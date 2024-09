Skateboarding vandt over gentrificering i London

Denne artikel er oprindeligt publiceret af i-D



Efter en 18-måneder lang kamp for at bevare en skatepark ved Themsens Southbank, vandt græsrodskampagnen Long Live Southbank slaget. Der blev indsamlet 27,286 erklæringer mod forslaget om at omdanne den fyrre år gamle, historiske skatepark til detailbutikker og flytte dens skatere 120 meter ned af floden under Hungerford broen.

Videos by VICE

I sidste uge fejrede de ved at tilføje nye ledges og en quarterpipe (den første tilføjelse i årevis), og Nike SB organiserede en skate demo med deres britiske hold for at markere sejeren. Vi tog forbi sammen med fotografen Ian Kenneth Bird for at bære vidne til et historisk øjeblik.

Flere billedeserier fra VICE:



Narko, hipstere og kommunisme: Beograds natteliv i 80’erne

Yakuzaen er ikke glad for at få taget billeder

EDM og pillehoveder: de sidste svedige 40 år af britisk klubkultur