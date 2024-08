Skræmmende billeder fra Europas største march for nationalister

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Polen

Hvert år d. 11. november samles titusindvis af polakker i en nationalistisk march i Warszawa, samtidig med at resten af landet fejrer Polens uafhængighedsdag. Denne gang slog tre af landets største nationalistiske grupper sig sammen for at arrangere demonstrationen, nemlig Den Nationale Radikale Lejr (ONR), Polsk Ungdom og Den Nationale Bevægelse (RN).

I år forsøgte arrangørerne endda bevidst at tiltrække international opmærksomhed ved at invitere berygtede personligheder fra den yderste højrefløj som for eksempel den amerikanske alt-right-leder Richard Spencer – som dog ikke tog imod invitationen, da den polske regering truede med at forbyde ham indrejse i landet.

De lokale medier og politiet vurderer, at 60.000 mennesker deltog i lørdagens demonstration, selvom regeringen mener, der kun var 30.000. Nogle demonstranter gik rundt med skilte med nationalistiske sloganer, hvor der stod ting som ”Europa skal enten være hvidt eller forladt” og ”Polsk er normalt”. Som modsvar blev der holdt en antifascistisk moddemonstration nogle få kilometer væk, og det tiltrak eftersigende en større politistyrke.

Selvom årets demonstration var fredelig, har marchen tidligere resulteret i voldelige sammenstød mellem politi og demonstranter, som oftest tilskyndet af fodboldfans fra den ekstreme højrefløj – ”ultras” – der ser sig selv som vogtere af de polske traditioner, som de påstår bliver udvandet af udlændinge. Hvert år siger regeringen, at de ikke kan forbyde begivenheden, fordi demonstrationen lever op til de lovmæssige krav til en forsamling, der fejrer Polens historie.

Fotograf Mikolaj Maluchnik var i Warszawa lørdag for at dokumentere dagen for VICE.

Lokale medier vurderer, at 60.000 mennesker deltog i demonstrationen.

Tusindvis af polske og nationalistiske flag blev båret rundt i demonstrationen. Her et fascistisk flag.

Et latinsk slogan der betyder “Dem der er som Gud”. Det henviser til en tankegang om, at hvide mennesker er den overlegne race.

Siden 2009 er demonstrationen blevet arrangeret af Den Nationale Bevægelses ungdomsafdeling.

Folk samles for at brænde et banner.

Flere fascistiske flag

På banneret står der: “Et hvidt Europa af brodernationer.”

Et banner imod flygtninge til demonstrationen.