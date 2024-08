Spike Lee fortæller, hvordan du skal spise din pizza

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

Spike Lee er kendt som en af de største filminstruktører gennem de sidste 30 år, men han er altså også pizzaekspert. Bare tænk på et af de mest mindeværdige steder i hans film: Sal’s Pizzeria fra Do The Right Thing fra 1989.

Så måske kommer det ikke som den store overraskelse, at flyselskabet JetBlue har valgt Spike Lee som deres ansigt til deres reklamefremstød “Pie In The Sky”. Konceptet er, at de flyver noget af det mest berømte mad fra New York – for eksempel Patsy’s Pizzeria i East Harlem – hele vejen til Los Angeles. Sådan kan de solbrændte stakler på vestkysten få lov til at nyde autentisk New York-pizza, helt uden rotter og kakerlakker.

Vi mødtes med Spike Lee på Patsy’s for at høre mere om hans kærlighedsforhold til pizza, hvordan man spiser et slice på den rigtige New Yorker-måde, og hvad han synes om, at nogen bruger pot som topping.



MUNCHIES: Hej, Spike. Hvordan vælger du din slice, og hvordan spiser du den bagefter?

Spike Lee: Hvis man er vokset op i New York, så ved man godt, hvordan man gør. Det er ikke for at sige, at den måde andre mennesker spiser pizza på rundt omkring i verden er forkert, men når man er fra New York, kigger man underligt på folk, hvis de spiser pizza med kniv og gaffel. Det gør man bare ikke.

Men pizza skal gøre en glad. Pizza er en kæmpe del af vores kultur og har altid været en del af New York – så meget, at et pizzeria spiller en fremtrædende rolle i en af mine film [Do The Right Thing]. Så det er fantastisk, at vi kan filme her på det verdensberømte Patsy’s Pizzeria i East Harlem. Restauranten har været der siden 1933, og de laver en af de bedste pizzaer, jeg nogensinde har smagt.

Der er jo en “wall of fame” på pizzeriaet i Do The Right Thing. Hænger du selv på nogle wall of fames rundt omkring i New York?

Jeg tror, jeg hænger på pizzarestauranten Grimaldi’s. Det ligger i den samme bygning, som Nola’s lejlighed fra filmen She’s Gotta Have It. Der var et sted, der hed The Ferrybank Restaurant, og det var på første sal, at vi filmede scenerne fra Noahs lejlighed. Vi filmede She’s Gotta Have It på 12 dage tilbage i juli 1985. Nu ligger Grimaldi’s der.

Hvor stor en rolle spillede pizza i dit liv, da du voksede op i Brooklyn?

Jeg gik på folkeskolen PS29 i Cobble Hill tilbage i 60’erne. Min mor gav mig en quarter med i skole, og med den lille mønt kunne jeg købe et pizzaslice,som kostede 15 cent, og en cola, som kostede 10 cent. Så jeg kunne få frokost for 25 cent dengang. Tænk, at man kunne få mad for en quarter!

Spiser du nogensinde pizza andre steder end i New York?

Jeg prøver at undgå det, for jeg er virkelig ikke nede med deep dish. Det holder slet ikke at skulle sidde med kniv og gaffel. Jeg kan ikke få mig selv til det. Så bliver det ligesom et rigtigt måltid. Hvis man gerne vil spise deep dish, så lever vi i et frit land, men jeg synes, det er klamt.

Hvad synes du om kontroversielle toppings, som for eksempel ananas?

Folk må gøre lige, hvad de har lyst til. Hvis du har lyst til at putte K2 [syntetisk cannabis] på din pizza, skal du være velkommen til at ødelægge dit liv. Ja, der er seriøst en ny pizza krydret med K2. [Griner] Den gør dig helt vild.

Tak for snakken, Spike.