​Vi er nødt til at tale om manden, der er blevet bidt i pikken af en edderkop – for anden gang

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK



Edderkop bider australsk mand på penis igen

– BBC News, 28. september, 2016

Videos by VICE

Ja, vi er nødt til lige at tale om det her, fordi jeg har nogle spørgsmål, og jeg tror også, at du har et par stykker, og jeg tror mange af dem drejer sig specifikt om et enkelt ord i ovenstående BBC-rubrik, nemlig ordet ‘igen’. For at parafrasere Oscar Wilde: at blive bidt af en edderkop på penis kan betragtes som uheldigt; bliver man bidt i pikken af to edderkopper, lugter det af uagtsomhed.

Videre:

En 21-årig australsk håndværker er blevet bidt af en giftig edderkop på penis for anden gang.



Manden sad på et festivaltoilet på en byggeplads i Sydney i tirsdags, da han blev udsat for en gentagelse af hændelsen fra fem måneder tidligere.



Jordan, der helst ikke ville røbe sit efternavn, sagde, at han blev bidt af edderkoppen “næsten samme sted”.



“Jeg er den uheldigste fyr i landet i øjeblikket,” sagde han til BBC.

Der er et eller andet ekstremt australsk over tilføjelsen “i øjeblikket” – som om der er nogen jordisk chance for, at en anden kunne stjæle den titel. Som om en eller anden fyr i Perth i hvilket som helst øjeblik kunne blive overfaldet af to edderkopper på samme tid, så hans penis hævede til samme størrelse og uregelmæssige form som en rugbybold, så Jordan Ukendt Efternavn med sine penisbandager kunne trække på skuldrene og sige: “Når, men så er jeg i det mindste ikke den mest uheldige fyr i Australien længere.”

“Jeg sad på toilettet og passede mig selv, og så mærkede jeg bare, hvordan det sved ligesom første gang.”



“Jeg tænkte bare: ‘Det kan ikke være sket igen.’ Jeg kiggede ned og så nogle små ben kravle frem.”



Han sagde, at det første bid havde gjort ham nervøs for at bruge festivaltoiletter.

Men altså: tilsynelandende ikke nervøs nok, eftersom hans pik blev en edderkopsnack for anden gang. Helt ærligt, mand. Stop nu med at lade edderkopper makulere din penis.

Håndværkeren sagde, at han ikke var sikker på, hvilken type edderkop det var, der havde bidt ham den her gang.



En af hans kolleger kørte ham fra byggepladsen i det nordvestlige Sydney til Blacktown Hospital – og mange af hans kolleger hurtigt kunne se det sjove i situationen.



“De var bekymrede første gang,” sagde han. “Den her gang lavede de jokes, før jeg overhovedet var kommet ind i bilen.”

Men det, vi vel egentlig har med at gøre her, er første akt i en superheltefilm. Den her fyr – Jordan, nej, vi kan lige så godt kan begynde at bruge hans rigtige navn: Spider-Dick – har nu unikke, overnaturlige kræfter, der stammer næsten udelukkende fra hans penis, og han skal nu på en personlig rejse, et eventyr, for at finde ud af, om han skal bruge sine kræfter på at være god eller ond. Nu hvor vi er nået så langt, kan vi vel lige så godt stykke et groft udkast af plottet sammen:

FØRSTE AKT

EKSTREMT DYR TITELSEKVENS HVOR KAMERAET FØRES GENNEM EN RÆKKE TÆT SAMMENKNYTTEDE METALTANDHJUL OG PLASTIKRØR FOR SÅ AT ZOOME IND OG AFSLØRE ORDENE “SPIDER-DICK” OG SÅ IND IGEN FOR AT AFSLØRE, AT DET HELE VAR EN DEL AF KLOAKSYSTEMET UNDER DET FESTIVALTOILET, HVOR JORDAN SKAL TIL AT FÅ BIDT PIKKEN AF, HVORTIL DEN HER DEL ER OPTAKT.

JORDAN løfter et BRÆT ned fra en LASTBIL MED ET FULDT LÆS BRÆDDER. Alt er EKSTREMT ORANGE OG BLÅT. Han har en SIKKERHEDSHJELM på, men IKKE NOGEN SYNLIGT PENISBESKYTTELSE.

JORDAN: Hey, Dick.

Hans HUND OG ENESTE VEN, en LABRADOR, DER AF UFORKLARLIGE ÅRSAGER ER BLEVET LUKKET IND PÅ BYGGEPLADSEN, hedder DICK. DEN HER DEL ER OGSÅ OPTAKT.

DICK: Vov!

JORDAN kigger ned på sin TELEFON. Vi ser DEN SIDSTE SMS HAN HAR SENDT til en PIGE, der hedder JESSICA. Der står: “JEG HÅBER BARE VIRKELIG IKKE, AT JEG BLIVER BIDT PÅ PIKKEN IGEN I DAG.” Intet svar. JORDAN sukker dybt og tager en tår vand.

JORDAN: Jeg skal tisse, Dick!

DICK: Vov!

KAMERAET zoomer ind på et LUKKET FESTIVALTOILET. KAMERAET zoomer ind ovenfra på EN EDDERKOP, DER TYDELIGVIS ER COMPUTERANIMERET. CIRKA 15 PINEFULDE MINUTTER SENERE, FORDI PLOTTET I DEN HER FILM ER VIRKELIG TYNDT OG KEDELIGT, SIDDER JORDAN uskyldigt og PISSER og FLØJTER, mens EDDERKOPPEN sænker sig via sit SPIND. SÅ BIDER EDDERKOPPEN HAM PÅ PIKKEN.

JORDAN: Av! Min pik! Min pik! Min pik, min pik, min pik! Min piiiiiiiiiiiiiiik!

DICK, UDEN FOR TOILETKABINEN, LOYAL SOM ALTID, HUNDEN DICK: [Panisk gøen]

ANDEN AKT

JORDAN vågner op i en HOSPITALSSENG med en BIPPENDE MASKINE VED SIDEN AF SIG og EN ELLER ANDET FORM FOR DROP I ARMEN. EN SYGEPLEJERSKE løber ud og henter en LÆGE. LÆGEN har et LETTERE ILDEVARSLENDE FIPSKÆG og LIDT AF EN UCHILLEREN UDSTRÅLING.

JORDAN: Hvad er der sket, doktor?

LÆGEN: Du er blevet bidt på pikken, Jordan.

JORDAN: Igen?

LÆGEN: Ja, mand. To gange. Hvad fanden sker der?

JORDAN: Jeg fatter ikke, hvordan jeg er blevet bidt på pikken igen.

LÆGEN: Det er absurd. Virkelig. Det er så dumt.

JORDAN: Jeg har virkelig ondt i pikken, doktor.

LÆGEN: Vi giver dig noget smertestillende, men du kan sagtens tage hjem. Er der nogen, der kan køre dig?

JORDAN: Joo, altså…

DER KLIPPES TIL LABRADOREN DICK, der kører en LASTBIL ned af MOTORVEJEN, mens JORDAN lægger is på sin PIK OG sine NOSSER.

JORDAN: Tak, Dick. God hund.

[SMASH MOUTHs “ALL STAR” spiller i baggrunden]

§

JORDANS GAMLE MOSTER, MOSTER JETTE, kommer med MÆLK og SMÅKAGER til ham på en BAKKE.

MOSTER JETTE: Hvordan har din pik det, skat?

JORDAN: Stadig ikke så godt, Moster Jette.

MOSTER JETTE: [Vender sig langsomt mod et gammelt fotografi i en ramme] Jeg er bare glad for, at din far aldrig skulle se dig sådan her.

JORDAN: Hvordan døde han, Moster Jette?

MOSTER JETTEs BLIK bliver pludselig MØRKT og FJERNT.

MOSTER JETTE: Det behøver du ikke at vide. Det behøver du ikke at vide endnu.

SIDEBEMÆRKNING TIL FILMENS INSTRUKTØRER: I FILM NUMMER TO KAN VI RØBE, AT HANS FAR DØDE, DA HAN BLEV BIDT I PIKKEN AF TRE EDDERKOPPER. TO’EREN KAN HEDDE SPIDER-DICK: REVENGEANCE.

§

JORDAN vågner pludseligt MIDT OM NATTEN. Hans PIK er SVULMET OP, og den er nu GRØN og DUNKENDE.

JORDAN: Whoa.

Pludselig skyder hans PIK et KLAMT, GRØNT REB op i loftet og hiver JORDAN op, så HAN DINGLER FRA DET.

JORDAN: [Panisk] What the fuck!

Så SÆNKER PIKKEN HAM NED PÅ SENGEN igen og SKYDER KÆMPE, FORFÆRDELIGE KLATTER SÆD op i luften, og jeg mener altså, de er som fucking KANONKUGLER, de her.

JORDAN: Jeg drømmer! Det må være en drøm!

Hans PIK skyder ET MASSIVT SÆDREB UD, SOM MAN KAN BRUGE LIDT PÅ SAMME MÅDE SOM ET LYSSVÆRD

JORDAN: Eller er det her… måske egentlig ret svedigt?

§

Tilbage på HOSPITALET zoomer vi ind på LÆGEN. Det viser sig, at der står DR. EVIL VON DOOM på hans navneskilt. Han står og kigger på RØNTGENBILLEDER af JORDANS PIK.

VON DOOM: Hvis ham pik-knægten kan blive bidt i pikken af en edderkop to gange, og på baggrund af det her røntgenbillede, udvikle superkræfter, så bare tænk på hvad jeg kunne gøre med…

HAN SAMLER EN KANYLE OP.

VON DOOM: Slangegift!

Han stikker KANYLEN, DER ER FYLDT MED SLANGEGIFT ind i sin PIK. Lige med det samme begynder hans BUKSER at FORVRIDE og SNO SIG. DER ER PÅ EN ELLER ANDEN MÅDE LYN INDE I LOKALET.

VON DOOM: MIN PIIIIIK! MIN SØDE OG SMUKKE PIIIIIIK! JEG KAN MÆRKE, HVORDAN DEN VOKSER SIG… MAGTFULD!!!

§

JORDAN går ind på BYGGEPLADSENS KONTOR-SKURVOGN for at få sin LØNSEDDEL. JESSICA sidder bag skrivebordet. Hun spilles sandsynligvis af JULIA STILES.

JORDAN: [Gisper efter vejret] Der er noget, jeg skal fortælle dig. Der skete noget virkelig mærkeligt i går af –

JESSICA: Jordan!

HUN giver ham ET VIRKELIG PLATONISK KRAM.

JESSICA: Hvordan har pikken det?

JORDAN: Ja, fint. Hør, kan jeg ikke få dig til –

TAD TRÆDER IND I LOKALET. Han er SYNLIGT STÆRK og PUMPET.

TAD: Hey, babe.

Han KYSSER JESSICA på LÆBERNE.

JESSICA: Hey Jordan, kender du Tad?

TAD: Sup, brah?

JORDAN: Hey, mand.

TAD: Jeg hørte, hvad der skete med din pik.

TRE VIRKELIG PUMPEDE GADEDRENGE-TYPER I VESTE OG BAGLÆNS KASKETTER, der HELE TIDEN HAR STÅET DER, JEG GLEMTE BARE AT NÆVNE DET, STÅR alle sammen OG SMÅGRINER BAGVED HAM.

JESSICA: Tad, vær nu sød…

TAD: Nej, det er cool, mand! Det er cool at blive bidt på pikken. Af en edderkop. Gentagne gange.

JESSICA: Tad…

JORDAN: Nej, det er fint, Jessica.

TAD: Hey! Lad være med at snakke til min dame!

TAD tyrer en bold virkelig hårdt efter JORDANS ANSIGT.

TAD: Din fucking PIKNØRD!

TAD og hans BANDE AF HÅRDE TYPER løber væk. JESSICA hjælper JORDAN op.

JESSICA: Er du okay?

JORDAN: Ja.

JESSICA: Ih, han er bare så… ugh! Jeg elsker vel bare bad boys. Bad boys, der ikke har nogle synlige bidemærker på deres pikke.

JORDAN: Det gør du vel.

§

MONTAGESEKVENS HVOR JORDAN OG DICK KØRER UD PÅ LANDET FOR AT FINPUDSE JORDANS EVNER BL.A. VED AT SKYDE DÅSER NED FRA EN GAMMEL STENMUR MED FOKUSEREDE STØD FRA SKRIDTET (DE FØRSTE SKRIDT-STØD ER UPRÆCISE OG RAMMER VED SIDEN AF, MEN INDEN SCENEN ER FORBI ER DE ALLE SAMMEN PRÆCISE PLETSKUD, SOM EN SNIGSKYTTE), SVINGE SIG FRA HØJE, STÆRKE GRENE, SKYDE SÆDKLATTER SOM SMÅ TRÆDESTEN UD I EN FLOD OG SPRINGE FRA DEN ENE TIL DEN ANDEN, SKÆRE TRÆSTAMMER OVER MED EN FOKUSERET PIK-STRÅLE, OG SÅ TIL SIDST HIGH-FIVER JORDAN OG HUNDEN, OG JORDAN SIGER: “YES”.

JORDAN: Yes!

§

RIGE MENNESKER er i OPERAEN med FINT TØJ og DYRE URE på. De er ved at TAGE PLADS inden begyndelsen på ANDEN AKT – HVIS VI HAR BRUG FOR 15 MINUTTER MERE HER KAN FILMEN BARE HAVE EN VIRKELIG LANG OPERASCENE, MÅSKE KAN OPERAEN HANDLE OM EN EDDERKOP PÅ EN ELLER ANDEN MÅDE? ELLER EN SLANGE? JEG VED DET IKKE – da JORDAN begynder at RYSTE. De RIGE MENNESKER kigger sig forfærdede omkring. EN RIG, GAMMEL, HVID DAME tager sig til BARMEN i PRÆ-CHOK.

RIG GAMMEL HVID DAME: Hvad i al–?

DR. EVIL VON DOOM bryder frem fra SCENEGULVET, mens TRÆSPLINTER flyver OVER DET HELE. Hans PIK pisker rundt som en BESAT ANAKONDA. Han kan PLUDSELIG SVÆVE. RIGE MENNESKER begynder at LØBE, og han DRÆBER EN AF DEM MED EN VELPLACERET SÆDKLAT.

EVIL VON DOOM: Nej!

De RIGE MENNESKER sætter sig ned. EVIL VON DOOM holder en VIRKELIG LANG TALE OM, AT DER ER EN NY VERDENSORDEN, OG NU HAR HAN EN SLANGEPIK.

NÅR JA, ØHH: JESSICA er også i OPERAHUSET, af EN ELLER ANDEN GRUND, og så TAGER HAN HENDE SOM GIDSEL og FLYVER VÆK, mens han GRINER ONDSKABSFULDT.

TAD: [Iført tætsiddende smoking] Nu må det være mig, der er den mest uheldige fyr i Australien!

TREDJE AKT

JORDAN ser NYHEDERNE, der af PRODUKTIONSMÆSSIGE ÅRSAGER, SOM DER IKKE RIGTIG ER NOGEN, DER KAN GØRE REDE FOR, har HD-OPTAGELSER AF JESSICA, DER BLIVER KIDNAPPET AF DR EVIL VON DOOM.

JORDAN: Bliv her, vovse.

DICK: Vov!

JORDAN tager sit SNART IKONISKE, men LIGE NU STADIG LIDT RANDOM outfit på, der består af en PINK ELEFANTHUE og en HUDFARVET HELDRAGT, SPRINGER UD AF VINDUET og svinger UD I NATTEN med sin PIK.

§

Vi klipper til EVIL VON DOOMS HEMMELIGE HULE, hvor JESSICA hænger SPÆNDT OP over et KÆMPE HUL FYLDT MED SLANGER.

EVIL VON DOOM: Ha, ha, ha!

JESSICA: Hvorfor gør du det her!

EVIL VON DOOM: STILLE!

JORDAN kommer til syne.

JORDAN: Så er det nok!

DE UDKÆMPER et SLAG, som JEG SERIØST BLIVER BEDT OM AT PAKKE MINE TING OG FORLADE KONTORET FOR, hvis jeg går SÅ GRUNDIGT I DYBDEN MED DET, SOM JEG HAR LYST TIL, men det INVOLVERER naturligvis EN HELVEDES MASSE SIMULTAN RÅBEN OG SÆDSKYDNING, og DET SER UD TIL, AT EVIL VON DOOM ER VED AT VINDE, men så VENDER HAN RYGGEN TIL PÅ DET ALLERMEST KRITISKE TIDSPUNKT OG BLIVER RAMT AF ET ORDENTLIGT KANONSKUD AF ET CUMSHOT og ENDER SKRIGENDE I SLANGEHULLET.

JESSICA: Du reddede mig!

DICK, der på EN ELLER ANDEN MÅDE ER LØBET HEN TIL DOOM-HULEN, kommer til syne.

DICK: Vov!

JORDAN: Hah, det er rigtigt, Dick! Vov!

JESSICA kysser JORDAN

JESSICA: Det var for at redde mig.

JORDAN: Ingen må vide noget om min hemmelighed.

JESSICA: Jeg er faktisk ikke engang sikker på, at jeg helt forstår det. Du har aldrig rigtig forklaret mig det. Hvad sker der med din pi–

JORDAN: Edderkoppebiddene.

JESSICA: Når, fordi –

JORDAN: Nej, det har med edderkopper at gøre. Edderkoppebid.

JESSICA: Så, altså – ?

JORDAN: De gav mig en magisk pik.

MONTAGESEKVENS: JESSICA og JORDAN TAGER STILLE HJEM TIL SIG SELV. TAD finder JORDAN på BYGGEPLADSEN og GIVER HAM et ALVORLIGT HÅNDTRYK. MOSTER JETTE syer en LYCRA-DRAGT, DER FAKTISK ER GOD og LIGNER EN PUNG OG ET SKAFT. JORDAN står øverst på en HØJ BYGNING med NATTENS MØRKE bag sig.

JORDAN, SOM FORTÆLLERSTEMME: Det her er min by. Det her er mit domæne. Det her er min historie. Jeg er –

[EKSTREMT HØJT OG INTENST TROMMEBEAT]

JORDAN: SPIDER-DICK.

[WILL SMITH RAPPER HENOVER RULLETEKSTERNE]

Ha-ha, here it is

D to the I, C-K that’s me

Or should I say him: Jor-dan

Spider bite all on the tip of his glans

Spider-dick, with the superpowers

Dick can blast cum for hours and hours

Slick business with the dick business

Clearing up the streets with his hip dick wares

Evil von Doom got the dick of a snake

Ha-ha, ain’t too much for our boy to take

Blastin’ and rollin’, shooting the spooge

Evil von Doom going back to dick school

And now he’s safeguardin’, building tops

Keep our streets safe with the gift of jizz wads

Jordan and Dicky, the dream team double

Mess with this dick and you’re getting in trouble – COME ON!

[Stevie Wonder-sample med Will Smith, der griner og siger “Spider-Dick” henover det]

FIN

Fucking kom nu, Hollywood, giv mig et job.

Læs flere VICE-ting her:

Sådan skider du på gulvet i et supermarked, hvis du absolut skal skide på gulvet i et supermarked

En lektion i smerte fra maratonløberen, der sprintede ind i en pæl med pikken først

9 ting som jeg ville ønske, jeg havde vidst, før jeg blev medlem af Fitness World