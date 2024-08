Sjældne hverdagsbilleder fra dødskulten i Jonestown

De følgende billeder er udlånt af Laura Johnston Kohl og Fielding McGee fra Jonestown Institute. De fleste er taget af ukendte fotografer på Peoples Temple Agricultural Project i Guyana, bedre kendt som “Jonestown.” 18. november 1978 begik indbyggerne i Jonestown kollektivt selvmord, anført af deres leder Jim Jones.

I et bofællesskab i den sydamerikanske jungle tog over 900 amerikanere deres eget liv den 18. november 1978. Indtil 11. september 2001 var det den største massakre i USA’s historie. Fortællingen om Jonestown og Peoples Temple begyndte ikke den aften, og den sluttede heller ikke der. Men efter årtiers sensationssøgende mediedækning og propagandakampagner, der modsiger hinanden, er det svært at finde ud af, hvad der er op og ned i historien.

The Jonestown Institute, som består af tidligere medlemmer af the Peoples Temple, bad i 2010 FBI om at frigive tusindvis af dokumenter og billeder, som de havde indsamlet i Jonestown. Billederne fra de første år viser håndbyggede huse og drenge, der spiller basket i tropenatten. Men som altid var Jonestown andet og mere end først antaget. De fleste af billederne var opstillede som en del af en propagandakampagne startet af templets leder, Jim Jones, for at berolige de stadig mere bekymrede røster hjemme i USA. Virkeligheden var, at indbyggerne var voldsomt underernærede, led af søvnmangel og knoklede syv dage om ugen under den brændende sol. Jones indsamlede alle medlemmernes opsparing og overførselsindkomst, mens han spredte uhyrlige rygter og fake news om, at USA var gået tilbage til raceadskillelse og havde fjernet alle sortes rettigheder. The Peoples Temple var grundlagt på et fundament af racelighed, og tre fjerdedele af ofrene var afro-amerikanere. Jonestown blev grundlagt i junglen som et socialistisk utopia hvor “alle racer, religioner og hudfarver skal føle sig velkomne.”

I takt med at Jones faldt dybere ind i en psykose, blev kool-aid blandet med cyanid en flugt fra gruen og den psykologiske tortur. Til trods for de sensationshungrende overskrifter, som mange medier forfaldt til, var der ikke tale om blind tyrkertro. Mange af ofrene skrev i deres afskedsbreve, at de håbede, deres død ville sætte fokus på det paradoksale i, at de havde følt sig mere velkomne i Jonestown, end de gjorde i USA.

I løbet af årene er intentionen bag handlingen druknet i larmen fra overskrifterne, men om de er opstillede eller ej, så viser de her billeder rigtige mennesker, venner og familie, som bare gerne vil have chancen for at bo i en bedre verden.

Jonestown fra luften. Billede taget af FBI, 1978

Poncho Johnson fletter Tinetra Fains hår i en af hytterne i Jonestown. Shandra James, Gerald Johnson, Al Smart og Teri Smart hænger ud. Foto: Juanell Smart

Jonestownmedllemmer (fra venstre mod højre) Lew og Chaeoke Jones, Christa Amos og Joel Cobb

Jim Jones

Hytter, hvor de fleste af indbyggerne boede.



Shanda James underviser i Jonestown. Børn, der leger. Måske opstillet, som en del af den propaganda, der blev spredt af Jones.

Claire Janaro med Mr. Muggs i Jonestown (til venstre). Billedet til højre er ukendt.

En af mændene spiller basket i Jonestown.

Skudhuller i et fly ved landingsbanen i Port Kaituma, efter kongresmedlemmet Leo Ryan blev henrettet under sit besøg 18. november 1978.





Det amerikanske luftvåben indtager Jonestown i 1978.

Den indledende FBI-efterforskning i Jonestown.

Beboere på vej ud til hytterne, hvor de fleste boede. De ældre indbyggere boede på store sovesale tæt på centrum af det lille samfund.

Lærerne Don Jackson og Jann Gurvich i klasselokalet.

Mellemlanding på vej til Guyana; Maria Katsaris, Annie Moore, Laura Johnston, Phyllis Chaikin, Terry Carter Jones.

Barbara Hoyer underviser børn.

Sebastian McMurry bærer Kimo Prokes. Fotografiet er opstillet og brugt som en del af propagandakampagnen, der skulle tiltrække flere medlemmer til Guyana. Børn, der leger.

Tinetra Fain i regnskoven, der lå omkring Jonestown.

Endnu et opstillet billede fra brochuren.

Reklamebillede fra Jonestown med Joyce Touchette og et barn.

Jones mødes med medlemmer af byggekomitéen.

Kælechimpansen Mr Muggs.

Et af klasseværelserne.