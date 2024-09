Skotland tilbyder gratis bind og tamponer til alle studerende

Artiklen er oprindeligt udgivet af i-D UK

For første gang i verdenshistorien har et land, Skotland, valgt at tilbyde gratis hygiejneprodukter til alle studerende.

Videos by VICE

Planen til 42,7 millioner kroner er et kæmpe skridt på vejen mod udryddelse af den såkaldte menstruationsfattigdom, som betyder, at hundredtusindvis af landets kvinder kæmper med at få råd til essentielle hygiejneprodukter. En undersøgelse foretaget i begyndelsen af året af Young Scot – en skotsk ungdomsvelgørenhedsorganisation – viser, at en fjerdedel af de adspurgte elever på tværs af klassetrin og uddannelsesinstitutioner havde svært ved at finansiere hygiejneprodukter i 2017.

”Det er endnu et stort skridt i kampen mod menstruationsfattigdom,” udtaler det skotske medlem af parlamentet for Labour, Monica Lennon, til The Guardian. ”Det bør være en rettighed at have adgang til hygiejneprodukter, lige meget hvor meget man tjener, og det er derfor, vi nu påbegynder indførelsen af et universelt system, der skal sikre gratis adgang til hygiejneprodukter for alle i Skotland. Der er ingen, som fortjener ydmygelsen ved ikke at have råd til at købe essentielle hygiejneprodukter i forbindelse med menstruation”.

Og det er ikke kun politikerne, der tager teten op i kampen mod menstruationsfattigdom. Som BBC rapporterer, så har tre Celtic-fans – Orlaith Duffy, Erin Slaven og Mikaela McKinley – startet en kampagne kaldet ’On the Ball’, der har til formål at udstyre fodboldstadioner i Storbritannien med gratis hygiejneprodukter til kvinder.

”Jeg var til en kamp tidligere på året og bemærkede, at hygiejneprodukter sælges i automater, der er ikke affaldsspande til bind og tamponer på samtlige toiletter, og det lader ikke til at være noget klubberne prioriterer,” siger 21-årige Erin Slaven, som læser statskundskab, til BBC. ”Det betyder ikke, at vi føler os decideret uvelkomne, men vi er tydeligvis ikke en prioritet for klubberne, og det er vi meget bevidste om”. Initiativet er på nuværende tidspunkt indført hos Celtic, mens seks andre klubber rundt om i Storbritannien har tænkt sig at følge trop.

Amika George er en af de unge kvinder, som går forrest i kampen mod menstruationsfattigdom. Det gør hun i kraft af sin kampagne, Free Periods. Den 18-årige kvinde fortalte tidligere på året til i-D, at ”da jeg fandt ud af, at utroligt mange unge kvinder må ty til sokker, aviser og toiletpapir, fordi de ikke har råd til hygiejneprodukter, besluttede jeg mig for at gøre noget ved det”. Hendes mål er at få staten til at finansiere gratis hygiejneprodukter i de offentlige skoler.

Couldn't agree more with EVERYTHING Gemma has said here. When will @GOVUK #EndPeriodPoverty across the UK? Now is the time!! #freeperiods https://t.co/m9Njtj76nM — Amika George (@AmikaGeorge) August 25, 2018

Du kan læse mere om, hvordan menstruationsfattigdom påvirker kvinder gennem hele deres liv – og hvorfor det er vigtigt at bekæmpe – herunder.