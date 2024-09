Sodavandsis med sprut køler din krop og gør dig stiv

Billede af Hana Noguchi

Så kom sommeren endelig tilbage med brændende sol og overfyldte strande. Det betyder, at køerne udenfor ishuset bliver længere. Hvordan fanden skal man køle sig selv ned, når vandet er fyldt med højlydte børn, og man skal vente i kø i 20 minutter for at få sig en Magnum?

En skudsikker metode er en drik fyldt med isterninger – gerne noget med sprut, der er forfriskende og fyldt med frugt og urter. En anden mulighed er en sodavandsis. Men det bedste er nok at kombinere de to muligheder.

De gale og geniale folk hos det London-baserede ismejeri Lickalix har udviklet mange forskellige is, der både køler dig og gør dig stiv. Selvom varianter som Grown Up Rocky Road og Strawberry Mojito smager super godt (og er super alkoholiske), så vil vi anbefale, at du slikker dig igennem en Pimm’s Cup, mens du er iført solhat og spiller kroket på en nyslået græsplæne. Det smager af sommer og er så stilfuldt, som en sprutfyldt sodavandsis nu engang kan være.

De her banditter er lavet af blendet jordbær og appelsin, et godt skvæt Pimm’s og en skive agurk for at gøre dem lidt lækre at se på. Så find kroketspillet frem og grin af tumperne i køen til iskiosken, for du har virkelig vundet sommeren.