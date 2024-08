Sextips til unge fra ældre mennesker, der har været i gamet i årtier

Photo via Flickr user Angrylambie1

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien

Ældre mennesker elsker at dyrke sex. Det skyldes den simple grund, at de ligesom unge, også er mennesker, og mennesker har det med at nyde sex med andre mennesker. Det er sjovt, det føles rart, og det er godt for både knogler, hjerte og sjæl. Det kommer derfor ikke som en overraskelse, at en ny undersøgelse konkluderer, at 26 procent af folk over 60 i Storbritannien er frustrerede, fordi de ikke dyrker nok sex. Faktisk, så er et sløjt sexliv senere i livet en større kilde til frustration end at sidde hjemme hele dagen, at leve i fattigdom eller være enke.

Videos by VICE

En undersøgelse foretaget af University of Manchester i 2015 viste, at 54 procent af mænd og 31 procent af kvinder over 70 år har et aktivt sexliv, men for den resterende gruppe må det være frustrerende at have så mange årtiers erfaring, som man ikke bruger til noget. Man kan aldrig vide for meget om samlejets glæder, så derfor bad vi en række mennesker over (eller tæt på) 60 om at dele deres erfaringer med os, give os deres bedste sextips, og fortælle os om sex har ændret sig gennem tiden.

Sue, 67

Photo by Agnieszka Chabros for ‘Catalogue’ magazine

I Storbritannien i slutningen af 60’erne sad mændene stadigvæk på magten, så det var dem, der inviterede kvinderne ud på dates, og så gik man til bal og den slags. Men så kom hippierne med deres hang til orgier, hash, LSD og sexede dansere.

Selvom mænd ikke havde megen erfaring med sex, fordi de ikke havde mulighed for at gå i seng med kvinder, der havde en mere avanceret forståelse for sex, så troede kvinderne, at det de gjorde var helt fint, fordi de ikke vidste bedre selv. Og eftersom de fleste unge mennesker boede hjemme hos deres forældre, så var der ikke plads til at eksperimentere og have sex på køkkengulvet. Omvæltningen kom i midten af 60’erne, hvor musikken var meget afgørende for udviklingen. Det var en underlig tid, fordi det hele samtidigt var så konservativt – kvinderne skrev stadig kogebøger og strikkede – for Guds skyld! Men så blev LSD’en introduceret, og folk følte en frihed til at sige, “Jeg vil ikke giftes, jeg vil ikke have børn, jeg vil ikke være en slave i køkkenet. Jeg vil arbejde og se verden.” I 70’erne boede min søster og jeg i en by ved stranden, så vi havde sex med forskellige fyre hver aften i et helt år for at få noget erfaring. Man gik fra at sidde derhjemme og kukkelure til at danse og kneppe hele natten lang.

Den bedste måde at lære om sex på er at dyrke en masse sex. Jeg vil råde enhver til at gå ud og finde en tilfældig person at gå i seng med. Man skal selvfølgelig også tale om tingene, men der er ingen vej udenom det. Man skal helt sikkert også øve sig ved at onanere. Det er en vigtig egenskab. Man skal vide, hvad man vil have, og man skal forstå, hvad der sker i kroppen. Så hvis man har en partner, der ikke formår at tilfredsstille en, så må man slå op med vedkommende. Sex er afgørende for et forhold. Man skal også elske sin krop og udforske den på alle tænkelige måder. Også i toppen af hovedet. Det hele. Man skal også have kendskab til sexlegetøj – alle bør tage en tur til Amsterdam. Der har de de bedste sexshops, og det er helt fantastisk! Det er også vigtigt at have sex med folk af samme køn. Det bør alle prøve mindst én gang i livet. Vigtigst er det dog at have en masse engangsknald. Slutteligt så bør alle prøve bondage på et tidspunkt i livet. Med den rette partner kan det være helt forrygende. Nåh ja, og så bør alle lave en sexfilm. Hvis du ikke bliver ophidset, så lad være med at gøre det. Det er den eneste regel for sex, man skal følge.

Leo*, 59

Folk har altid dyrket sex – jeg tvivler på, at folk gør det på en måde i dag, som man ikke gjorde for en generation siden og en generation før da og så videre. Dating har heller ikke ændret sig meget – folk tager stadigvæk de samme steder hen og laver de samme ting.

At finde folk har dog ændret sig. Apps som Tinder har gjort det muligt at date, mens man sidder på sofaen derhjemme, og det passer nok de fleste fint, men noget af det sjove ved at date forsvinder også. Det bedste ved at date er jagten, synes jeg. Det er at flirte og risikere, at hun allerede har en anden. Det forsvinder alt sammen med Tinder. Kedeligt!

Jeg har været ganske heldig i mit liv. Jeg vil ikke lyde som en nar, men jeg har aldrig haft problemer med at finde kvinder, og jeg har prøvet det hele i forhold til sex. Hvis jeg skal give et godt råd til unge mænd, så er det, at de må forstå, at virkeligheden ikke er som porno. De kvinder, du møder i dit liv, er ikke pornostjerner, og sex ligner ikke sex i pornofilm. Giv dig selv og din partner god tid og lad være med at være et røvhul.

Jo*, 60

I slutningen af 60’erne, når det blev sommerferie, tog mine venner og jeg i parken for at møde drenge og kysse med dem i buskadset. Vi kendte drengene fra ungdomsklubben, og så mødtes vi og prøvede også at snige os ind på natklubber, hvor de ikke tjekkede folks alder. Vi tog afsted tidligt og blev til langt over midnat. Vi lagde mopper og koste under dynen på værelset, så vores forældre, der var meget religiøse og strenge, ikke skulle finde ud af, at vi var væk. Drengene plejede at følge os hjem bagefter. Vi var aldrig bange for, at de skulle gøre os noget, sådan var det bare ikke. Lige meget hvor langt væk vi boede, fulgte de os altid hjem.

Alt var anderledes dengang. Jeg blev gravid med mit første barn, da jeg var 16, så vi begyndte tidligt, selvom vores forældre ikke var glade for det. Det hele handlede om at bryde reglerne og gøre, hvad vi havde lyst til. Jeg tog min fineste kjole på og lagde makeup, og så var det bare afsted! Det var tider. Alt var lettere, og folk var ikke bange for, hvad der kunne ske. Det var sgu sjovt. Det er en helt anden verden i dag. Vi kunne gøre, som vi ville, men i dag skal man være mere forsigtig. Man hører så mange forfærdelige historier i dag. Jeg har lyst til at sige til mine børnebørn, at de ikke skal gå med fremmede og gøre, som jeg gjorde. Det går bare ikke længere.

Hvis man finder nogen, som man går godt i spænd med, hvor man kan mærke, der er en gnist, så skal man huske at bruge beskyttelse! Eller p-piller, hvis man har været sammen længe, og man kender sin partners forhistorie. Og man skal huske at fortælle hinanden, hvad man kan lide, og hvad man ikke kan lide – det er vigtigt! Da jeg blev gravid, havde jeg kun haft sex nogle få gange, og jeg var faktisk ikke så glad for det. Så man skal ikke blive ved med at gøre noget, man egentlig ikke kan lide, og man skal ikke droppe sine venner for nogen. Det er det allervigtigste! Det tænkte jeg slet ikke over, da jeg begyndte med den slags, fordi ingen havde fortalt mig det, men nu siger jeg det videre.

Ron*, 59

Det er helt afgjort lettere for folk at opsøge sex i dag. Folk har altid datet, men tidligere var det sværere at have et seksuelt forhold, hvis ikke der var noget håb om et varigt forhold. I dag, har jeg erfaret, at forholdet ikke spiller så stor en rolle, når man gerne vil have sex. Det handler mere om kødelig lyst, eller om en gensidig fysisk tiltrækning.

Det, at sex er så let tilgængeligt på internettet, har også ændret meget. Man kan betale sig til sex eller opsøge en partner, selvom man er gift for eksempel. Det har lidt taget noget af det smukke ved sex fra det. Mere er ikke altid bedre, hvis du spørger mig.

Sextips? Man skal ikke kaste sig ud i noget, bare fordi man er fysisk tiltrukket af en person. Man skal overveje konsekvenserne. Men vigtigst er det at understrege, at man sagtens kan have et godt sexliv, uden det behøver at være det vigtigste i et forhold. Elsk, lev, le og nyd forholdet.

*Navne er ændret for at holde kilderne anonyme.