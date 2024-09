Morgenmadssandwich med røget laks

Portioner: 2

Forberedelse: 10 minutter

Samlet tid: 25 minutter

Ingredienser

60 g flødeost

60 g cremefraiche

2 spsk mayonnaise

1 1/2 spsk finthakket rødløg

1 1/2 tsk syltede sennepsfrø

2 tsk friskpresset citronsaft

225 g røget laks, grofthakket

salt og friskkværnet sort peber

1 tsk finthakket purløg

2 æg

2 spsk usaltet smør

2 brioche boller, halverede

4 tynde skiver havartiost

Vejledning

1. Bland flødeost, cremefraiche, mayonnaise, rødløg, sennepsfrø og citronsaft godt sammen i en mellemstor skål. Rør laksestykkerne sammen med bladningen, og krydr med salt og peber. Sæt på køl, indtil det skal bruges.

2. Varm 1 spsk smør op i en mellemstor pande over lav varme. Slå æggene ud og lad dem stege på panden, uforstyrret, i 6-8 minutter, eller indtil hviden er koaguleret. Stil spejlæggene på en tallerken, og smid resten af smørret på panden. Skru blusset op på mellemhøj varme, og rist bollerne i smørret. Vend dem en enkelt gang, og sørg for at de er gyldne. Det tager cirka 3 minutter.

3. Ved servering fordeler du laksebladningen på hver af underbollerne. Smid et spejlæg ovenpå, og drys med purløg. Tilføj osteskiv og slut af med overbollen. Velbekomme.