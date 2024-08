Som sælger på stranden får man både trusler og en vild kulør

Den her artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES Frankrig

Den anden lørdag i juni er strandene ved Hérault i Sydfrankrig allerede tætpakkede med mennesker – og så begynder dansen mellem salgsvognene. Mindst tredive af dem står allerede klar på de omtrent tre kilometers sand mellem La Grande-Motte og Palavas-les-flots, hvor mange af de lokale tager på stranden.

“Sidste år var der dårlig stemning her,” siger Frank. “Finanskrisen, kombineret med det terrorangreb, der lige havde været i Nice, gjorde, at vi ikke solgte noget som helst. Men i år går det allerede godt. I maj solgte jeg allerede lige så meget, som jeg gjorde i højsæsonen sidste år.”

Frank er så glad for, at det er sommer. Han er i 40’erne, har fipskæg og aviator-solbriller med spejlglas, og han kører rundt med sine ting i en vogn udsmykket med “Ho Ho la bonne glace” (Ho ho, dejlig is). Når det kommer til transportabelt gadesalg, er det et af de største firmaer i Carnon, i det sydlige Frankrig.

Alle illustrationer af Al Clipart.

Loïc trækker sin egen vogn afsted under den brændende sol og beskytter sit hoved med en stor stråhat. Den sky, unge mand (han er ikke engang 20 år) er ansat af Magoo, som er et andet firma, der er velrepræsenteret i Carnon-området. I tre år har han solgt sine varer i udkanten af Petit Travers-stranden. “Jeg begyndte, da jeg gik i 2.g for at tjene lidt ekstra lommepenge,” siger han, mens en oppustelig slange svajer i vinden under hans parasol. “Men er jeg blevet vild med at sælge og interagere med kunderne.”

Nicolas er kun 20 år gammel og i gang med sin anden arbejdsdag som sælger for

“Loulou”, der har den mest populære beignet i området. Der er intet, der kommer op på siden af Loulou, når det gælder de svampede butterdejskager fyldt med Nutella eller æble. I dag bliver de vist frem på en særlig iøjnefaldende måde: Mellem to franske flag på en tallerken, som Nicolas går rundt med oven på hovedet.

Man kan enten få beignet fyldt med Nutella, æble eller abrikossyltetøj.

Om man er selvstændig eller arbejder for et stort firma, så sørger sælgerne for at skille sig ud ved at udsmykke deres salgsvogne.

Når man går fra den ene strand til den anden i området, vil man se helt forskellige slags mennesker. Det er sælgernes job at tilpasse sig og finde “deres” klientel. “I den zone, jeg står i, skal man betale for at parkere, husene er flotte, og der er halvrige familier,” fortæller Loïc. “Det er et godt område.” Samtidig står Taha i det vestlige Carnon og sælger dåsesodavand til to unge mænd, som skal bruge det til at blande op med deres sprut. Klokken er 10 om morgenen. “Vi ses senere, gutter,” råber han, da de smutter. “Her er kunderne mest arbejderklasse. Det er der mange sælgere, der ikke kan finde ud af, men det fungerer godt for mig, for jeg er selv en meget tilbagelænet fyr.”

Ovre på Petit Travers har Frank også identificeret sit publikum. “Med min fremskredne alder kan jeg bedst kommunikere med familierne – mens min kollega Julien, der er en rigtig bodybuildertype, har stor succes ovre hos bøsserne på det område af stranden, vi kalder 73 [en del af stranden, der er særlig populær i LGBT-miljøet]. Især hvis han går rundt uden trøje på,” siger Frank med et smil. Han begynder at råbe sin salgstale, der spreder sig udover stranden og får potentielle kunder til at løfte hovederne.

Indholdet i salgsvognene er ikke så forskelligt fra sælger til sælger. De fleste har beignet, frosne snacks, drikkevarer, te og kaffe. Men kvaliteten svinger meget. For eksempel er Loulous beignet håndlavet af Nicolas’ chefer, mens dem Loïc sælger er mindre avancerede: “Vi får dem færdiglavede, og så fylder vi dem med abrikossyltetøj og bananfyld, som min chef har lavet. Jeg spiste virkelig mange af dem i starten – men jeg fik en overdosis.”

Nicolas arbejder for Loulou Beignet.

Det er meget forskelligt, hvor meget de forskellige vogne sælger. Loulou styrer salget af beignet og sælger næsten 60 styk pr. vogn om dagen, mens andre har set et fald i salget. Selvom Taha måske sælger flere sodavand end sine kollegaer, er det is han sælger flest af – især Magnum. Loïc har det på samme måde, men tilføjer en vigtig detalje: “Det afhænger af vejret. Noget vejr gør kunderne sultne, andet vejr gør dem tørstige. Hvis det er virkelig tørt og varmt, sælger jeg mest sodavandsis og vandflasker. Hvis det er varmt og fugtigt, er det mere beignet og Magnum.” Denne sommer har Loïc også en ny ting på menuen: Paletas. Det er frugt-sodavandsis, som er “100 procent naturlige”, og derfor sælger de godt.

De sælgere, som arbejder for et stort firma, får en tredjedel af dagens overskud, og det afhænger også af vejret og hvor mange, der er på stranden. “Her, hvor jeg står, ligger overskuddet normalt mellem €150 og €300 om dagen, så hvis jeg får €100 for en dags arbejde er jeg tilfreds – hvis jeg får €50 er jeg rigtig sur,” siger Loïc. “Men det er alt sammen kontanter, så det er en fordel.”

Overfor parkeringspladsen i starten af Petit Travers er stranden temmelig smal, og håndklæderne ligger lige op og ned ad hinanden. Det er klart, at når folk ligger som sild i en tønde, er der større efterspørgsel for sælgere. Det kunne potentielt være et perfekt sted at stå for enhver sælger, men problemet er, at så mange vogne er samlet, at det er stort set umuligt at tjene noget. Frank arbejder i et stort område, der ligger i læ af klitterne, lige ved Grand Travers. Der er ikke lige så mange mennesker her, men han kan tjene mange penge. Især fordi han arbejder syv dage om ugen fra begyndelsen af juni til slutningen af august. “En god sælger kan lave omkring €100-150 om dagen,” siger han. “Hvis du regner lidt på det, kan jeg have tjent lige så meget som en ingeniør i slutningen af måneden.”

“Det bedste sted i Carnon er der, hvor Taha arbejder,” siger Loïc. Og Taha er enig: “Jeg kan nemt tjene €1500 om måneden uden at arbejde hver dag. Det er klart bedre, end da jeg arbejdede til mindsteløn på en café for nogle år siden.”

Regnestykket er ikke meget anderledes for de selvstændige, der har egen virksomhed. Der findes kun ti af dem i Carnon. Der er den unge, blonde André, som arbejdede et år for Ho Ho, inden han startede sit eget. Han er vagt på en privat strand om aftenen, men i weekenderne trækker han sin bådformede vogn rundt, som han har bygget sammen med sin far. Da han kører forbi Frank, har den erfarne sælger kun gode ting at sige om ham. “På Petit Travers er stemningen mellem konkurrenterne meget afslappet – alle passer sig selv.”



Selvom Loïc også har et godt forhold til sine konkurrenter, kan han huske andre, som ikke var så fredelige. Da han lige var startet, var der en sælger, der gentagende gange truede ham og forsøgte at skræmme ham. Der var en anden, som aldrig svarede, når han sagde hej til ham. Guillaume, som plejede at arbejde for Sorbet Coco, er enig. Han siger, at for bare nogle få år siden var stemningen bestemt ikke gemytlig: “Typisk vil man se en fyr, som er på vej på tværs ad den rute, du går på, og i sidste øjeblik vender han på en tallerken, kører ind foran dig, og stjæler din kunde.”

Der har endda været håndgemæng mellem sælgere på det samme hold. Når man bliver tildelt en bestemt zone (og de kunder, der følger med), kan der opstå en del utilfredshed. Den tidligere sælger Jules arbejdede for et af de store firmaer, og han kan huske, at der opstod en del had mellem sælgerne, når de fik at vide, hvor de skulle stå. Det gjorde, at han til sidst sagde op, inden sommeren var slut.



Samtidig nyder Frank sit rolige, lille område af stranden på en stille mandag morgen. “Jeg har kun tjent €10 på to timer, så jeg er begyndt at rydde op på stranden,” fortæller han. “Jeg har allerede fyldt en hel spand med skrald, jeg har fundet siden i morges.” Den anden dag, i den anden ende af Carnon, talte Taha om, hvor meget han elsker sit sommerjob.

Han kom dog også med en sidebemærkning: “Den kulør, man får, er ret klam.”