Billeder af smukke collager lavet af gamle pornoblade

Denne billedserie er oprindeligt udgivet af VICE USA

Jeg har kendt Zoe Ligon, siden vi solgte bikinier sammen i American Apparel i sommeren 2011. Dengang lavede hun koncertplakater for spillesteder i Brooklyn og talte om at ville undervise i seksualundervisning. Begge dele varslede hendes fremtid ret præcist. Siden er hun blevet CEO for sin egen sexlegetøjsbutik i Detroit, har fået over 45.000 Instagram-følgere, blevet VICE Magazines sexklumme-illustrator og har fået udstillet sine pornoinspirerede collager.

Alt, hvad hun laver, handler om at inspirere til en mere åben indstilling til seksualitet, så jeg tog en snak med hende om, hvad der inspirerer hende personligt.

VICE: Hvordan balancerer du det at drive en sexlegetøjsbutik med din kunst?

Zoe Ligon: For at være helt ærlig så er jeg vildt stresset HELE TIDEN. Jeg er konstant limet til min telefon og e-mail, og min hjerne skal altid jonglere en masse ting samtidig. Det er ikke et særligt befordrende mindset til at skabe visuel kunst. Det er kun inden for den sidste måned eller noget, at jeg har lært ikke at flippe ud, hver gang der er en lille forhindring. Til gengæld har det at være “på” hele tiden gjort mig mere produktiv, så jeg får lavet flere collager. Min kunst, min butik og mine tekster hænger på en måde sammen, fordi det hele beskæftiger sig med sex.

Hvor finder du billederne til dine collager?

Jeg kommer i en tegneseriebutik i udkanten af Detroit, som har en hel masse porno ude bagi. Bare det at komme ind i butikken er en oplevelse. Fyren, der ejer den, er noget af en karakter – han råber, at jeg skal bladre mere forsigtigt, anklager mig for at stjæle eller river et pornoblad ud af hænderne på mig og siger, at det ikke er til salg. Jeg elsker, hvor uretfærdigt gnaven han er over for mig. Måske gør jeg ham bare utilpas?

At arbejde med porno kan føre til en helt masse antagelser og stereotyper. Hvordan modarbejder du det?

Jeg begyndte at inkludere mange naturelementer i mine collager for at give kvinderne på billederne den baggrund og de omgivelser, de fortjener. Fotograferne (som næsten altid er mænd) skyder billeder med den primære hensigt at skabe porno til andre mænd. På en måde føler jeg, at mine collager hylder modellernes skønhed og samtidig dekonstruerer fotografens oprindelige hensigt ved at tilsløre og fordreje den.

Håber du at kunne nedbryde tabuet omkring porno?

Fuck ja! Porno har et virkelig dårligt ry. Jeg forstår godt, hvorfor samfundet betragter det som et tabu, men det er jo ikke andet end et seksuelt værktøj. Men som jeg nævnte, er mainstream-porno primært rettet mod heteroseksuelle mænd, og man risikerer at få et urealistisk billede af sex. Der er alvorlig mangel på god seksualundervisning i samfundet, så folk bruger porno som et læringsværktøj og kan ledes til at tro, at det er ok at gå fra røven til fissen eller sådan noget. Så ja, jeg vil rigtig gerne fremme tanken om, at seksuelle afbildninger har et læringspotentiale, som kan hjælpe os til at overvinde tendensen til udskamning.

Se flere af Zoe Ligons værker her.



