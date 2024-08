Somalisk mad er en smeltedigel, der lokker med burgere af kamelkød

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES US

Den første container med kamelkød, der ankom til Minnesota i USA, endte med at koste en million kroner.

Jamal Hashi sagde OK. Han ville gerne gå all-in. Han lagde 100.000 af sine egne penge, og skaffede resten blandt de mange somaliere i området.

I dag ankommer to containere om ugen, og Hashi har svært ved at følge med efterspørgslen på det røde kød på hans østafrikansk inspirerede restaurant Jambo i Minneapolis.

“Folk bestiller det for at prøve noget nyt, men de vender tilbage, fordi de slet ikke kan få nok,” siger han. Når Hashi fortæller om sin ankomst til det iskolde Minnesota i 1995, holder han op med at være cool og afslappet.

“Når jeg tænker tilbage på alt det, har jeg det nogle gange som om det var en film, og ikke noget, der skete i virkeligheden.”

Borgerkrigen brød ud i Somalia i 1991 og fordrev Hashis familie fra deres hjemby Mogadishu. Hashi og hans storebror vandrede til den kenyanske grænse og tilbragte de næste to år i en flygtningelejr. Hashi var 9 år gammel. Hans bror var 12. Hans trygge opvækst i en velhavende familie var forsvundet for altid.

Familiemedlemmerne, som var ingeniører, piloter og militærfolk, var væk. Hans far, der inspirerede ham til at blive kok, efter de havde været ude og fange hummere i havet og kogte dem bagefter, til de var røde og saftige, var også væk.

Da de to brødre endelig blev genforenet med deres familie, var faderen død. Sammen med deres mor flygtede de over Atlanterhavet, til Fairfax i Virginia, hvor nogle af deres ældre søskende var emigreret til flere år forinden.

“Det føltes meget fremmed,” siger Hashi og mindes skolen, hvor der kun blev talt engelsk, men det var ingenting sammenlignet med, hvad han oplevede i 1995, da hans mor hørte om 35 somaliske familier, der var flyttet til Minnesota, og de besluttede sig for at rejse med, fordi huslejen var lav.

“Da vi ankom i november, fandt vi ud af, hvorfor det var så billigt,” fortæller han. “Det var knusende,” siger han, med henvisning til kulden. Den bydel, de flyttede ind i, var så rå, at de blev røvet den første aften. “Min mor var meget bange.”

22 år senere sidder Hashi i Jambo, som er den fjerde restaurant, han har åbnet i USA (de tre andre hedder Safari, Safari Express og Safari Harlem. Sidstnævnte er den eneste somaliske restaurant, han kender i New York). Jambo ligger i det område af Minneapolis, der hedder West Bank, og som har mange østafrikanske indbyggere, men det er samtidig en bydel, hvor mange forskellige kulturer mødes, især takket være to nærliggende universiteter, mange spillesteder og Mississippi-floden, der til alle tider har været et centrum for handel og liv.

“Der er så mange kulturer, der forventer, at andre kulturer kommer til dem. Men vi vil gerne møde folk, hvor de er.”

Somaliske restauranter er ikke et sjældent syn i byen. Der er over 25.000 somaliske indvandrere i Minnesota, så antallet af somaliske restauranter er tocifret. Men Jambo, og et par enkelte andre, som de nærliggende Alimama’s i nabobyen St. Paul og Afro Deli, skiller sig ud.

Mahad Ibrahim er Hashis partner på Jambo, og hans historie er en helt anden.

Paratha-tacos.

Mahad er født og opvokset i Californien og har arbejdet i teknologibranchen. Hans job, sammenholdt med den iværksætterånd han har, har givet ham muligheden for at bo og arbejde over hele verden. Mahad og Hashi mødtes til en fest, da de begge boede i New York. Mahad ville gerne bruge sine evner som forretningsmand til at hjælpe Hashi med at få hans kulinariske evner ud til folk, og han havde ikke noget imod at slå sig ned i Minnesota, hvor Hashi mente, at “livet var nemt”.

Mahad synes, at Minneapolis er “komfortabel, smuk og imødekommende”, men han har også fået sig lidt af et kulturchok, fordi han er indblandet i somalisk kultur på en måde, som han aldrig har prøvet før.

Men de er enige om, at byen er deres hjem.

Nogle af kunderne besøger Jambo to gange om dagen. Tallerkener med ris, grøntsager, en proteinkilde og en krydret sovs er klart det mest populære. Men Mahad ser dem mest som en indledning til de mere udfordrende retter.

Det er dog værd at bemærke, at somalisk mad faktisk ikke er særligt udfordrende for vestlige smagsløg.

“Jeg kan godt lide somalisk mad, fordi det er betryggende,” siger Mahad. “Der er ris, pasta og godt brød.”

Maden er både påvirket af Mellemøsten, Indien og Italien, som i mange år har haft kolonier i Østafrika, så det somaliske køkken er en smeltedigel.

På Jambo kan man få tacos pakket ind i paratha-brød i stedet for tortillas, og det er inspireret af Mahads indiske bedstefar. Deres sambusa er blevet populære på rekordtid – og de er nogle af de mest velsmagende i byen. Deres haji, med hakket tyndsteg, syltede peberfrugter og løg, er en somalisk version af en meget populær ret med hakket ost fra New York (som Hashi lærte at kende, da han boede i Harlem). I deres version får den et ekstra spark af det allestedsnærværende somaliske tilbehør bisbaas, som er en stærk sovs af koriander og chili.

Haji.

Men tilbage til kamelen. Kamelkød er faktisk ikke en udbredt spise i Somalia. Nomadefolket er afhængig af dyrene til transport. “At tage en mands kamel er som at tage en amerikaners bil,” siger Hashi. Det er i stedet en form for kød, som kun bliver spist ved særlige lejligheder. Derfor gør det folk meget glade at spise det, for de har måske ikke smagt kødet i mange år. På Jambo bliver det stegt som det er og serveret som sliders, og på den måde kan Østafrika og USA mødes i skøn forening.

“I dag brænder folk broer og bygger mure, mere end nogensinde før,” siger Hashi. “Muslim. Afrikansk. Sort. Og det påvirker mig… Men at putte mad i munden er den mest udbredte bevægelse i hele verden, og det gælder alle mennesker, alle steder.”