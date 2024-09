Nogen har bygget en kæmpe narko-katapult på grænsen mellem USA og Mexico

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Mexicanske narkosmuglere er blevet kreative i forsøget på at få deres varer ind i USA: De har forklædt marihuana som frugt og grøntsager, forsøgt at skyde smuglervarer over grænsen med et luftgevær, fløjet det over med droner og endda prøvet at køre en bil fyldt med stoffer over grænsehegnet.

Og nu har de åbenbart bygget en kæmpe katapult for at skyde marihuana henover grænsen, som var det en bane i Angry Birds.

Ifølge en pressemeddelse fra US Customs and Border Protection gik agenterne patrulje i Douglas, der ligger i staten Arizona, langs den amerikansk-mexicanske grænse i sidste uge, da de lagde mærke til en gruppe mennesker på den anden side, der begyndte at løbe, da de nærmede sig. Da de kom tættere på, kunne agenterne se, at forsamlingen havde stået omkring en stor trækatapult, der var monteret på den sydlige side af grænsehegnet.

Da agenterne finkæmmede området, fandt de to poser marihuana, der angiveligt var blevet skudt ind over grænsen og vejede lige over 21 kilo. Agenterne beslaglagde marihuanaen, afmonterede den middelalder-agtige katapult og overdrog den til de mexicanske myndigheder med henblik på efterforskning.

Selvom Donald Trump ender med at bygge sin berygtede mur, kan man vidst roligt antage, at stofferne nok skal finde en vej over, under eller igennem den.