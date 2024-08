Skolebørn og en 92-årig mand er åbenbart det eneste og bedste håb for vores planet

“Hvis ikke vi skrider ind, vil vores civilisationer kollapse, og en stor del af naturen har udsigt til at forsvinde.” Det var budskabet fra 92-årige David Attenborough (du kender ham måske som den prisvindende stemme bag BBC-serien Den Blå Planet), da han i mandags indtog talerstolen på åbningsdagen af FN’s klimakonference, COP24, der lige nu finder sted i Katowice i Polen.

Her vil verdensledere frem til den 14. december arbejde videre med den bindende aftale, de indgik i til klimatopmødet i Paris i 2015, hvor det for første gang nogensinde lykkedes dem at blive enige om noget, der minder om en plan for at nedbringe CO2-udledningen.

Men som det fremgår, nåede de knapt at komme i gang, før alvoren ramte. For ikke nok med, at David Attenborough, vores allesammens fader natur, kaldte klimaforandringerne den største trussel, menneskeheden har stået over for i tusindvis af år, er 76 forskere fra 15 lande netop udkommet med en omfattende analyse, der viser, at CO2-udledningen på trods af Parisaftalen ser ud til at gå den helt forkerte vej.

Faktisk siger de, at vi med den udvikling, vi har set i 2018, godt kan gå i gang med at forberede os på, at Parisaftalens helt store plan om, at verdens gennemsnitstemperatur maksimalt må stige med to grader i år 2100, bliver umulig at realisere.

Kommer det som et chok? Ikke for de børn og unge, der verden over i ugen op til COP24 nedlagde undervisningen og gik på gaden, hvor de demonstrerede for klimaet og imod manglende politisk handling.

I Danmark var det børn og unge fra fem forskellige byer, der fredag blev væk fra skole og i stedet stillede sig foran rådhuse og på Christiansborg Slotsplads for at vise deres utilfredshed. Deres budskab var klart: Der skal investeres i klimaet, hvis det skal give mening for dem at investere i uddannelse.

Og David Attenborough er lige bag dem. I hvert fald havde han under sin tale en appel til verdens ledere, der er svær misforstå: ”Verdens befolkning har talt, og budskabet er ikke til at tage fejl af. Tiden er ved at rinde ud, og de vil have, at jer, der tager beslutningerne, gør noget.”

Men kigger man på den seneste tids begivenheder på området, er det ikke helt nemt at have tillid til, at politikerne følger trop. På verdensplan har Trump eksempelvis trukket USA ud af Parisaftalen, fordi, ja, Trump (hans bærende argument var, at aftalen var uretfærdig). Og selv om der ikke er tyet til samme ekstremer herhjemme, er det ikke ligefrem klimavenlig progressivitet, der styrer slagets gang på Christiansborg.

“Er der en voksen til stede?” stod der på et par af bannerne fra demonstrationen, og det kan man faktisk godt blive i tvivl om. For mens børn og unge demonstrerer på slotspladsen, sker der ikke meget bag murerne. I regeringens egen gennemgang af den finanslov, de i sidste uge indgik med Dansk Folkeparti, består deres mest væsentlige klimainitiativ af en lidt vag opfølgning af en allerede indgået aftale: “Med finanslovsaftalen bliver der også gennemført initiativer, der peger frem mod at opfylde Danmarks klimamål i EU i 2030.” Flot.

Og så ser det ud til, at regeringens plan (så sent som i oktober kaldte Lars Løkke det en hovedprioritet i finansloven) om at at fjerne kontrolafgiften på 400.000 kroner fra elbiler er droppet. Til gengæld bliver det billigere at købe både privatfly, lystbåde og sommerhuse. God prioritering, gutter (og Inger).

Samtidig viser en hurtig gennemgang af den samlede finanslov, at ordet klima kun optræder otte gange i den 70 sider lange aftale, mens “flygtinge” går igen intet mindre end 66 gange. Umiddelbart ret vanvittigt – men på den anden side: Det kræver vel også en del argumentation at retfærdiggøre for, at man afsætter 759 millioner kroner til at sende omkring 100 udlændinge ud på en øde ø i Stege Bugt. (Og ja, det er også en del af finansloven).

Nåh ja, så er der partileder for Nye Borgerlige og folketingskandidat Pernille Vermund, som påstår, at fattige lande udleder mere CO2 end rige lande. En udtalelse, der fik Information til at skrive en artikel, der foruden at konkludere, at det er en af de dummeste ting, der nogensinde er blevet sagt i klimadebatten, også understreger det uhyggelige i, at Vermund lige nu ser ud til at storme ind i Folketinget ved næste valg.



Så langt, så godt. Men hey – klimakonferencen er kun lige begyndt, alt kan ske, og om ikke andet kan vi regne med skolebørnene og en mand på 92.

God weekend.