She was a skater girl: Historier, stilarter og trick fra kvindernes skatescene

Som født og opvokset i Edinburgh tilbragte Hannah Bailey sin barndom på samme måde som alle andre – altså indtil hun fyldte 20, da hun ved en pludselig indskydelse skred og tog op i bjergene. Efter at have kørt de franske alper tynde på sit snowboard, vendte Hannah tilbage til Storbritannien for at forfølge en karriere indenfor ekstremsport og startede sit eget firma Neonstash, der beskæftiger sig med kommunikation og kreativ konsulentvirksomhed og specialiserer sig i eventyr.

Gennem sit arbejde har hun fordybet sig i mange forskellige undergrundsmiljøer, og som en habil fotograf har hun dokumenteret det hele. Men i stedet for at fokusere på selve sporten, er det de frisindede aktører og heroiske karakterer, der definerer skating, snowboarding og surfing, som Hannah er mest passioneret omkring – især dem, der er kvinder. Derfor er hendes nyeste projekt, The Free Life; Skate Stories, en serie af udsøgte, analoge billeder af kvindelige skatere, ekstremt vigtig for hende.

Gennem en nedbrydning af samfundets forskruede syn på kvinder og mediernes urealistiske skønhedsidealer, som vi bruger hele livet på at blive målt op mod, håber Hannah at kunne redefinere den kvindelige oplevelse af verden og kæmpe for, at disse inspirerende skatere bliver rollemodeller for de næste mange generationer af piger. I øjeblikket vises billederne på Lomography Gallery Store i Soho i London, og vi tog en snak med Hannah om at sætte et ansigt på kvindelig skating og at udfordre vores opfattelse af sporten.

Lois Pendlebury, Stockwell

Hvornår begyndte du at fotografere?

De muligheder, der var, når jeg arbejdede med ekstremsport, inspirerede mig hurtigt til at fotografere. Jeg var opslugt af en kultur, der var næret af at være udendørs og en ubegrænset følelese af frihed, og jeg var konstant omringet af inspirerende atleter og eventyrere. Jeg tog analoge billeder, fordi det var sjovere; det handlede aldrig om at blive professionel fotograf, men mere om at fortælle historier. I 2012 bad Lomography mig om at dække Go Skate Day, og jeg skød en serie i seks dele, der dokumenterede skating fra forskellige perspektiver – crewet, faren, pigen, begynderen. Denne nye serie, Skate Stories, er samling af de billeder, jeg har taget i løbet af de seneste fire år, som jeg har tilbragt med at fotografere kvindelige skatere som Lucy Adams og Lacey Baker.

Hvordan vil du beskrive din æstetik?

Jeg er opportunist. Da jeg tog billederne på min første rulle film, var det fordi Lucy Adams, en af pionererne på den britiske skatescene, inviterede mig med på en tur til Malmø. Når man tager analoge billeder er resultatet altid utilsigtet og uforudsigeligt, og det mimer dermed essensen af skateboarding. Jeg elsker, hvordan man i et grynet analogbillede kan se hver eneste bule og hul i betonen og skaterens bevægelser.

Helena Long, London

Hvor kommer interessen for kvinder i sport fra?

Mit mål har altid været at sætte mere fokus på kvinder i actionsport – som atleter og som rollemodeller. Skating, surfing og snowboarding er gode ting her i livet, så jeg mener, de kan bruges som værktøjer til at hjælpe piger, som mangler selvtillid. De får dig til at leve i øjeblikket og have det godt med dig selv, men de giver dig også en kultur, du kan tilhøre.

Lois Pendlebury, Stockwell

Hvad er du gerne vil formidle om disse kvinder?

Det handler om at sætte et ansigt på kvindelig skating. Scenen er vokset så meget i løbet af de sidste fire år og ofte, i medierne, bliver det omtalt som kvindeskating, som om man kan definere det så simpelt. Skaterne i historierne er forskellige, fra Helena Long til Stefani Nurding, og de har forskellig motivation, stil og tricks.

Lacey Barker, LA

Hvad er den største misforståelse omkring kvinder i sport?

Ofte vil samfundet og medierene portrættere en stereotyp, eller de forfalder til at stemple kvindelige sportsudøvere som drengepiger eller lebber. Skating er et godt eksempel på, at de bliver stemplet som sådan, men faktisk er det en masse forskellige individer, så det er lige meget om man er mand eller kvinde – man er skater. Der er en stor bredde i forhold til evner og alder, hvis man besøger en skatepark, diversiteten er ikke som nogen anden sport. Så skating har evnen til at smadre stereotyper og forkerte opfattelser af kvinder i sport. Det handler ikke om, hvordan du ser ud, men hvad du kan.

Samaria Brevard, LA

Hvad er det bedste ved at være en pige i 2016?

I vores del af verden er det rigtig spændende at være pige eller kvinde lige nu. På verdensplan er der stadig rigtig meget uretfærdighed, vi skal bekæmpe, men der har aldrig været mere opmærksomhed og handling end nu. Jeg tror, den yngre generation bliver præsenteret for alternative visioner for, hvad det betyder at være succesfuld kvinde, og føler ikke, de bliver holdt tilbage af forventninger. I løbet af de sidste par år har jeg lagt mærke til en forandring i, hvordan kvinder støtter hinanden og styrker hinanden ved at stå sammen. Jeg har alle mulige inspirerende og støttende veninder, deriblandt et eventyrcrew, der hedder The Free Life. Der er altid nye grupper, begivenheder og fællesskaber, der opstår, med fokus på at give magt til kvinder, så jeg vil sige, ja, jeg føler det er virkelig fedt at være pige i 2016!

Lucy Adams, Sussex Crawley

Hvilke håb og drømme har du for fremtiden?

Jeg forsøger altid at have et formål med mit arbejde, og det er et personligt mål at hjælpe piger med dårligt selvværd. I forbindelse med actionsport og sport generelt er det lige meget, hvordan du ser ud, det handler om at være til stede i øjeblikket. Det er godt for dit fysiske og psykiske helbred at dyrke sport, det holder dig afbalanceret og tilfreds, så jeg vil blive ved med at overbevise piger verden over om, at det er vejen frem. Fotografi er en måde, hvor jeg kan formidle de positive rollemodeller og inspirere piger, samtidig med at mit arbejde indenfor kommunikation kan fremme det budskab. Færre photoshoppede modeller, flere ægte kvinder, man kan se op til. Der er så meget mere interesse i kvindelige skatere i dag, og det kommer med på OL-programmet i 2020, så mulighederne vokser kun herfra. Jeg håber, jeg har gjort mit for at give kvindelig skating og actionsport den opmærksomhed, de fortjener. Men jeg er ikke færdig endnu…

Lacey Baker, LA

Samaria, LA

Stefani Nurding, København

