Søren Pape mener ikke, at fri hash virker i udlandet

Søren Pape (K) er ikke fan af idéen om fri hash i Danmark. Og skulle nogen være i tvivl, så slår han det fast i et skriftligt svar til Folketingets retsudvalg. Svaret baserer han til dels på en udtalelse fra Sundheds- og Ældreministeriet, som har læst en rapport. I notatet står der, at det har haft “negative konsekvenser” i de amerikanske delstater, der har gået legaliseringens vej:

“Bl.a. fremgår det af rapporten, at unges brug af marihuana er stigende i de to delstater, og at Colorado nu er den delstat med den største andel af unge, som inden for den seneste måned har

brugt marihuana, og at Washington har den sjettehøjeste andel.”

Rapporten, Søren Pape henviser til, er skrevet af interesseorganisationen Smart Approaches to Marijuana, der er modstandere af legalisering. Som Information bemærker, har magasinet Rolling Stone kaldt en af forfatterne til rapporten for “Legalization Enemy #1”.

Justitsministeren skriver da også selv i notatet, at Sundheds-og Ældreministeriet ikke har nærmere kendskab til forfatterne bag rapporten, som man baserer sin argumentation på. Derfor kan rapportens “validitet” ikke vurderes.



“Men hvis rapporten står til troende, bekræfter den, at der er grundlag for at fastholde forbuddet mod cannabis som rusmiddel,” skriver Søren Pape.



Han kunne også have kigget i andre retninger og fundet mere objektive undersøgelser, der viser et uændret forbrug af cannabis blandt unge i de nævnte stater, og andre undersøgelser tyder endda på et fald i forbruget.



I samme notat henviser Søren Pape til Rigspolitiets vurdering af den hollandske model. Ifølge Justitsministeren har legaliseringen ikke at have haft en “mærkbar positiv indvirkning” på den organiserede kriminalitet, og det er endnu et argument for, at “regeringen ønsker at fastholde forbuddet mod cannabis”, som han skriver.

Den hollandske model er dog vidt forskellig fra den løsning, som politikerne i København forestiller sig. I Holland er cannabis-produktionen stadig overladt til kriminelle, mens der i “københavnermodellen” bliver lagt op til, at staten selv skal producere og distribuere den cannabis, der sælges – og dermed tage brødet ud af munden på hashpusherne.

Et af de fem partier i Folketinget, der går ind for legalisering, er Enhedslisten. Deres retspolitiske ordfører, Rune Lund, mener hverken, at rapporten fra USA eller de hollandske erfaringer kan bruges til at sammenligne med forholdene i Danmark. Til Information siger han, at den hollandske model er et “dårligt eksempel” og at det ikke er den model, han ønsker for Danmark. Han ønsker derimod at “kappe forbindelsen til de kriminelle over.”

“Hvis mængden af den forbrugte cannabis er konstant, og hvis det offentligt tager en del af markedet, så er der alt andet lige mindre til de kriminelle. Det er jo logikken. Og hidtil har der netop ikke været noget, som tyder på, at flere bruger cannabis som følge af en legalisering.”

Samme holdning har psykiateren og misbrugseksperten Henrik Rindom, som i Information kalder sammenligningerne for “misvisende.”

“Mit indtryk er, at det, vi taler om i Colorado, intet har at gøre med den model – eksempelvis Københavnermodellen, foreslået af Københavns overborgmester – som man vil forsøge i Danmark med statsstyret produktion og et kontrolleret marked.”



“I Colorado er det et helt frit marked, hvor der hverken er styr på kvalitet eller styrken af den cannabis, der sælges. Og i Holland er det fortsat det kriminelle miljø, der styrer,” siger han til avisen.