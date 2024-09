Skydevåben, fast food og priser for ‘Bedste Røv’: Billeder fra det dekadente Italien

Billede øverst: Den tidligere TV-personlighed Paolo Brosio.

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Italien.

Videos by VICE

Hver sommer i 1980’erne, 90’erne og begyndelsen af 00’erne var turistparadiset Rimini det mest dekadente sted i Italien. Der var endnu ingen bankkrise eller euroforpligtelser. Silvio Berlusconi og hans bikiniklædte TV-værtinder havde magten på hans nationale TV-stationer. Unge klubgængere befolkede den legendariske natklub Cocoricò, og Federico Fellinis begravelse var en national begivenhed.

I 1983 åbnede den første filial af Italiens første fast food-kæde Italy&Italy i byen. Den blev symbolet på den kulturelle forandring, landet havde oplevet på relativt kort tid. Kædens succes gik ikke ubemærket hen. Nogle år senere opkøbte McDonalds Italy&Italy og forvandlede hver eneste filial til en McD.

Fotojournalist Pasquale Bove fra Rimini tilbragte flere år med at dokumentere de vilde somre på resortet mellem 1980’erne og begyndelsen af 00’erne. Fotografen Luca Santese gennemgik Boves arkiv med mere end 200.000 billeder og udvalgte et antal, der skulle inkluderes i bogen Italy&Italy fra 2016. Det er en samling euforiske billeder af byfester, festende TV-stjerner, der er blevet politikere og (delvist) nøgne mennesker, der får det maksimale ud af sommeren. Se et udvalg af billederne her:

150 års-jubilæet for åbningen af Riminis første strandresort.

En kvinde poserer foran en politibil.

Gæster på Italy&Italy – Italiens første fast food-restaurant.

Resultatet af en politirazzia.

Konkurrencen for ‘bedste røv’ på en natklub.

Fodboldfans.

Skuespillerinden Maria Grazia Cucinotta spiser is.

Federico Fellinis begravelse i 1993

Klubgænger i Rimini.

En byfest.