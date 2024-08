Skaberne af ’Rick and Morty’ får McDonald’s til at genoplive sichuansauce

Denne artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA

En drøm kan virkelig gå i opfyldelse. Især hvis det er en virkelig mærkelig drøm om at genoplive en for længst udgået McNugget-sauce, der er lavet næsten udelukkende på højfruktose majssirup. Vi taler selvfølgelig om McDonalds sichuansauce, en nugget-dip, som var gået i glemmebogen, indtil et afsnit af Rick and Morty mindede os om, at det engang var del af et reklamefremstød for den animerede Disney-film Mulan. Og nu – takket være Rick og Morty – er den tilbage. Sådan da.

Cartoon Network-serien jokede med dipsaucen i et afsnit fra april, men siden da har hverken seriens skabere eller deres figurer kunne give slip på den. I omtalte afsnit har Rick en drøm, i hvilken han går ind på en McDonald’s-restaurant i en tidsalder, hvor den søde og klistrede sauce var alle mands eje. Senere går Rick fra forstanden og begynder at råbe om en fremtid – måske om ni sæsoner – hvor han endelig kan få fingre i den sauce igen. “Det er det, det her handler om,” siger han med fråde om munden. “Jeg må have den Mulan McNugget-sauce, Morty! Det er min tematiske bjælke i serien, Morty!”

Men den fremtid – eller fortid – genopstod endelig over weekenden i form af en toliters dunk sichuan-sauce, som blev sendt til seriens medskaber Justin Roiland.

“Hold da kæft,” tweetede Roiland efter at have modtaget en plastikbeholder fuld af den eftertragtede sauce. I et utroligt velskrevet brev skriver Chef Mike – også kendt som McDonald’s kokken Mike Haracz – om de strabadser, han måtte gå igennem for at få fat på saucen. Det krævede blandt andet en rejse til Dimension C-1998M, en verden, hvor det altid er 1998. “Jeg ville ønske, vi kunne have fragtet mere sauce med tilbage, men det var for farligt at lade portalen stå åben,” forklarede Haracz. “Havde vi ladet den stå åben, risikerede vi at oversvømme verden med skaterbukser, bøllehatte og boybands. Det er for risikabelt, selv for så lækker en sauce.”

“Folkens. Vi gjorde det fandme,” tweetede Rick and Morty-twitterkontoen. “VI FIK SAUCEN.” På trods af den dramatiske afsløring viser det sig, at Roiland formodentlig vidste, det ville ske. Ifølge en artikel i fredags på Huffington Post fortalte Roiland ved Comic Con, at McDonald’s havde lovet at sende ham en hel dunk fuld af sichuansauce indenfor den næste uges tid. McDonald’s holdt ord, og Roiland var ovenud begejstret.

McDonald’s har eftersigende tre beholdere mere af saucen, som en heldig person, der ikke nødvendigvis er en gal videnskabsmand, kan vinde. I brevet til Roiland forklarede Chef Mike, at “nogle få udvalgte fans vil få mulighed for at genopleve magien,” men fastfood-giganten har ikke forklaret, hvordan det løber af stablen endnu.

Søndag aften tweetede McDonald’s et billede af saucen og udbad sig retweets for at relancere den populære dip fra 1998. Da fans spurgte, hvordan de kunne få fingrene i gudernes nektar, var McDonald’s kølig. “Tune ind med jeres interdimensionale kabelboks,” skrev de. “Vi har forhåbentlig mere sauce klar indenfor de næste 97 år.”

MUNCHIES har kontaktet McDonald’s for at få en kommentar, men har endnu ikke modtaget svar.