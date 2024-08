Smashing Pumpkins spillede til en privatfest og blev lukket ned af politiet

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK



Billy Corgan var engang en mesterlig sangskriver, og på det seneste har han fået tiden til at gå med at vælte sig rundt i bizarre konspirationsteorier og få folk til at tro, at han er helt væk, samtidig med at han er på reunion-tour med Smashing Pumpkins. Tidligere bassist D’arcy Wretzky er ikke med, men James Iha og Jimmy Chamberlain er tilbage i folden, og sidste måned udgav de deres første single sammen siden Machina/The Machines of God fra 2000, “Solara”, der faktisk genvandt lidt af fordums storhed. Det seneste stop på deres ujævne vej til et reelt comeback var en privatfest i Studio City, Los Angeles i sidste weekend – en koncert i det samme hus, som de filmede en del af videoen til “1979” i. Og for virkelig at understrege 90’er-stemningen endte det hele med at blive lukket ned af politiet efter klager fra naboerne.

Som en slags cadeau til, hvor langt Corgan & Co. er kommet siden deres rebelske storhedstid, lod LAPD dem afslutte deres sæt (selv om bandet blev tvunget til at stoppe før deres planlagte ekstranummer, “Cherub Rock”). Fordi Corgan “ikke er imod noget andet end establishment” og er en mand, der finder “institutioner og systemer mistænkelige”, var han superbegejstret for, at osten dukkede op. “Fantastiske tider i LaLa,” skrev han på Instagram. “Taknemmelig for alle dem, der kom på the Troubadour. Og undskyld til folk i Studio City for forstyrrelsen med vores nihilistiske larm. Og respekt til politiet, der lod os gøre vores sæt færdigt. Løgnagtig som vores konklusion var.”

Telefoner var ikke tilladt til showet, men der er alligevel kommer et par videobidder ud. Se det hele herunder. Punk lever stadig.