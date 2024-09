En dude ville have politiet til at sende en narkohund, fordi han ikke kunne finde sin heroin

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Det har tilsyneladende været et vildt år for Joseph Murphy. Ohio-borgeren skød 2017 i gang ved at blive arresteret uden for Disney World, hvor han angiveligt pissede en politibetjent på benet. Derefter kørte han sin Mercedes ind i et skilt og blev taget for spirituskørsel.

Nu beretter et lokalt nyhedsmedie, at Murphy har budt ordensmagten op til dans igen ved at bede det lokale politi om hjælp med at opspore hans stjålne heroin.

Ifølge alarmopkaldet troede Murphy åbenbart, at han bare kunne ringe til politiet og bestille en narkohund. En politibetjent på den lokale Bath Township politistation fortalte News 5 Cleveland, at det var “det mest bizarre” opkald, han nogensinde har modtaget – efter 41 års tjeneste.

“Du skal bruge en politihund, siger du?” spørger han. “Hvad foregår der?”

“Hun stjal heroin fra mig,” svarer Murphy.

Selvom de naturligvis var lettere forvirret over a) hvem “hun” mon var og b) hvorfor Murphy specifikt havde anmodet om at få narkohundsassistance, traf politiet en afgørelse om, at al den snak om heroin nok kaldte på en tur forbi Murphys bopæl. Da politiet ankom, var det åbenbart gået op for ham, at det nok ikke er den bedste idé i verden at fortælle politiet, at du er i besiddelse af heroin. Så Murphy ændrede sin historie – og hævdede i stedet, at en eller anden kvinde havde stjålet hans penge og ikke hans stoffer.

Men den købte politiet ikke. Angiveligt fordi Murphy trak en “brun, voksagtig substans” op af sin bukselomme, som betjentene identificerede som narkotika. Politiet smed ham ind i en politibil og kørte ham ned på politistationen, hvor de tog hans fingeraftryk og gav ham en advarsel, før de lod ham tage hjem.

Politiet udtaler, at Murphy kan vente sig en sigtelse for narkotikabesiddelse.