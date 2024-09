EDM og pillehoveder: billeder af det svedige, britiske klubliv de sidste 40 år

Denne artikel er oprindeligt publiceret af VICE UK



Storbritannien har måske den bedste klubkultur i verden. Det lyder måske ikke helt upartisk i og med at jeg, du ved, er fra Storbritannien, og derfor er vokset op med korte, tykke dørmænd, der skuler mistroisk efter mit falske ID og 45-årige fraskilte pillehoveder, der sveder halvdelen af deres krops væskeindhold ud til EDM-fester. Men det passer.

Udstillingen Lost in Music på theprintspace består af en samling på 500 billeder, der skildrer klubkulturens og dance-musikkens historie. Her er billeder fra de sidste baspumpende, breakdancende, svedige 40 år på de britiske dansegulve.

‘New Romantics’ uden for Alice in Wonderland, London, 1984 (© Hartnett/PYMCA)

Et Pushca White Ball Party i et pakhus i West London, 1995 (© Daniel Newman)

MC Tempo til Once Upon a Grimes fem-års jubilæum, 2015 (© Wot Do You Call It)