Som pornoinstruktør ser jeg skønheden i sex, når det er klamt

Jeg er del af den første generation, som voksede op med de sociale medier, og jeg husker levende, hvordan jeg plejede at logge på chatrum i skoletiden og dyrke cybersex med fremmede.

Jeg er heldig, fordi mine forældre altid har været meget åbne i forhold til sex. Jeg spurgte engang min mor, hvad onani var, hvorefter hun tegnede en skede og en klitoris for mig. Det kom ikke som en kæmpeoverraskelse for dem, da jeg begyndte at arbejde i sexindustrien – jeg havde altid været åben og ærlig, når vi talte om sex.

Da jeg begyndte at studere kunst, brugte jeg min krop i mine værker. Jeg tog billeder af mig selv uden tøj på og lavede en skulptur ud af min egen krop. Min interesse for at være nøgen på internettet blev affødt af min kreativitet, så jeg begyndte at tage billeder til en hjemmeside. Nogle af de andre piger, som arbejdede der, optrådte på webcam, så det begyndte jeg også på og havde gode oplevelser med det. Jeg blev del af et miljø, hvor man beskæftigede sig med porno og sexarbejde.

Det, jeg blev klar over, var, at der ikke var mange folk i branchen, som brugte porno som et kreativt medium for at kommunikere nye ideer. Min kæreste og jeg begyndte at lave pornomusikvideoer. Vi tog et stykke musik, optog nogle nøgne kroppe, satte billeder sammen med musikken og oploadede det til hjemmesider som Tumblr. De blev enormt populære, så vi besluttede os for at lave rigtige pornofilm i den stil.

Det hele begyndte som et eksperiment, men nu er der gået fem år, og det er stadigvæk det, jeg arbejder med. Min partner og jeg startede med at lave en video med mig, som var filmet gennem en makrolinse. Det meste porno er optaget fra mellemdistance på en meget klinisk facon, og vi var interesserede i at undersøge, hvordan porno ville se ud, hvis kameraet var ubehageligt tæt på, så vi filmede vi en video af mig, hvor alt var i nærbilleder.

Vi syntes også, det kunne være fedt at prøve med en anden aktør, og jeg havde chattet en del med en fyr online, som vi bestemte os for var den rette. På det tidspunkt havde jeg aldrig optrådt med andre før. Jeg havde heller ikke haft sex med andre end den, jeg var i et forhold med.

Kender du det der, når man tager stoffer for første gang, og det bare er den bedste oplevelse nogensinde? Sådan var det for mig, den første gang jeg lavede porno. Det var så ny en oplevelse for mig, at jeg helt glemte kameraets tilstedeværelse. Siden da har jeg været mere bevidst om det, eller også er jeg fokuseret på, hvad min partner laver, eller hvordan scenen tager sig ud.

Selve optagelsen viste sig dog at være langt sværere at takle for min kæreste, end vi havde regnet med. Mens vi filmede, fokuserede jeg på at gøre det så godt, som jeg kunne. Da vi var færdige, gik det op for mig, at min partner var meget berørt. Det var langt sværere følelsesmæssigt at se på for dem, end de egentlig var forberedt på. Vi havde en lang løbende diskussion om det bagefter og talte også om, hvad porno egentlig betød for os som par. Det fascinerende ved følelser er, at man kan rationalisere sig frem til en konklusion, som slet ikke stemmer overens med ens følelsesmæssige reaktion.

Når jeg instruerer pornofilm til mit projekt, Four Chambers, er jeg meget interesseret i at udforske sex og pornos æstetik. Jeg prøver også at finde ud af, hvordan man kan bruge porno som medium til at tale om andre ting på en konceptuel måde. Jeg elsker alt, der er mærkeligt og grænseoverskridende, som brugen af væsker eller andre ting, man kan hælde over sin partner. Jeg synes, porno er mest interessant, når det er lidt ulækkert. Sex er 50 procent transcendental oplevelse og 50 procent væmmelse. Det bliver først frækt, når det er lidt klamt!

Det, jeg prøver med Four Chambers, er at fange essensen af den atmosfære, som omgærder sex – det er ikke nødvendigvis kun det visuelt eksplicitte ved akten, der handler om. Jeg er interesseret i, hvordan man kommunikerer den opbygning af intensitet, som ligger i sex, så man ikke bare får det hele smidt i ansigtet i et tilfredsstillende øjeblik.

Det er vigtigt for mig både at være skuespiller og instruktør. Hvis man tjener på andre menneskers sexarbejde, bør man altid sætte sig selv i samme sted, så man forstår, hvad der foregår, og hvordan det føles. Hvis jeg instruerer en scene, som jeg også optræder i, er jeg altid den første til at smide tøjet eller den første til at gøre noget, som måske kan virke svært eller grænseoverskridende. På den måde viser jeg, at jeg er villig til at gøre alt, hvad jeg beder mine skuespillere om at gøre.

En af de bedste oplevelser, jeg har haft under en optagelse, var lige efter Berlin Porn Festival. Vi ville filme en scene efter festivalen var slut, og det var morgenen efter afslutningsfesten. Jeg vågnede og tænke: Jeg gider virkelig ikke filme i dag. Men så begyndte vi alligevel, og det hele var præget af en meget intens energi. Under scenens klimaks begyndte en af skuespillerne at græde og ryste, fordi hendes orgasmer var så voldsomme, mens vi alle lå og kyssede hendes ansigt. Det føltes helt magisk – det var en transcendental oplevelse, og vi levede alle i nuet. Jeg kan huske, at jeg følte mig fuld af ny energi bagefter og frisk på at lave endnu mere porno.

Porno har lært mig at tale om sex på en anden måde. Man møder op til en optagelse og diskuterer, præcis hvordan man skal have sex, og det er noget, som meget sjældent sker i det almindelige heteronormative samfund.

Folk har en opfattelse af porno som et engangsprodukt, man smider ud, når man er færdig med det, og man værdsætter heller ikke pornoskuespillere som kunstnere. Man ser kun pornoskuespillere som summen af, hvad de er i stand til at præstere seksuelt, men der er mange flere nuancer.

Det, at være pornoskuespiller, er omgærdet af mystik, men i virkeligheden bruger man meget tid på at vente. Ofte når man først frem til knaldet sidst på dagen, så man er træt, når det sker, og så skal man skrive under på en masse papirarbejde bagefter. Når jeg redigerer mine film, sidder jeg i mit nattøj 12 timer om dagen, mens mine katte hænger ud sammen med mig. Det er ikke synderligt glamourøst.

Det er blevet meget sværere for sexarbejdere at eksistere online på det seneste. Verden har taget en konservativ drejning over de sidste par år, der er kommet nye love som besværliggøre livet for pornoudbydere, og det er generelt blevet sværere for marginaliserede miljøer at trives online.

Vi kritiserer ofte porno for ikke at have fokus på mangfoldighed, forskellige stemmer og perspektiver. Men når der så endelig opstår et rum for uafhængige kræfter, så lukker vi dem ned som samfund. På den måde ender vi med den samme klichetunge porno, vi altid har haft. Vi bliver nødt til at sikre nye og kreative stemmers overlevelse i branchen.