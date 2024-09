Snail Mail er ved at indtage Europa, og deres nye single viser hvorfor

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK

Lindsey Jordans Snail Mail spillede deres første koncert med fuldt orkester i London i tirsdags (Lindsey Jordan optrådte solo tidligere på året). Cirka en tredjedel af setlisten bød på numre, som publikum er godt bekendte med – der blev sunget med på nye sange som “Pristine” og “Heat Wave” samt ældre tracks som “Thinning”, hvad Lindsey Jordan tydeligvis var begejstret over – men resten af aftenen blev dedikeret til nyt materiale, som kommer til at være til at finde på Snail Mails debutalbum, Lush, der udkommer den 8. juni på Matador.

Et af de nye tracks, “Let’s Find an Out” er nu kommet ud. Sangen er dybest set et destillat af alle de forskellige elementer, der gør Snail Mail sprødt: Lindsey Jordans guitarækvilibrisme og sangerens affekterede, rå stemme. Nummeret er også et fremragende eksempel på, hvor godt den store orkesterlyd fungerer for Lindsey Jordans lyd.

I forhold til det øvrige materiale på Lush er “Let’s Find an Out” et stille, eftertænksomt øjeblik mellem mere bombastiske tracks. Tit ser man et bands styrke, når alle produktionslagene pilles af, så sangene fremstår nøgne, og det er også tilfældet med det her track, som kun er sparsomt instrumenteret og viser Snail Mails format.