Solomun er bogstavelig talt en ‘Grand Theft Auto V’-figur i sin nye video

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA



Voldelig hedonisme er, per definition, altomsluttende. Der er uendelige måder, hvorpå man kan stjæle en helikopter, lede et narkokartel eller – for virkelig at finde sin indre superskurk frem – spille ni huller golf. Og det har Grand Theft Auto Online, online-versionen af GTA V, der er i konstant udvikling, reflekteret, siden det udkom for fem år siden. Skulle du have lyst til lige at tjekke op på den ulovlige våbenproduktion, du har sat i gang i din hemmelige bunker, mens du er på vej til at smadre en natklub, kan du gøre det i din lowrider.

Den seneste tilføjelse til spillet er After Hours-updaten, der giver spillere mulighed for at bygge en natklub op, til den bliver et paparazzi-inficeret hotspot. De prisvindende dj’s The Black Madonna, Dixon, Tale of Us og Solomun er kommet på som residents, og nu har Rockstar Games, der har produceret spillet, taget musiksiden af den nye update endnu længere. I den nye video til Solomuns “Customer Is King”, der er Diynamic Musics 100. udgivelse, løber den bosniske dj rundt i Los Santos og prøver at gennemføre missioner, mens kaos bryder ud i baggrunden. Se premieren på den nye video øverst i artiklen.