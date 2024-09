Skønhedskonkurrencen Miss Camel

Ørkenen er formentligt et af de sidste steder på jorden, du forventede at finde en skønhedskonkurrence. Charlet Duboc fra VICE tog en tur til Abu Dhabis fjerntliggende vestlige region for at lede efter skønheden.

I vesten anser vi ikke skønhedskonkurrencer for hunde, heste, blomster og selv kvinder for at noget særligt. Men de langbenede, dådyrøjnede skønheder, som bliver fremvist i ørkenen, bliver bedømt på kriterier som flotte, faste ører og trutlæber. Ligesom supermodellerne på toppen af deres karrierer kan kameler tjene millioner af dollars. Hvem skulle have troet det?

Selvom kamelen er blevet erstattet af store biler som ørkenens foretrukne transportmiddel i de moderne arabiske Emirater, så indtager dyret stadig en særlig plads i nationens hjerte. “En smuk kamel” lyder måske som lidt af en selvmodsigelse, men der findes mange beduiner og sheiker, som gladeligt vil smide op til 20 millioner kroner for en såkaldt “prisvindende skønhed” i håb om, at hun vinder den eftertragtede Bayraq-titel – den smukkeste kamel i landet.