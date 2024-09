Som selskabskok har jeg oplevet de vildeste ting til bryllupper

Denne artikel er tidligere publiceret af MUNCHIES UK.

Velkommen tilbage til Restaurant Confessionals, hvor vi hører fra en del af restaurationsbranchen, som sjældent bliver hørt. Den her gang har vi talt med grundlæggeren af et firma, der leverer mad til bryllupper. Redaktionen er bekendt med forfatterens identitet.

Når man er til bryllup, har man det sjovt. Alle elsker bryllupper, lige fra din bedstemor til din yngste kusine. Og jeg tror, at kombinationen af at spise lidt for lidt, drikke rigtig meget og være sammen med sine bedste venner og familie, vækker noget i folk. Jeg har både arbejdet på smukke fem-stjernede hoteller med michelinrestauranter og i ret gennemsnitlige festlokaler, så jeg har oplevet lidt forskelligt. Man kunne måske forvente en vild opførsel fra gæsterne til et lavprisbryllup, men den slags forekommer bestemt i begge ender af spektret.



Jeg har engang set en brudgom tage coke på toilettet lige inden vielsen, så han havde næseblod, da han gik op ad kirkegulvet. Den slags sker ret ofte. Der er stoffer over det hele.

Engang var vi til et bryllup i et kæmpe hus på landet. Parret var en fremtrædende modefotograf og en model. Hun var et mareridt fra starten og forlangte de vildeste ting, men forberedelserne gik egentlig meget godt. Ceremonien foregik i et lysthus i haven, og der var både popstjerner og fashionable folk blandt gæsterne.

Det var en helt almindelig dag, og der skete ikke noget vildt, før middagen begyndte. Da begyndte gæsterne at blive ret rowdy, og brudgommen poppede ret åbenlyst to piller inden sin tale. Så var aftenen ligesom i gang. Popstjerner væltede ind i køkkenet og tilbød køkkenpersonalet coke. Der var ketamin over det hele. Da maden var taget af bordet, var der tryk på i baren indtil kl. 3 om natten. På et tidspunkt spillede dj’en “The Chain” med Fleetwood Mac, og det var som om alting gik i slowmotion. Jeg stod og så mig omkring, og der var kendte mennesker og vanvid i alle retninger.



Næste morgen kom vi tilbage for at gøre rent, og der var en gruppe mennesker, der stadig var i gang, helt skudt af. Bartenderen gik ud bagved, hvor han fandt en pige, der var gået kold på gulvet. Hun vågnede og gik straks i gang med at spørge efter mere keta.



Vi var slet ikke klar på, at det skulle være den slags fest, men i det mindste var de høflige nok til at vente til efter maden.

Der var også et andet bryllup, hvor alle gæsterne kom med en bus, som havde kørt dem fra ceremonien. Da de kom ud, var de alle sammen helt flyvende på coke. Vi serverede tre retter til hundrede mennesker, og alle tre retter kom tilbage, fuldstændig urørte. En anden gang havde vi forberedt en vegansk og glutenfri buffet, og det endte med, at stort set alle gæster sneg sig ud for at købe noget andet mad. Parret hadede hinanden, og de begyndte at diskutere lige så snart, ceremonien var slut. De endte med at have et storslået skænderi ude på gaden. Forloveren begyndte at lægge an på brudens mor. Så holdt gommen en temmelig dårlig tale og bad bruden om at danse med ham. Hun sagde nej. Vi er 99 procent sikre på, at de er blevet skilt.



Vi får altid en liste med særlige kostmæssige behov på forhånd, og nogle gange har folk de mærkeligste ønsker. Der var en kvinde, som ikke ville have noget af det, vi tilbød, så hun skrev en liste med de ting, hun kunne spise. Listen bestod af kyllingenuggets og pomfritter. Engang havde vi også en brudgom, der kun ville spise fiskefingre, pomfritter og bønner, så det fik han til hovedret. Og der var en brud, som kun spiste ost og kiks, så det fik hun til alle tre retter.



Man kan opleve alting til et bryllup. Vi har haft brude, der var så stive, at de ikke kunne stå op til deres første dans. Jeg har set en brud lave vejrmøller hen over dansegulvet, uden trusser. Der var også engang en brudgoms mor, der kom i en latterligt stram kjole. Da hun satte sig ned, flækkede kjolen, og hun havde ikke undertøj på. Resten af festen blev hun nødt til at have sin mands jakke og en sarong lavet af betrækket fra en stol.

Til et andet bryllup slap de en flok hvide duer løs under ceremonien, og da de lettede blev en af dem angrebet af en høg. Der var fjer over det hele. Det var lidt frygteligt, men også hysterisk morsomt.



Vi tager hele tiden folk i at knalde. Vagter, brudepiger, mødre, fædre, fætre og kusiner – alle knepper.

Jeg kan huske engang, hvor en bedstemor havde en gave med, men beholdt den på sin plads. Jeg spurgte hende, om jeg skulle sætte den op på gavebordet, men hun sagde nej. Da jeg kiggede efter, lagde jeg mærke til, at det var en papvin, som hun havde pakket ind, med den lille hane stikkende ud, så hun hele tiden kunne fylde sit glas.

Nogle gange, når vi observerer folk, tænker jeg: “Ser vi virkelig så afskyelige ud, når vi er stive?” Og ja, det gør vi selvfølgelig. Men det er en del af oplevelsen, og alle har det skide sjovt. Jeg vil til hver en tid foretrække det frem for en fest, hvor alle er ædru, og der er dårlig stemning. Vi har alle prøvet at være for fulde på et tidspunkt. Måske ikke det stadie, hvor man brækker anklen på dansegulvet, eller laver vejrmøller uden trusser – men hver sin smag.



Det fede ved bryllupper er, at de altid er forskellige. Det er et mærkeligt job, jeg har, men jeg møder rigtig mange forskellige slags mennesker. Folk ved godt, hvordan man fyrer den af, og vi er der for at hjælpe dem med det.