Sorte kvinder fortæller om alt det lort, de må høre på, når de dater folk af andre racer

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Lige siden grundlæggelsen af USA har racisme i landet gjort det utrolig svært at have et forhold til en person af en anden race. Det kan endda være livsfarligt. Det er kun 50 år siden, at ægteskab mellem en sort og en hvid blev lovligt – det skete altså i mine forældres levetid. Der er faktisk stadig psykopater, der vil slå en ihjel, hvis man er sammen med nogen fra en anden race end sin egen.



Videos by VICE

Jeg tror fuldt og fast på, at kærlighed ikke er begrænset af hverken farve, religion eller livsopfattelse, og derfor rynker jeg på næsen af idioter som Umar Jackson, der insisterer på, at man aldrig bør gifte sig med en person af en anden race. Men selvom jeg tror på det smukke i at blande racer, og kan se mange fordele ved det, betyder det ikke, at det er en dans på roser. Det er virkelig op ad bakke.

Jeg har været sammen med mænd af forskellige racer. Jeg har stået i nogle frustrerende, akavede, uheldige og ubehagelige situationer. Jeg har været på nogle mærkelige dates, hvor jeg har prøvet alt fra at blive aet som en hund (“sorte mennesker har bare sådan noget sejt og anderledes hår!”), til at blive spurgt om helt basale fysiologiske ting (“Er du lyserød eller brun på indersiden?”). Og jeg er ikke den eneste, der har de oplevelser. Mine brune veninder og jeg oplever den slags meget oftere, end vi burde, og helt sikkert meget oftere, end vi har lyst til. Nogle gange er det den mand, vi er sammen med, der er problemet, og andre gange er det udefrakommende faktorer, som familie, venner eller samfundet, der ødelægger det hele.

Her er nogle tåkrummende historier fra sorte kvinder, der har været sammen med en mand med en anden hudfarve. De er en trist påmindelse om, at selvom kendte mennesker som Robert Pattinson får det til at se let ud, så er det ikke virkeligheden for de fleste. Det er fucking svært.

Fars dreng

Jeg var engang kærester med en fyr, der var halv dominikaner og halv puertoricaner. Det gik godt mellem os, så han syntes, at jeg skulle møde hans forældre. Hans mor var rigtig sød og gæstfri. Hun var meget interesseret i min familie, især fordi de ikke oprindeligt kom fra USA. Hun ville gerne vide alt om ægteskabstraditioner i Guyana og begyndte at fundere over, hvordan det ville være at have børn, som var en blanding. Da hans dominikanske far kom hjem, sagde han ikke meget. Han spurgte, hvad jeg gerne ville arbejde med, når jeg blev ældre, men ellers sagde han ikke et ord under maden. Der kom en meget anspændt stemning i lokalet, og jeg kunne mærke, at min kæreste var utilpas. Hans far brød stilheden: “Jeg ved, at du gerne vil være kærester med min søn, men det stopper her… Min søn kan ikke være sammen med en sort.” Min kæreste var fuldkommen i chok og sagde ikke et ord. Hans mor begyndte at skælde faren ud og undskyldte igen og igen til mig. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Så jeg tog min taske, sagde tak for mad, fortalte min kæreste, at det var slut, og gik ud ad døren. På turen hjem ringede jeg til min bror og græd. – Nandee, 23 år

Hvidvaskning

Jeg var rigtig gode venner med en hvid fyr. Selvom vores forhold var fuldstændig platonisk, fik jeg altid de vildeste blikke og kommentarer fra hvide kvinder, når vi var sammen. Man hører ellers tit om det den anden vej rundt. Jeg blev tit spurgt, hvordan vi mødte hinanden, mens kvinderne lavede demonstrative ansigter og lignede nogen, der havde kvalme. Når jeg fortalte dem, at vi bare var venner, kunne jeg se, hvor lettede de var. Der var endda en hvid kvinde, der fortalte mig, at hun havde hørt, at han var virkelig dårlig i sengen – bare for at afholde mig fra at have sex med ham. En anden kvinde fortalte mig, hvor lækker hun synes han var, og lagde slet ikke skjul på, at hun frygtede, at jeg skulle have hans børn, og at de kom til at ligne mig. Det var, som om de følte sig berettigede til at gå langt over stregen og true mig til ikke at have et forhold til ham. Jeg tror, de følte, at han kunne få noget, der var meget bedre end mig. – Dawn, 45 år

Sande intentioner

Jeg var engang kærester med en vietnamesisk mand, som sagde, at mine brystvorter lignede chokoladeknapper. Og det var slet ikke det værste. Hans forældre hadede mig, for de kunne ikke snuppe, at jeg ikke var asiat. Hver gang jeg kom på besøg, smilede de til mig, men sad samtidig og svinede mig til på vietnamesisk. De sagde, at jeg ikke var god nok til deres søn, fordi jeg var sort. Han oversatte det for mig senere. Til sidst besluttede jeg mig for at slå op med ham, men hver gang jeg forsøgte, sagde han, at jeg ikke skulle tage hans forældres kommentarer seriøst, for de var gamle og traditionsbundne. Men det fik mig altid til at tvivle på, hvad han egentlig selv syntes. Hvis han kan acceptere deres opførsel, er der så en lille del af ham, der har det på samme måde? – Lauren, 29 år

Er det en abe?

Engang, da min kæreste og jeg kom gående ned ad gaden, kom en hjemløs hen til os og spurgte min kæreste, hvad han havde gang i. Vi var begge fuldstændig chokerede, da han begyndte at ævle løs om, at når min kæreste er hvid, kan han få lige den, han peger på, og at han ikke burde være sammen med en abe som mig. – Brianna, 22 år

Lækkert hår

Jeg var kæreste med en pige, som var mulat, men som var vokset op hos den hvide del af sin familie. Hun havde krøllet hår. Engang beskrev jeg mig eget hår som “krøllet”, og hun rettede mig. “Du mener din nigger-afro,” sagde hun. Jeg spurgte hende, om hun overhovedet vidste hvad en afro var, og hun svarede “sorte menneskers hår.” Jeg spurgte hende, hvordan hun ville beskrive sine egne krøller, og hun sagde “rigtigt hår.” Jeg var lige ved at gå amok. – Alexis, 23 år

Latina-fetich

Nogle gange, når jeg er sammen med en fyr, som har en anden race end mig, kan jeg ikke lade være med at tænke, om det at være sammen med en latina bare er en fetich for dem. Jeg var engang sammen med en fyr, der altid ville have, at jeg snakkede spansk til ham, når vi havde sex. Jeg synes, det var så akavet. Jeg kunne ikke lade være med at føle, at jeg var i seng med min undertrykker. Jeg er sikker på, at han havde set porno, hvor det var gjort til en vildt romantisk ting. Det er helt fint, hvis man gerne vil relatere til min kultur, møde mine forældre og lære mere om, hvor jeg kommer fra, men mit sprog og dele af min kultur, er ikke noget, man bare kan bruge, fordi man lige tænder på det. Efter ham holdt jeg op med at date hvide fyre i et stykke tid. – Joan, 26 år

Brudte bånd

Jeg havde snakket med en fyr i et stykke tid, men jeg holdt op, da nogle sexede beskeder frem og tilbage endte med, at han sendte mig et billede af en pige, der var spændt op i en kinky bondage-sele. Jeg var ret overrasket, så jeg spurgte, hvad det skulle betyde. Han skrev tilbage: “Det har jeg altid haft lyst til at prøve at gøre med en sort pige, det ville være så frækt.” Jeg slettede selvfølgelig hans nummer med det samme. – Kim, 23 år

Blandet forhold

Min seneste kæreste var iraner. Vi slog op, fordi hans familie ikke kunne acceptere, at jeg var sort. De opførte sig som om, jeg ikke eksisterede. Og han gjorde det ikke bedre. Når hans forældre ringede, bad han mig være stille, så de ikke vidste, at jeg var der. Til sidst endte det med, at han slog op med mig, fordi han ikke kunne se, hvordan vores familier nogensinde skulle acceptere hinanden. Men det var held i uheld, for nu er jeg i et dejligt forhold med en fyr, som har en anden race, men som ikke har behov for at skjule mig for sin familie. – Ashley, 27 år