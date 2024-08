Skræmmende instruktionsvideo viser, hvordan du ‘laver mad med munden’

Denne artikel er oprindelig udgivet af MUNCHIES USA.

Velkommen til 2018, som er startet på den mest afskyelige måde, efter vi har set den her virale video med en kvinde, der “laver mad med munden”.

Det virker, som om videoen er opfundet udelukkende for at chokere folk. I løbet af de fem minutter og 55 sekunder, den varer, bliver vi introduceret til en skuespiller, som kalder sig for “Riva Godfree” (hendes rigtige navn er Iska Lupton). Hun gnaver og gurgler brød, smør, grøntsager og et råt æg i sin mund, spytter det gennemtyggede resultat ud i en skål, og former det til en klump stuffing, som hun propper op i en kalkun.

“Jeg vil vise dig, hvordan man kan lave stuffing til en julekalkun kun ved at bruge min egen mund,” forklarer hun i videoen. Hun skræller et løg, bider i det, og hakker det i tern med tænderne, inden hun spytter de klistrede rester ud.

“Man kommer nemt til tårer,” siger hun, mens løget kører rundt i munden på hende, og øjnene bliver røde. “Jeg elsker jo at lave mad.”

Som Gizmodo skrev tidligere på ugen, så er videoen produceret af Nathan Ceddia, en australsk kunster, som har base i Berlin og London. Ceddia postede videoen på YouTube kort før jul.



“Alt er 100% ægte,” skrev Ceddia til MUNCHIES, da vi spurgte ham, om det var en joke. Han sagde, at han fik ideen, efter at han havde hørt utallige historier om venner og familiemedlemmer, der var kommet til skade, mens de lavede mad.

“Køkkenet burde være et sikkert sted, hvor folk komfortabelt kan udtrykke deres kreativitet,” skrev Ceddia til MUNCHIES. “Jeg elsker at lave mad, men jeg er ikke så glad for knive, og tanken om at hakke en finger af skræmmer mig fra vid og sans.”

Ceddia tænkte, at den eneste måde, han kunne beskytte sig fra det trauma – og gøre køkkenet sikkert – var at opfinde en helt ny madlavningsmetode. En metode, som skulle minde os om en simplere tid, før mennesket havde adgang til de avancerede maskiner, man finder i et almindeligt køkken i dag. Han længtes efter dengang, vi var jægere og samlere, som brugte munden til at gøre de basale ting, som vi i dag bruger knive og alt mulig andet til.

“Det er mit forsøg på at kanalisere min indre hulemand,” sagde Ceddia til MUNCHIES. “Jeg har skabt et idiotsikkert koncept, hvor risikoen ved at være i køkkenet er nedbragt til et absolut minimum, fordi farligt værktøj er erstattet af din egen trygge mund.”

Ceddia står fast på, at munden har uendelige muligheder. Du kan hakke, tygge, piske og rive med den. Munden er et værktøj, som kan bruges i alle sammenhænge, og den koster ikke en krone. Samtidig undgår du at skære en vigtig kropsdel af undervejs i madlavningen.

“Jeg håber virkelig, at madlavningen med munden bliver en hel bevægelse,” insisterer Ceddia. “Jeg har tænkt mig at uploade flere opskrifter, der får tænderne til at løbe i vand, og måske også undervise i metoden på skoler og i fængsler.”

Ceddia fortalte, at han havde filmet to videoer på en dag i sit studio i Berlin, og han har tænkt sig at udsende endnu en opskrift indenfor de næste par uger. “Jeg er stor fan af Jamie Oliver, og jeg elsker det velgørende arbejde, han laver for at lære folk at spise sundere og være mere bevidste om, hvad de propper i munden. Jeg har kontaktet hans folk, fordi jeg gerne vil have, at mundmadlavning bliver den nye store madrevolution.”

Jamie Oliver svarede ikke, da vi bad ham kommentere på, om det var rigtigt.