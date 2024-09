Medarbejderne i det britiske Legoland har opdaget en hemmelig potfarm

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Medarbejdere i det britiske Legoland Windsor i gang med et rutinemæssigt asbest-tjek, da de stødte på et rum fyldt med 50 meterhøje planter, elektriske varmelamper og et kunstvandingsanlæg.



Videos by VICE

Det hemmelige grohus lå tæt på forlystelsesparkens hovedindgang, ikke så langt fra den hundekennel, hvor besøgende kan efterlade deres hunde, mens de nyder en sjov, Lego-fyldt dag. Netop fordi, at bygningen ikke er offentlig tilgængelig, anslår myndighederne, at de flittige landmænd fik adgang til grunden via Crown Estate – et stykke tilstødende jord, der tilhører dronningen af England.

“Betjente befinder sig lige nu på gerningsstedet, hvor cannabisplanterne og det udstyr, der er blevet anvendt til at producere cannabis, blev fundet,” udtalte Windsors politi i en pressemeddelelse i går. “Der er endnu ikke foretaget anholdelser, og en efterforskning er sat i gang.”

Det er ret vildt, at det lykkedes potbønderne at anvende bygningen uden at blive opdaget i al den tid, det har taget planterne at vokse sig store, eftersom Legoland er den mest besøgte forlystelsespark i Storbritannien med 2,3 millioner årlige besøgende.

Parken har lukket hele februar måned, og når den åbner igen, vil potplanterne sandsynligvis for længst være blevet fjernet.