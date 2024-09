Vi talte med udvikleren bag spillet, hvor Inger Støjberg tæver flygtninge med en skinke

Der stikker et lille hovede op af jorden. Det er ikke til at sige, hvem eller hvad det er, før hun åbner munden: “Den mørke underverden vil ære dig med ritualer/ Hil fra underverdenen, din skønne helt.” Det er folketingets formand, Pia Kjærsgaard, som står for de opmuntrende ord i det nye platformsspil Danish Ritual, der giver spilleren mulighed for at navigere integrationsminister Inger Støjberg gennem horder af flygtninge kun bevæbnet med en skinke.

Det er den simple præmis for det danske spil, som netop er blevet udgivet i forbindelse med konkurrencen Global Game Jam. Her skulle spilkreatører- og entusiaster fra hele verden designe et spil fra bunden på kun 48 timer. Mere end 36.000 mennesker fra 93 lande deltog i onlineeventet, som afstedkom knap 7000 forskellige spil. Alle spil skulle på en eller anden måde have noget at gøre med ritualer, som var årets Game Jammer-tema.

Et af de danske bidrag var spillet Danish Ritual, som blev skabt af brødrene Anders og Ulf Rørbæk samt vennen Lars Boe. Danish Ritual vandt sågar en pris for Bedste Humor. Prisen var i øvrigt en skinke.

Spillet er en gave til dig, der længe har kritiseret Super Mario Bros. for dets pinlige berøringsangst for #dkpol og flygtningekrisens dilemmaer. I al sin enkelthed går det ud på at hamre flygtningene i hovedet med Inger Støjbergs svinekødskølle for på den måde at optjene guldmønter. Undervejs i spillet præsenteres du desuden for relativt letkøbte, satiriske karikaturer af politikere og kunstnere, som mest af alt bærer præg af at være skabt på 48 timer.

Det gælder blandt andet statsminister Lars Løkke Rasmussen, der hylder Støjberg for sit arbejde med at frarøve flygtningene deres guld. Han leverer inspiration i form af kommentarer som “Gå med ære, min rødhårede Smeagol” (Gollum fra Ringenes Herre, red.). Dernæst når man det nærmeste spillet kommer på en boss: Uffe Elbæk og en sværm af politisk korrekte feer. Her møder Elbæk dig med flere hårdtslående, politiske svadaer som “Hvordan kan du være uenig med mig, når alt jeg siger er volapyk?”, hvorefter du skal undgå at blive skudt ned af den førnævnte hær af politisk korrekte feer.

Spillet når sin afslutning ved en flagstang med ISIS-flag, der bevogtes af Nordjyllands fremmeste Dansk Top-duo – Sussi & Leo. “Tak fordi du reddede os fra de onde parasitter. Vil du dyrke sex med os?”, spørger duoen retorisk, før du piller ISIS-flaget ned, hejser Dannebrog og vinder spillet.

Vi ringede til en af spillets udviklere, Anders Rørbæk, for at høre nærmere om, hvorfor de har lavet et spil med Sussi & Leo, Inger Støjberg og ISIS-flag.

VICE: Fortæl os om jeres tanker med spillet.

Anders Rørbæk: Ideen var at lave noget, som tog lidt pis på, hvordan det danske, politiske landskab ligger – og så pakke det ind i noget Super Mario-grafik. Vi tænkte, Inger Støjberg var den sjoveste at tage udgangspunkt i. Vi bringer så forskellige karakterer i spil – Lars Løkke aka The Little Swindler. Uffe Elbæk som repræsentant for det politisk korrekte segment. Pia K, som jo er gået under jorden – hun er en lille orm, som kigger op af sit ormehul. Og så til sidst pragtfulde Sussi og Leo, som repræsenterer det danske folk. De er simpelthen så pragtfulde og søde. Jeg håber ikke vi træder nogen over tæerne.

Og hvad prøver I at opnå med karikaturerne?

Humor er bare et godt redskab til at debattere ting. Os bag spillet stemmer på vidt forskellige partier. Så der er ikke som sådan nogen politisk agenda. Vi tænkte bare, at vi ville bruge humor til at sætte flygtningedebatten lidt på spidsen.

Så hvor tæt ligger Danish Ritual på jeres egne overbevisninger?

Der er noget, der afspejler måden, vi ser verden på. Jeg tror, at 80% af det er for sjov. Jeg håber også at dem, som er med, altså politikerne, synes det er sjov. Vi mener jo ikke at Pia Kjærsgaard er en orm, eller at Lars Løkke er en svindler.

Flygtningene taber en fem-seks guldmønter, når man slår dem med skinken, men de flygtninge, vi har talt med, har faktisk ikke nær så mange guldmønter. Er det ikke lidt urealistisk?

Meget urealistisk. Det sjove er, at vi lavede tegninger af guldkæder og halskæder, som ikke nåede at komme med. Vi nåede det ikke på grund af tidspres. Det giver ingen mening. Men Super Mario giver jo heller ikke mening, men er stadig et fedt spil.

Okay. Apropos realisme – din bror Ulf Rørbæk er fysiker og underviser ved RUC. Har hans matematiske tække været en fordel i tilblivelsen af spillet?

Vi havde en joke om, at der er en animation af græsset, som var baseret på en vindsimulator, der udregnede, hvordan pixelsne skulle bevæge sig i forhold til vinden. Han havde også nogle gode input til de matematiske algoritmer. Men at det decideret har givet en fordel, vil jeg nu ikke sige.

Sussi & Leo venter under ISIS-flaget.

Hvorfor er Sussi & Leo med?

Sussi & Leo er med, fordi Inger Støjberg engang har skrevet en bog om dem (Toner i Livet, red.). Det er en reference dertil. Jeg ved ikke, hvad de siger til det, men jeg håber, de synes, det er sjovt. De har lavet nogle meget gode sange… tror jeg.

Vi har faktisk været i kontakt med Leo fra Sussi & Leo. Han siger, at han er “pissesur”, og han truer med at anlægge en injuriesag mod jer, da Sussi & Leo er et beskyttet varemærke.

Det er jeg ked af. Jeg bliver lidt nervøs, fordi det ikke var sådan, det var tiltænkt. Ej, det er jeg virkelig ked af. Jeg kunne sagtens finde på at fjerne spillet, for det skal ikke være sådan, at man skal gøre grin med folk, hvis de tager det meget alvorligt. Jeg vil jo helst ikke træde Leo over tæerne og gøre ham ked af det og sur. Det er ikke det værd. Det har aldrig været meningen at gøre nogen sure og kede af det.

Så du fjerner spillet efter truslerne om injurier fra Leo?

Det kunne jeg godt finde på, ja.

‘Danish Ritual’ er i skrivende stund stadig online.



