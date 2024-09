Som kok ville jeg ønske at Yelp ikke eksisterede

Restaurant Confessionals er vores tilbagevendende artikelserie, hvor vi giver ordet til en del af restaurantverdenen, der normalt ikke bliver hørt. I denne ombæring har vi talt Yelp-anmeldelser med en køkkenchef/restauratør fra New York.

Jeg læser folks Yelp-anmeldelser af min restaurant. Jeg læste dem dem meget oftere, da vi lige var åbnet, og jeg syntes, det var ret fedt at læse folks meninger – gode og dårlige – om vores sted. Men jeg var helt galt på den.

Når man arbejder for andre og læser en dårlig anmeldelse, kan man ikke lade være med at føle sig ansvarlig. Men når det er ens eget sted, det handler om, er det en helt anden sag – så føles det som om, folk fornærmer ens familiemedlemmer eller barn, og man kan ikke lade være med at tænke: Hvad helvede? Hvor vover du at sige sådan noget om mit barn?

Jeg læste for nyligt nogle anmeldelser af vores restaurant, og de gik mig virkelig på. Der var blandt andet en, der sprang mig i øjnene, da den var skrevet af en fyr, der var forbi forrige weekend. Han fortalte, at han havde hørt på forhånd, at restauranten var hypet og ikke levede op til det, han havde hørt fra sine “prominente kokkevenner fra New York”. Jeg tænkte bare: Fuck dig. Jeg kender også en masse mennesker, og jeg tror ikke, at dine bekendte er så prominente, som du hævder. Så denne gæst ankom fastbesluttet på, at han ville hade det, og så hadede han det faktisk også. Jamen så burde han jo have skrevet en positiv anmeldelse, da restauranten levede op til hans forventninger! Det sutter bare, når man bliver anmeldt på baggrund af forventninger rettere end oplevelsen.

Vores restaurant har modtaget masser af god presse, men på nuværende tidspunkt er det ved at være et stykke tid siden, vi sidst er blevet anmeldt. Derfor er Yelpernes forventninger baseret på en forældet anmeldelse, der har nogle år på bagen. Det betyder, at de ikke får det samme måltid, der var beskrevet i den gamle anmeldelse.

I stedet får vi besøg af folk, der fortæller os, at de er overraskede over hvor afslappet restauranten er. Til det ville jeg ønske, at jeg bare kunne svare, Fuck dig. Bare fordi vi har fået gode anmeldelser af anerkendte medier, betyder det ikke, at vores restaurant er nødt til at byde på hvide duge og østersgafler. Vi udsætter ikke vores gæster for en påtaget hipsteragtig attitude. Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre vores gæster en god oplevelse. Hvis folk ikke kan lide maden, skifter vi den gladeligt ud, eller sletter den fra regningen. Men hvis vi ikke hører om det direkte fra vores gæsters mund, er der absolut intet, vi kan gøre ved det. Det er simpelthen umuligt.

I min yndlings Yelp-anmeldelse refererede en eller anden til Maldon-havsalt som de der “mega store saltstykker”.

Hvis man ikke kan lide vores restaurant, så bør man skrive en dårlig anmeldelse af den ven, der anbefalede os i første omgang. Den kunne eksempelvis lyde sådan her: “Min ven Jim fortalte mig, at stedet var godt, men Jim er en forpulet løgner, fordi da jeg var der, var det noget lort.” Men den skal ikke lyde sådan her: “Denne restaurant sutter, fordi jeg forventede hvide duge, og det var der ikke.” Det er Jim, der sutter. Ikke os.

Jeg kunne aldrig finde på at svare på en Yelp-anmeldelse, og jeg har heller aldrig selv skrevet en. Det er lidt ligesom, hvis man er sur på sin chef, ens kæreste eller ens forældre, og man så sætter sig ned og skriver en lang irriteret og kritisk mail, inden man indser: Jeg skal da ikke til sende den den her mail. Er jeg da helt skør? Er jeg 13-år gammel?

Problemet er at Yelp-anmelderne er enormt subjektive, og deres anmeldelser ikke repræsenterer vores service og vores personale på en retfædig måde. Vi har selvfølgelig haft vores del af lorte tjenere ansat, siden vi åbnede, og vi har også fyret dem. Jeg husker i hvert fald ikke, at vi har beholdt nogle tjenere, der var åbenlyst røvhuller.

Det er svært at lade være, men jeg har ikke lyst til at kaste mig frådende over negative gæster. Jeg er kun personligt gået ind i et skænderi med kunder, hvis de har behandlet vores personale dårligt. Der er eksempelvis en fyr, jeg har smidt ud af restauranten tre gange. Han er et røvhul. Første gang smed jeg ham ud, da han kaldte en af vores tjenere for en “tæve”, og den tredje gang smed jeg ham ud, fordi han satte sig ved et bord, der var reserveret og efterfølgende nægtede at rejse sig. Den anden gang, jeg smed ham ud, fortalte jeg ham, at han ikke var velkommen i restauranten, hvorefter han svarede, at vi burde have et skilt med vores husregler hængende på væggen. Nej vi bør da ikke. Det er ikke et friluftsbad det hér. Så derfor smed jeg ham ud igen.

I min yndlings Yelp anmeldelse refererede en eller anden til Maldon-havsalt som de der “mega store saltstykker”. Han skrev noget i stil med: “De ved åbenlyst ikke, hvad det er, de laver, for de bruger sådan nogle mega store saltstykker, der ikke engang smelter.” Det er nu blevet en fast del af sproget i køkkenet: “Kan du lige række mig de mega store saltstykker?” Jeg er ret selvsikker omkring vores evner til at lave mad, og vi smager på alt, der bliver sendt tilbage til køkkenet. Men nogle folk er bare bange for alt, der ikke er ensfarvet.

En anden gang var der én, der påstod at østerserne var for salte – og vi salter altså ikke vores østers. Kvinden spiste en rå østers og sagde, “Det er alt for salt, hvor ulækkert.” Jeg mener, at vi bad hende om at skyde skylden på gud i stedet for på os.

Jeg tror, at Yelp sommetider er med til at give os gæster, vi hellere ville være foruden. Jeg ved godt, at det lyder møgforkælet. Vi vil selvfølgelig gerne have alt og alle til at spise hos os, men folk skal jo ikke komme her, fordi de vil bevise, at hypen er uberettiget, eller fordi de selv vil se, hvad der ligger til grund for de dårlige anmeldelser. Jeg vil gerne have, at folk kommer her, fordi de synes, at maden ser god ud, og fordi de har lyst til at spise den.

Jeg tror, der er folk, som går ud for at spise, så de kan skrive anmeldelser på Yelp og føle det som om, de er med i en eksklusiv klub. Jeg ved, der er masser af turister og excentrikere i New York, men jeg synes, at vi får en stor del af dem på besøg her. At wasabikartoffelmos stadigvæk kan imponere folk er et udtryk for, at mange gæster er håbløst bagud.

På en måde ville jeg ønske, at Yelp ikke eksisterede, men det bekymrer mig nu ikke så meget. Jeg mener bare ikke, at det er særligt hjælpsomt. I mine øjne er Yelp bare med til at forstærke folks forskruede forventinger, og folks anmeldelser vil aldrig nogensinde kunne promovere en restaurant ordentligt, uanset om restauranten er god eller dårlig. Det hele er subjektivt, og sørgerligt nok læser folk subjektivitet som værende et udtryk for sandfærdighed.

Denne artikel blev oprindelig publiceret af MUNCHIES USA i oktober 2014.