Smukke portrætter af unge mennesker med bumser i protest mod Photoshop

I sidste uge kom Justin Bieber med en udmelding, vi alle sammen har ventet på. “Bumser er in,” skriver han på Instagram og peger på en masse små prikker på sin pande. Selvom det måske kan lyde som en lidt off udmelding, må vi indrømme, at det faktisk havde en befriende effekt på os. For grundlæggende ved vi jo godt, det ikke passer.

Bumser i alle afskygninger er nederen: De små røde, de gullige og spændstige, de ømme under huden, og dem, der eksploderer i en fontæne af materie. Men faktisk er det ikke selve bumserne, der er problemet. Det er de kaskader af selvbevidst afsky og dyb grundangst over at eksistere, der følger med. Det mærkelige er, at ingen stiller spørgsmålstegn ved, om det behøver være sådan. I hvert fald indtil nu.

For nu har vi #AcneIsNormal, som er en online kampagne, der skal give bumser et bedre ry. Det er også på tide, at akne bliver en del af den hastigt voksende bevægelse af kropspositivitet, og Bieber er ikke den første, der er med om bord. Bare se på den kendte skønhedsblogger Kadeeja Khan, som har fået endnu flere fans på grund af sine uretoucherede billeder. En af de andre, som vil have os til at indse, at al hud er smuk hud, er den 20-årige fotograf Peter DeVito. Han var så træt af den photoshoppede perfektion, der er overalt, at han besluttede at vende modefotografi på hovedet. I stedet for at sløre bumserne, har Peter brugt det seneste halvandet år på at tage close-ups i stedet. Ingen redigering – bare unge mennesker med akne og budskaber som: “akne er normalt” og “elsk dig selv.”

Peter har kæmpet med akne hele sit liv, så han ved, hvor meget lort, der følger med at have uren hud. Faktisk var det først for nylig, at han kunne dele et billede af sig selv uden at photoshoppe det først. Men nu baserer han hele sin karriere på det modsatte. “Jeg havde set mange opslag om kropspositivitet på sociale medier, men der var et manglende fokus på bumser,” siger han til i-D og uddyber: “Så jeg ville lave noget til de mennesker. Jeg vil gerne have, at folk fatter, at akne er helt normalt, og at der ikke er nogen grund til at skamme sig over det.”

Først havde han tænkt sig at tage uretoucherede portrætter af andre mennesker, men hvilket budskab ville han sende, hvis han ikke engang kunne tage et uredigeret billede af sig selv? Så han besluttede sig for at kaste sig ud i det og tage portrætter af sig selv og dele dem med verden. Hans Instagramopslag spredte sig som en steppebrand – især fordi Cara Delevingne regrammede det. “Det er så galt, at hvis jeg selv havde taget det billede, ville jeg ikke have lagt det op,” skriver modellen.

“Samfundet lærer os, at vi konstant er nødt til at have perfekt hud uden porer,” siger Peter. “Bare tænk på langt størstedelen af de magasiner og reklamer, du ser i din dagligdag. Det hele handler om at bekæmpe akne, og de siger aldrig, at man skal tage det roligt, fordi det er helt normalt. Det får folk til at føle sig mindre værd. Det er det samme problem med retouchering, fordi det vænner os til at have nogle urealistiske skønhedsidealer. Når man ikke kan leve op til det idealiserede udseende, begynder man at tvivle på sig selv og tro, at man ikke er en skid værd.”

Men nu er Peter begyndt at se en ændring i, hvordan vi opfatter folk med bumser. “Det var rigtig interessant at se Justin Bieber komme ud og sige: ‘Bumser er sejt’, for da han var yngre, lavede han reklamer for Proactiv [hudplejeprodukt]. Vi ser helt sikkert en forbedring. Da jeg selv var yngre, fik modeindustrien mig til at have et forskruet syn på skønhed. De fik mig til at tro, at det kun var høje, tynde piger og høje, muskuløse mænd, der var smukke. Men nu ser jeg lave piger, buttede piger, lave fyre, pumpede fyre, og det har lært mig, at alle mennesker er smukke. Det lyder totalt kliché, men jeg synes, det er smukt, når man er 100 procent sig selv. Det er smukt at være et ægte menneske.”