Gode sextips? Lad være med bare at springe i med begge ben for fysisk tiltrækning eller begær. Husk også at tænke på de mulige konsekvenser. Men det vigtigste er, at du kan nyde et godt sexliv uden at gøre det til det centrale i forholdet. Lev, elsk, grin og nyd hinandens selskab.

*Navne er blevet ændret for at imødekomme de medvirkendes diskrete livsstile.

