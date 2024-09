Smarte kaffebarer snyder dine yndlingsmusikere for millioner af kroner

Den her artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA.

I de seneste mange år har jeg arbejdet hjemmefra, hvilket er min måde at fortælle dig, at jeg er en af de der røvhuller med en bærbar, der har taget monopol på strømstikket på din yndlingskaffebar. Jeg har brugt så meget tid på min lokale, at jeg har fået et intimt forhold til ejerens musiksmag, der omfatter Tame Impala, Drake og det mest ironiske fire minutter lange track i Totos bagkatalog.

Men det viser sig, at rigtig mange andre små kaffebarer i den kaliber – og også restauranter, barer, hoteller, frisører, tøjbutikker og et utal af andre uafhænige virksomheder – virkelig snylter på Tame Impala, Drake og alle andre, der bliver spillet på deres anlæg.

Ifølge en undersøgelse publiceret af den amerikanske ophavsretstjeneste Soundtrack Your Brand og Nielsen Music, koster det musikbranchen i omegnen af 2,65 milliarder dollar (cirka 17 millarder kroner) i tabt omsætning, når virksomheder afspiller musik, de ikke har købt rettighederne til. Men hvad er det for noget musik, der er tale om? Det er, når der bruges en privat konto på en streamingtjeneste til at afspille musik i kommerciel sammenhæng. Altså, hvis din lokale baristas eftermiddagssoundtrack bliver leveret af hendes personlige Spotify-konto, eller hvis din bartender bruger Apple Music til at lægge soundtracket til din happy hour.

For at sikre at musikere, komponister, sangskrivere, producere og andre bliver ordentligt kompenseret for deres arbejde, er det meningen, at virksomhederne selv skal sikre sig rettighederne til at afspille musikken. Men ifølge Soundtrack Your Brand havde kun 17 procent af de virksomheder, de spurgte, købt de rettigheder.

“Virksomhederne skal betale for rettighederne, så musikerne får en fair og normalt højere kompensation, fordi deres musik bliver brugt i kommercielt øjemed,” forklarer Soundtrack Your Brand. “Almindelige streaming-konti omfatter ikke de rettigheder, og det er derfor, det ikke er tilladt at bruge personlinge streaming-konti til at afspille musik i en forretning. Det står også, klart og tydeligt, i brugerbetingelserne.”

Soundtrack Your Brand bad Nielsen om at interviewe næsten 5.000 små virksomheder på tværs af USA, Storbritannien, Sverige, Spanien, Italien, Tyskland og Frankrig. (Der blev udelukkende fokuseret på små virksomheder og ikke virksomheder, der er del af større kæder, som McDonald’s eller Subway.)

Næsten 90 procent af virksomhederne fortalte, at der blev spillet musik i butikken eller på stedet mindst fire-fem dage ugentligt, og mere end 40 procent af de adspurgte svarede, at musik var “meget vigtigt” for deres virksomhed. (Jeg ved personligt heller ikke, hvordan en flat white smager, hvis den ikke serveres sammen med “The Less I Know The Better”.)

Men måden, de afspiller den musik, er ikke så cool. For så godt som alle de adspurgte virksomheder gør det på den ulovlige måde. 83 procent af de adspurgte virksomheder brugte en personlig streaming-konto fra en tjeneste som Spotify eller Apple Music i stedet for at bruge en musiktjeneste, som det er lovligt for virksomheder at benytte sig af. Ifølge undersøgelsen mister musikbranchen 11,96 dollar (cirka 75 kroner) om måneden pr. forretning, der streamer fra en gratis musiktjeneste, og 8,33 dollar (cirka 50 kroner) om måneden pr. forretning, der streamer fra en betalt musiktjeneste. Da der er 21,3 millioner virksomheder, der benytter sig af de her tjenester, beløber det sig til et samlet tab på op mod 2,65 milliarder dollar (cirka 17 millarder kroner) hvert år.

Ser man nærmere på tallene, er amerikanerne de værste syndere. 71 procent af amerikanske virksomhedsejere “tror fejlagtigt,” at det er ok at afspille musik for deres kunder fra en privat streamingkonto. Kun i Spanien var det tal højere (75 procent). Italienerne var de mest lovlydige. da hele 50 procent af de adspurgte virksomheder, enten har en korrekt virksomhedslicens, eller godt ved, at de ikke må streame musik uden.)

“Musikbranchen som helhed er nødt til at være bedre til at oplyse virksomhederne,” siger Andreas Liffgarden, der er en af grundlæggerne af Soundtrack Your Brand, til Rolling Stone. “Man ved instinktivt, at det ikke er lovligt at bruge sin Netflix-konto til at åbne en biograf – de fleste ville nok rulle med øjnene og sige: ‘Det vidste jeg da selvfølgelig godt.’ Men det samme gælder ikke for musik. I film- og tv-branchen tager man det nærmest for givet. Men når det kommer til musik, lige bortset fra de store brands, der altid har styr på det, er det bare ikke almindelig viden.”

Liffharden tror, at det næste skridt vil være at give virksomhederne deres egne streamingtjenester, der så skulle omfatte ordentligt betaling for rettighederne.

Uanset hvad vil jeg gerne foreslå et totalt forbud mod Tame Impala.